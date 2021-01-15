Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого
20 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО о планах работы в весеннюю сессию и об актуальной международной ситуации.
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Особое внимание будет уделено парламентской дипломатии, отношениям России с США, странами ЕС, Китаем, вопросам взаимодействия в рамках международных структур – ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС в условиях посткоронавирусного мира. Также будут подведены итоги работы Комитета в 2020 году.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Особое внимание будет уделено парламентской дипломатии, отношениям России с США, странами ЕС, Китаем, вопросам взаимодействия в рамках международных структур – ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС в условиях посткоронавирусного мира. Также будут подведены итоги работы Комитета в 2020 году.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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