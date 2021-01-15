Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/mishustin-1593227991.html
Жириновский заявил, что Мишустин может стать "вторым Столыпиным"
Жириновский заявил, что Мишустин может стать "вторым Столыпиным"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин свою работу в статусе главы правительства начал динамично, его кабмин принял уже ряд значимых для страны решений, а сам... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:46
2021-01-15T16:59
михаил мишустин
лдпр
петр столыпин
владимир жириновский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591208421_0:135:3188:1928_1920x0_80_0_0_a6b8637802a18f6852c31fc25080c9ca.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин свою работу в статусе главы правительства начал динамично, его кабмин принял уже ряд значимых для страны решений, а сам Мишустин может стать вторым Столыпиным, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.Политик отметил, что он также быстро сформировал свой кабмин, но уже осенью обновил его состав. Жириновский не исключил, что этим летом или ближе к зиме произойдут еще ротации.Лидер ЛДПР также отметил ряд принятых Мишустиным и его правительством решений, в частности, административную реформу и разработку вакцины от коронавируса.По мнению Жириновского, единственный минус у Мишустина - то, что он жмет руки."Вот от этой дурацкой привычки всем нужно избавиться и ходить в маске, как (Николя) Саркози, (Дональд) Трамп, (Ангела) Меркель, и запретить кому-либо говорить, что маска не нужна. Маска нужна всем", - уверен лидер ЛДПР.Пётр Аркадьевич Столыпин – выдающийся государственный деятель Российской империи. С 1906 по 1911 года занимал пост председателя Совета министров. В должности премьер-министра он реализовал ряд крупных реформ, которые остались в истории под названием "столыпинские реформы". Главная из них коснулась аграрного сектора: в России появилось понятие частной крестьянской земельной собственности.
https://ria.ru/20210115/mishustin-1593195083.html
https://ria.ru/20210115/mishustin-1593134129.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591208421_162:105:2753:2048_1920x0_80_0_0_61164df5bbf2d012d118c6fd023f3a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, лдпр, петр столыпин, владимир жириновский, политика

Жириновский заявил, что Мишустин может стать "вторым Столыпиным"

16:46 15.01.2021 (обновлено: 16:59 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин свою работу в статусе главы правительства начал динамично, его кабмин принял уже ряд значимых для страны решений, а сам Мишустин может стать вторым Столыпиным, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.
"Я помню этот день, когда днем было послание федеральному собранию, а где-то в 23 часа нас уже пригласили в Госдуму, - приехал кандидат в премьер-министры Мишустин. Такого никогда не было. То есть Михаил Владимирович начал свой путь как премьер-министр очень динамично: за несколько часов он уже прошел все стадии согласования и утром выступил в палате и после обеда он уже указом президента назначен премьер-министром", - рассказал РИА Новости Жириновский.
Политик отметил, что он также быстро сформировал свой кабмин, но уже осенью обновил его состав. Жириновский не исключил, что этим летом или ближе к зиме произойдут еще ротации.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 14:19
Зюганов назвал угрозы, стоящие перед правительством Мишустина
Лидер ЛДПР также отметил ряд принятых Мишустиным и его правительством решений, в частности, административную реформу и разработку вакцины от коронавируса.
"Начал административную реформу: посмотрите, 32 тысячи вакансий можно сократить и хуже не будет. По решениям: если раньше в год принималось 200 решений, то сейчас 5 тысяч. Смотрите, какой скачок! Работает день и ночь, без выходных, без отпуска, с утра до вечера… Премьер объехал лично 15 регионов страны, другие премьеры это делали за три года, за пять лет", - сказал политик.
По мнению Жириновского, единственный минус у Мишустина - то, что он жмет руки.
"Вот от этой дурацкой привычки всем нужно избавиться и ходить в маске, как (Николя) Саркози, (Дональд) Трамп, (Ангела) Меркель, и запретить кому-либо говорить, что маска не нужна. Маска нужна всем", - уверен лидер ЛДПР.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от новой коронавирусной инфекции на площадке НПЦ Биокад в Стрельне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 09:08
Премьер-министр надежды: год Мишустина в должности главы правительства
"Сильный премьер, он может стать вторым Столыпиным. Экономика может забурлить. У нас столько талантливых людей, столько ресурсов - у нас полстраны может стать миллионерами", - добавил Жириновский.
Пётр Аркадьевич Столыпин – выдающийся государственный деятель Российской империи. С 1906 по 1911 года занимал пост председателя Совета министров. В должности премьер-министра он реализовал ряд крупных реформ, которые остались в истории под названием "столыпинские реформы". Главная из них коснулась аграрного сектора: в России появилось понятие частной крестьянской земельной собственности.
 
Михаил МишустинЛДПРПетр СтолыпинВладимир ЖириновскийПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт
06:07Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
05:54Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
05:31Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
05:28Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму
05:16Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
05:11В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
05:05Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
04:58Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
04:34Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
04:11Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
04:09Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога
04:07На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:06В США восхитились новым поколением Lada Niva
03:00Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
02:59В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
02:43В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:41В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
02:14Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
02:13В центре Гамалеи объяснили, станет ли COVID-19 более опасным
Лента новостейМолния