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Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого
Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого
20 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО о планах работы в весеннюю сессию и об актуальной международной ситуации.
2021-01-15T18:03
2021-01-15T18:03
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Задать вопросОсобое внимание будет уделено парламентской дипломатии,&nbsp;отношениям России с&nbsp;США, странами ЕС, Китаем, вопросам взаимодействия в&nbsp;рамках международных структур – ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС в&nbsp;условиях посткоронавирусного мира. Также будут подведены итоги работы Комитета в 2020 году.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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353
60
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1
5
4.7
96
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Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого

18:03 15.01.2021
 
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20 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО о планах работы в весеннюю сессию и об актуальной международной ситуации.
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Особое внимание будет уделено парламентской дипломатии, отношениям России с США, странами ЕС, Китаем, вопросам взаимодействия в рамках международных структур – ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС в условиях посткоронавирусного мира. Также будут подведены итоги работы Комитета в 2020 году.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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