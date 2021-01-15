https://ria.ru/20210115/mishustin-1593227991.html
Жириновский заявил, что Мишустин может стать "вторым Столыпиным"
Жириновский заявил, что Мишустин может стать "вторым Столыпиным"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин свою работу в статусе главы правительства начал динамично, его кабмин принял уже ряд значимых для страны решений, а сам... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:46
2021-01-15T16:46
2021-01-15T16:59
михаил мишустин
лдпр
петр столыпин
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин свою работу в статусе главы правительства начал динамично, его кабмин принял уже ряд значимых для страны решений, а сам Мишустин может стать вторым Столыпиным, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.Политик отметил, что он также быстро сформировал свой кабмин, но уже осенью обновил его состав. Жириновский не исключил, что этим летом или ближе к зиме произойдут еще ротации.Лидер ЛДПР также отметил ряд принятых Мишустиным и его правительством решений, в частности, административную реформу и разработку вакцины от коронавируса.По мнению Жириновского, единственный минус у Мишустина - то, что он жмет руки."Вот от этой дурацкой привычки всем нужно избавиться и ходить в маске, как (Николя) Саркози, (Дональд) Трамп, (Ангела) Меркель, и запретить кому-либо говорить, что маска не нужна. Маска нужна всем", - уверен лидер ЛДПР.Пётр Аркадьевич Столыпин – выдающийся государственный деятель Российской империи. С 1906 по 1911 года занимал пост председателя Совета министров. В должности премьер-министра он реализовал ряд крупных реформ, которые остались в истории под названием "столыпинские реформы". Главная из них коснулась аграрного сектора: в России появилось понятие частной крестьянской земельной собственности.
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михаил мишустин, лдпр, петр столыпин, владимир жириновский, политика
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
свою работу в статусе главы правительства начал динамично, его кабмин принял уже ряд значимых для страны решений, а сам Мишустин может стать вторым Столыпиным, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский
.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.
"Я помню этот день, когда днем было послание федеральному собранию, а где-то в 23 часа нас уже пригласили в Госдуму, - приехал кандидат в премьер-министры Мишустин. Такого никогда не было. То есть Михаил Владимирович начал свой путь как премьер-министр очень динамично: за несколько часов он уже прошел все стадии согласования и утром выступил в палате и после обеда он уже указом президента назначен премьер-министром", - рассказал РИА Новости Жириновский.
Политик отметил, что он также быстро сформировал свой кабмин, но уже осенью обновил его состав. Жириновский не исключил, что этим летом или ближе к зиме произойдут еще ротации.
Лидер ЛДПР также отметил ряд принятых Мишустиным и его правительством решений, в частности, административную реформу и разработку вакцины от коронавируса.
"Начал административную реформу: посмотрите, 32 тысячи вакансий можно сократить и хуже не будет. По решениям: если раньше в год принималось 200 решений, то сейчас 5 тысяч. Смотрите, какой скачок! Работает день и ночь, без выходных, без отпуска, с утра до вечера… Премьер объехал лично 15 регионов страны, другие премьеры это делали за три года, за пять лет", - сказал политик.
По мнению Жириновского, единственный минус у Мишустина - то, что он жмет руки.
"Вот от этой дурацкой привычки всем нужно избавиться и ходить в маске, как (Николя) Саркози, (Дональд) Трамп, (Ангела) Меркель
, и запретить кому-либо говорить, что маска не нужна. Маска нужна всем", - уверен лидер ЛДПР.
"Сильный премьер, он может стать вторым Столыпиным. Экономика может забурлить. У нас столько талантливых людей, столько ресурсов - у нас полстраны может стать миллионерами", - добавил Жириновский.
Пётр Аркадьевич Столыпин
– выдающийся государственный деятель Российской империи. С 1906 по 1911 года занимал пост председателя Совета министров. В должности премьер-министра он реализовал ряд крупных реформ, которые остались в истории под названием "столыпинские реформы". Главная из них коснулась аграрного сектора: в России появилось понятие частной крестьянской земельной собственности.