https://ria.ru/20210115/mishustin-1593158351.html

Мишустин поздравил сотрудников СК с юбилеем образования ведомства

Мишустин поздравил сотрудников СК с юбилеем образования ведомства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства, отметив, что профессия следователя РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:27

2021-01-15T11:27

2021-01-15T11:27

михаил мишустин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства, отметив, что профессия следователя является одной из самых сложных и ответственных, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин отметил, что на протяжении всех 10 лет сотрудники ведомства надежно защищают национальные интересы страны, законные права россиян, борются с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом. По его словам, благодаря сотрудникам СК раскрыты тысячи уголовных дел, миллиарды рублей возвращены в казну.Кроме того, Мишустин подчеркнул важность того, что СК внедряет в свою работу современные методики и высокотехнологичное оборудование.Он добавил, что именно следователи обеспечивают неотвратимость наказания для виновных, оказывают помощь потерпевшим и защищают достоинство человека.Мишустин выразил уверенность, что сотрудники ведомства и дальше будут выполнять свои должностные обязанности на самом высоком уровне.

https://ria.ru/20210115/dela-1593144862.html

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2021

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михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), общество