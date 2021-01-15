https://ria.ru/20210115/mnogodetnye-1593090321.html
"Вам не повезло": как у многодетной семьи из Шатуры отняли дом
"Вам не повезло": как у многодетной семьи из Шатуры отняли дом
Многодетную семью Балыковых обязали снести их единственный дом. На жилье рядом с подмосковной Шатурой они потратили материнский капитал и взяли кредит. Получили РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:00
2021-01-15T08:00
2021-01-15T08:24
многодетные семьи
жилье
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
шатура
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Лидия Белькова. Многодетную семью Балыковых обязали снести их единственный дом. На жилье рядом с подмосковной Шатурой они потратили материнский капитал и взяли кредит. Получили все разрешения, закончили строительство. Но после этого представители лесного фонда заявили, что участок принадлежит лесхозу. Суд встал на сторону чиновников.Окруженные соснами одиннадцать соток рядом с лесом достались Ольге Балыковой от деда в наследство. Когда под одной крышей с родственниками жить стало тесно, они с мужем решили освоить дедушкину землю. Тридцатишестилетняя женщина и ее супруг Никита воспитывают троих детей: 19-летнюю Анастасию, 12-летнего Александра и годовалую Алису.Дом скромный, но сбережений и господдержки не хватило — часть денег пришлось взять в кредит."У нас 80 квадратных метров. Немного, но всем места хватает. Только ремонт в туалете так и не успели сделать", — говорит Балыкова.Летом 2016-го, едва семья отпраздновала новоселье, на пороге появились представители лесного фонда и заявили, что постройка возведена на принадлежащем лесничеству участке.Супруги решили, что это недоразумение: показали чиновникам бумаги о собственности, и незваные гости ушли. Спустя полгода Комитет лесного хозяйства Московской области обратился в Шатурский городской суд с иском об изъятии земли.Оказалось, еще в начале 90-х участки выдавала местная администрация. В нулевых якобы появился проект с новыми границами леса. Вся земля Балыковых по этому документу попала на лесную территорию.В ожидании амнистииПервый суд Балыковы выиграли, но лесхоз подал апелляцию, и участок постановили изъять. Обжаловать решение не удалось, хотя в суд предоставили неподписанный проект — это считается недопустимым доказательством. Кроме того, истек трехлетний срок исковой давности — лесхоз должен был знать о незаконном владении еще в 2001-м.Кроме того, суд обязал оплатить проведенную по инициативе лесного комитета экспертизу земельного участка — 60 тысяч. По словам Балыковой, их общий доход едва превышает 30 тысяч рублей в месяц, поэтому рассчитаться не смогли. Ольга в декретном отпуске, семью обеспечивает Никита — работает продавцом в строительном магазине.Из-за неуплаты у Балыковых арестовали счета, домой зачастили приставы.Многодетные — не аргументДвадцать шестого ноября 2020 года Балыковых планировали выселить. Требовали снести жилье за свой счет и покинуть участок. Супруги нашли нового адвоката и решили вновь попытать счастья в суде — это дало отсрочку.За годы судебных тяжб Балыкова регулярно писала в Генпрокуратуру и администрацию президента. Объясняла, что это единственное жилье и у них на руках все документы, подтверждающие законность пользования участком. Каждый раз жалобы спускали на местный уровень, а чиновники принимали сторону лесного фонда, отмечая, что статус многодетной семьи не имеет в этом случае значения.После одного из обращений женщину даже вызывали на допрос в отдел МВД — интересовались, где она взяла деньги на строительство.Не юристы и не геодезистыЗащищать права на землю Балыковым помогает общественник Артем Липагин. Помогает многодетной семье и депутат Госдумы Валентина Кабанова. В беседе с РИА Новости она сообщила, что держит ситуацию на контроле, хотя по закону земли действительно принадлежат лесхозу.
https://realty.ria.ru/20161115/408122136.html
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многодетные семьи, жилье, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), госдума рф, генеральная прокуратура рф, шатура, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Лидия Белькова.
Многодетную семью Балыковых обязали снести их единственный дом. На жилье рядом с подмосковной Шатурой
они потратили материнский капитал и взяли кредит. Получили все разрешения, закончили строительство. Но после этого представители лесного фонда заявили, что участок принадлежит лесхозу. Суд встал на сторону чиновников.
Окруженные соснами одиннадцать соток рядом с лесом достались Ольге Балыковой от деда в наследство. Когда под одной крышей с родственниками жить стало тесно, они с мужем решили освоить дедушкину землю. Тридцатишестилетняя женщина и ее супруг Никита воспитывают троих детей: 19-летнюю Анастасию, 12-летнего Александра и годовалую Алису.
"Тогда разрешили строительство домов под материнский капитал. В 2012-м я подготовила все документы: сделала межевание, получила свидетельства нового образца, оформила дарение земельного участка у нотариуса, чтобы записать на меня и детей", — рассказывает Балыкова.
Дом скромный, но сбережений и господдержки не хватило — часть денег пришлось взять в кредит.
"У нас 80 квадратных метров. Немного, но всем места хватает. Только ремонт в туалете так и не успели сделать", — говорит Балыкова.
Летом 2016-го, едва семья отпраздновала новоселье, на пороге появились представители лесного фонда и заявили, что постройка возведена на принадлежащем лесничеству участке.
Супруги решили, что это недоразумение: показали чиновникам бумаги о собственности, и незваные гости ушли. Спустя полгода Комитет лесного хозяйства Московской области
обратился в Шатурский городской суд с иском об изъятии земли.
Оказалось, еще в начале 90-х участки выдавала местная администрация. В нулевых якобы появился проект с новыми границами леса. Вся земля Балыковых по этому документу попала на лесную территорию.
В ожидании амнистии
Первый суд Балыковы выиграли, но лесхоз подал апелляцию, и участок постановили изъять. Обжаловать решение не удалось, хотя в суд предоставили неподписанный проект — это считается недопустимым доказательством. Кроме того, истек трехлетний срок исковой давности — лесхоз должен был знать о незаконном владении еще в 2001-м.
"Нас даже слушать не стали. Апелляционная, кассационная и надзорная жалобы — все в пользу лесхоза. Единственным шансом сохранить дом стал закон о лесной амнистии, который тогда вступал в силу. Но их юристы мне говорили, что под него мы не подпадаем, потому что суды закончились до его принятия. Я не понимала, как такое возможно, ведь у меня все разрешающие документы из администрации. Они в ответ: вам просто не повезло", — пояснила Балыкова.
Кроме того, суд обязал оплатить проведенную по инициативе лесного комитета экспертизу земельного участка — 60 тысяч. По словам Балыковой, их общий доход едва превышает 30 тысяч рублей в месяц, поэтому рассчитаться не смогли. Ольга в декретном отпуске, семью обеспечивает Никита — работает продавцом в строительном магазине.
Из-за неуплаты у Балыковых арестовали счета, домой зачастили приставы.
Многодетные — не аргумент
Двадцать шестого ноября 2020 года Балыковых планировали выселить. Требовали снести жилье за свой счет и покинуть участок. Супруги нашли нового адвоката и решили вновь попытать счастья в суде — это дало отсрочку.
"Мы обратились с иском об отсутствии права собственности лесхоза на земельный участок. Сведения из ЕГРН о владельцах еще не исключили, а это источник публичной достоверности", — говорит адвокат Евгений Игнатов.
За годы судебных тяжб Балыкова регулярно писала в Генпрокуратуру
и администрацию президента. Объясняла, что это единственное жилье и у них на руках все документы, подтверждающие законность пользования участком. Каждый раз жалобы спускали на местный уровень, а чиновники принимали сторону лесного фонда, отмечая, что статус многодетной семьи не имеет в этом случае значения.
После одного из обращений женщину даже вызывали на допрос в отдел МВД — интересовались, где она взяла деньги на строительство.
Не юристы и не геодезисты
Защищать права на землю Балыковым помогает общественник Артем Липагин.
"Надеюсь, благодаря резонансу справимся, — комментирует Липагин ситуацию. — На месте этой семьи может оказаться кто угодно. Они не юристы и не геодезисты. И сделали ровно то, что требовалось по закону. Хочется верить, что суд встанет на их сторону".
Помогает многодетной семье и депутат Госдумы
Валентина Кабанова. В беседе с РИА Новости она сообщила, что держит ситуацию на контроле, хотя по закону земли действительно принадлежат лесхозу.