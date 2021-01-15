Мишустин поздравил сотрудников СК с юбилеем образования ведомства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства, отметив, что профессия следователя является одной из самых сложных и ответственных, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин отметил, что на протяжении всех 10 лет сотрудники ведомства надежно защищают национальные интересы страны, законные права россиян, борются с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом. По его словам, благодаря сотрудникам СК раскрыты тысячи уголовных дел, миллиарды рублей возвращены в казну.
Кроме того, Мишустин подчеркнул важность того, что СК внедряет в свою работу современные методики и высокотехнологичное оборудование.
"Профессия следователя – одна из самых сложных и ответственных. Она требует компетентности, принципиальности и, конечно, объективности, внимания, неравнодушия", - добавил премьер-министр.
Он добавил, что именно следователи обеспечивают неотвратимость наказания для виновных, оказывают помощь потерпевшим и защищают достоинство человека.
Мишустин выразил уверенность, что сотрудники ведомства и дальше будут выполнять свои должностные обязанности на самом высоком уровне.