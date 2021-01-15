https://ria.ru/20210115/mishustin-1593227991.html

Жириновский заявил, что Мишустин может стать "вторым Столыпиным"

Жириновский заявил, что Мишустин может стать "вторым Столыпиным"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин свою работу в статусе главы правительства начал динамично, его кабмин принял уже ряд значимых для страны решений, а сам... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:46

2021-01-15T16:46

2021-01-15T16:59

михаил мишустин

лдпр

петр столыпин

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин свою работу в статусе главы правительства начал динамично, его кабмин принял уже ряд значимых для страны решений, а сам Мишустин может стать вторым Столыпиным, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.Политик отметил, что он также быстро сформировал свой кабмин, но уже осенью обновил его состав. Жириновский не исключил, что этим летом или ближе к зиме произойдут еще ротации.Лидер ЛДПР также отметил ряд принятых Мишустиным и его правительством решений, в частности, административную реформу и разработку вакцины от коронавируса.По мнению Жириновского, единственный минус у Мишустина - то, что он жмет руки."Вот от этой дурацкой привычки всем нужно избавиться и ходить в маске, как (Николя) Саркози, (Дональд) Трамп, (Ангела) Меркель, и запретить кому-либо говорить, что маска не нужна. Маска нужна всем", - уверен лидер ЛДПР.Пётр Аркадьевич Столыпин – выдающийся государственный деятель Российской империи. С 1906 по 1911 года занимал пост председателя Совета министров. В должности премьер-министра он реализовал ряд крупных реформ, которые остались в истории под названием "столыпинские реформы". Главная из них коснулась аграрного сектора: в России появилось понятие частной крестьянской земельной собственности.

https://ria.ru/20210115/mishustin-1593195083.html

https://ria.ru/20210115/mishustin-1593134129.html

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михаил мишустин, лдпр, петр столыпин, владимир жириновский, политика