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Мишустин поздравил сотрудников СК с юбилеем образования ведомства
Мишустин поздравил сотрудников СК с юбилеем образования ведомства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства, отметив, что профессия следователя РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:27
2021-01-15T11:27
михаил мишустин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства, отметив, что профессия следователя является одной из самых сложных и ответственных, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин отметил, что на протяжении всех 10 лет сотрудники ведомства надежно защищают национальные интересы страны, законные права россиян, борются с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом. По его словам, благодаря сотрудникам СК раскрыты тысячи уголовных дел, миллиарды рублей возвращены в казну.Кроме того, Мишустин подчеркнул важность того, что СК внедряет в свою работу современные методики и высокотехнологичное оборудование.Он добавил, что именно следователи обеспечивают неотвратимость наказания для виновных, оказывают помощь потерпевшим и защищают достоинство человека.Мишустин выразил уверенность, что сотрудники ведомства и дальше будут выполнять свои должностные обязанности на самом высоком уровне.
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михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), общество

Мишустин поздравил сотрудников СК с юбилеем образования ведомства

11:27 15.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства, отметив, что профессия следователя является одной из самых сложных и ответственных, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин отметил, что на протяжении всех 10 лет сотрудники ведомства надежно защищают национальные интересы страны, законные права россиян, борются с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом. По его словам, благодаря сотрудникам СК раскрыты тысячи уголовных дел, миллиарды рублей возвращены в казну.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
10:21
СК рассказал о новшествах, позволяющих раскрывать дела прошлых лет
Кроме того, Мишустин подчеркнул важность того, что СК внедряет в свою работу современные методики и высокотехнологичное оборудование.
"Профессия следователя – одна из самых сложных и ответственных. Она требует компетентности, принципиальности и, конечно, объективности, внимания, неравнодушия", - добавил премьер-министр.
Он добавил, что именно следователи обеспечивают неотвратимость наказания для виновных, оказывают помощь потерпевшим и защищают достоинство человека.
Мишустин выразил уверенность, что сотрудники ведомства и дальше будут выполнять свои должностные обязанности на самом высоком уровне.
 
Михаил МишустинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
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