https://ria.ru/20210115/mezhdunarodnye-dela-1593247086.html

Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого

Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого

20 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО о планах работы в весеннюю сессию и об актуальной международной ситуации.

2021-01-15T18:03

2021-01-15T18:03

2021-01-15T18:03

анонсы

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Задать вопросОсобое внимание будет уделено парламентской дипломатии, отношениям России с США, странами ЕС, Китаем, вопросам взаимодействия в рамках международных структур – ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС в условиях посткоронавирусного мира. Также будут подведены итоги работы Комитета в 2020 году.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы