Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210115/mashina-1593184087.html
Канские пожарные исполнили мечту ребенка и покатали его на своей машине
Канские пожарные исполнили мечту ребенка и покатали его на своей машине
Пожарные канского пожарно-спасательного гарнизона в Красноярском крае исполнили мечту пятилетнего мальчика, прокатив его на пожарной машине, показали пожарную... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:29
2021-01-15T13:35
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593184469_0:0:2252:1266_1920x0_80_0_0_d82a9f76c81521e76fec90f25359fcb4.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 янв – РИА Новости. Пожарные канского пожарно-спасательного гарнизона в Красноярском крае исполнили мечту пятилетнего мальчика, прокатив его на пожарной машине, показали пожарную часть и подарили памятные подарки, сообщает краевой главк МЧС.По его данным, мама пятилетнего Прохора в одной из социальных частей рассказала, что сын мечтает пожарным, а пока маленький хочет хотя бы прокатиться на спецмашине. Пожарные решили, что Новый год и Рождество - самое подходящее время, чтобы исполнить желание ребенка.Также Прохору и его семье провели подробную экскурсию по пожарной части, рассказали все о пожарных машинах, разрешили посидеть за рулем и включить сигнальные маячки."Конечно же Прохор не ушел без памятных подарков, которые вручали начальник пожарно-спасательного отряда Андрей Кравцов и заместитель начальника ГУ МЧС России по красноярскому краю Алексей Богданов", - отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20210115/mechta-1593154700.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593184469_389:72:1981:1266_1920x0_80_0_0_c9c77bdc9e23ebf9fcbc8adf19bb2596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, общество

Канские пожарные исполнили мечту ребенка и покатали его на своей машине

13:29 15.01.2021 (обновлено: 13:35 15.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожарные исполнили мечту 5-летнего жителя Канска Прохора
Пожарные исполнили мечту 5-летнего жителя Канска Прохора - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 янв – РИА Новости. Пожарные канского пожарно-спасательного гарнизона в Красноярском крае исполнили мечту пятилетнего мальчика, прокатив его на пожарной машине, показали пожарную часть и подарили памятные подарки, сообщает краевой главк МЧС.
По его данным, мама пятилетнего Прохора в одной из социальных частей рассказала, что сын мечтает пожарным, а пока маленький хочет хотя бы прокатиться на спецмашине. Пожарные решили, что Новый год и Рождество - самое подходящее время, чтобы исполнить желание ребенка.
"Они решили принять маленького Прохора в свои ряды. Юного пожарного, когда тот с мамой и сестрой вышли из дома, встретила пожарная машина и сотрудники МЧС, которые забрали его с собой в пожарную часть. Через весь город Прохор ехал в боевой пожарной машине, и он был бесконечно счастлив", - говорится в сообщении.
Также Прохору и его семье провели подробную экскурсию по пожарной части, рассказали все о пожарных машинах, разрешили посидеть за рулем и включить сигнальные маячки.
"Конечно же Прохор не ушел без памятных подарков, которые вручали начальник пожарно-спасательного отряда Андрей Кравцов и заместитель начальника ГУ МЧС России по красноярскому краю Алексей Богданов", - отмечают в пресс-службе.
Пятилетний Марк во время полета на вертолете. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
11:12Хорошие новости
Московские власти исполнили мечту мальчика полетать над столицей
 
Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния