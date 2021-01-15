https://ria.ru/20210115/mashina-1593184087.html

Канские пожарные исполнили мечту ребенка и покатали его на своей машине

Канские пожарные исполнили мечту ребенка и покатали его на своей машине

Пожарные канского пожарно-спасательного гарнизона в Красноярском крае исполнили мечту пятилетнего мальчика, прокатив его на пожарной машине, показали пожарную... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:29

2021-01-15T13:29

2021-01-15T13:35

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 15 янв – РИА Новости. Пожарные канского пожарно-спасательного гарнизона в Красноярском крае исполнили мечту пятилетнего мальчика, прокатив его на пожарной машине, показали пожарную часть и подарили памятные подарки, сообщает краевой главк МЧС.По его данным, мама пятилетнего Прохора в одной из социальных частей рассказала, что сын мечтает пожарным, а пока маленький хочет хотя бы прокатиться на спецмашине. Пожарные решили, что Новый год и Рождество - самое подходящее время, чтобы исполнить желание ребенка.Также Прохору и его семье провели подробную экскурсию по пожарной части, рассказали все о пожарных машинах, разрешили посидеть за рулем и включить сигнальные маячки."Конечно же Прохор не ушел без памятных подарков, которые вручали начальник пожарно-спасательного отряда Андрей Кравцов и заместитель начальника ГУ МЧС России по красноярскому краю Алексей Богданов", - отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20210115/mechta-1593154700.html

красноярский край

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, общество