https://ria.ru/20210115/mnogodetnye-1593090321.html

"Вам не повезло": как у многодетной семьи из Шатуры отняли дом

"Вам не повезло": как у многодетной семьи из Шатуры отняли дом

Многодетную семью Балыковых обязали снести их единственный дом. На жилье рядом с подмосковной Шатурой они потратили материнский капитал и взяли кредит. Получили РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:00

2021-01-15T08:00

2021-01-15T08:24

многодетные семьи

жилье

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

шатура

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Лидия Белькова. Многодетную семью Балыковых обязали снести их единственный дом. На жилье рядом с подмосковной Шатурой они потратили материнский капитал и взяли кредит. Получили все разрешения, закончили строительство. Но после этого представители лесного фонда заявили, что участок принадлежит лесхозу. Суд встал на сторону чиновников.Окруженные соснами одиннадцать соток рядом с лесом достались Ольге Балыковой от деда в наследство. Когда под одной крышей с родственниками жить стало тесно, они с мужем решили освоить дедушкину землю. Тридцатишестилетняя женщина и ее супруг Никита воспитывают троих детей: 19-летнюю Анастасию, 12-летнего Александра и годовалую Алису.Дом скромный, но сбережений и господдержки не хватило — часть денег пришлось взять в кредит."У нас 80 квадратных метров. Немного, но всем места хватает. Только ремонт в туалете так и не успели сделать", — говорит Балыкова.Летом 2016-го, едва семья отпраздновала новоселье, на пороге появились представители лесного фонда и заявили, что постройка возведена на принадлежащем лесничеству участке.Супруги решили, что это недоразумение: показали чиновникам бумаги о собственности, и незваные гости ушли. Спустя полгода Комитет лесного хозяйства Московской области обратился в Шатурский городской суд с иском об изъятии земли.Оказалось, еще в начале 90-х участки выдавала местная администрация. В нулевых якобы появился проект с новыми границами леса. Вся земля Балыковых по этому документу попала на лесную территорию.В ожидании амнистииПервый суд Балыковы выиграли, но лесхоз подал апелляцию, и участок постановили изъять. Обжаловать решение не удалось, хотя в суд предоставили неподписанный проект — это считается недопустимым доказательством. Кроме того, истек трехлетний срок исковой давности — лесхоз должен был знать о незаконном владении еще в 2001-м.Кроме того, суд обязал оплатить проведенную по инициативе лесного комитета экспертизу земельного участка — 60 тысяч. По словам Балыковой, их общий доход едва превышает 30 тысяч рублей в месяц, поэтому рассчитаться не смогли. Ольга в декретном отпуске, семью обеспечивает Никита — работает продавцом в строительном магазине.Из-за неуплаты у Балыковых арестовали счета, домой зачастили приставы.Многодетные — не аргументДвадцать шестого ноября 2020 года Балыковых планировали выселить. Требовали снести жилье за свой счет и покинуть участок. Супруги нашли нового адвоката и решили вновь попытать счастья в суде — это дало отсрочку.За годы судебных тяжб Балыкова регулярно писала в Генпрокуратуру и администрацию президента. Объясняла, что это единственное жилье и у них на руках все документы, подтверждающие законность пользования участком. Каждый раз жалобы спускали на местный уровень, а чиновники принимали сторону лесного фонда, отмечая, что статус многодетной семьи не имеет в этом случае значения.После одного из обращений женщину даже вызывали на допрос в отдел МВД — интересовались, где она взяла деньги на строительство.Не юристы и не геодезистыЗащищать права на землю Балыковым помогает общественник Артем Липагин. Помогает многодетной семье и депутат Госдумы Валентина Кабанова. В беседе с РИА Новости она сообщила, что держит ситуацию на контроле, хотя по закону земли действительно принадлежат лесхозу.

https://realty.ria.ru/20161115/408122136.html

https://realty.ria.ru/20151211/406656277.html

шатура

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

многодетные семьи, жилье, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), госдума рф, генеральная прокуратура рф, шатура, московская область (подмосковье), общество