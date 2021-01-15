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Канские пожарные исполнили мечту ребенка и покатали его на своей машине
Канские пожарные исполнили мечту ребенка и покатали его на своей машине
Пожарные канского пожарно-спасательного гарнизона в Красноярском крае исполнили мечту пятилетнего мальчика, прокатив его на пожарной машине, показали пожарную... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:29
2021-01-15T13:29
2021-01-15T13:35
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 янв – РИА Новости. Пожарные канского пожарно-спасательного гарнизона в Красноярском крае исполнили мечту пятилетнего мальчика, прокатив его на пожарной машине, показали пожарную часть и подарили памятные подарки, сообщает краевой главк МЧС.По его данным, мама пятилетнего Прохора в одной из социальных частей рассказала, что сын мечтает пожарным, а пока маленький хочет хотя бы прокатиться на спецмашине. Пожарные решили, что Новый год и Рождество - самое подходящее время, чтобы исполнить желание ребенка.Также Прохору и его семье провели подробную экскурсию по пожарной части, рассказали все о пожарных машинах, разрешили посидеть за рулем и включить сигнальные маячки."Конечно же Прохор не ушел без памятных подарков, которые вручали начальник пожарно-спасательного отряда Андрей Кравцов и заместитель начальника ГУ МЧС России по красноярскому краю Алексей Богданов", - отмечают в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, общество
КРАСНОЯРСК, 15 янв – РИА Новости.
Пожарные канского пожарно-спасательного гарнизона в Красноярском крае
исполнили мечту пятилетнего мальчика, прокатив его на пожарной машине, показали пожарную часть и подарили памятные подарки, сообщает краевой главк МЧС
.
По его данным, мама пятилетнего Прохора в одной из социальных частей рассказала, что сын мечтает пожарным, а пока маленький хочет хотя бы прокатиться на спецмашине. Пожарные решили, что Новый год и Рождество - самое подходящее время, чтобы исполнить желание ребенка.
"Они решили принять маленького Прохора в свои ряды. Юного пожарного, когда тот с мамой и сестрой вышли из дома, встретила пожарная машина и сотрудники МЧС, которые забрали его с собой в пожарную часть. Через весь город Прохор ехал в боевой пожарной машине, и он был бесконечно счастлив", - говорится в сообщении.
Также Прохору и его семье провели подробную экскурсию по пожарной части, рассказали все о пожарных машинах, разрешили посидеть за рулем и включить сигнальные маячки.
"Конечно же Прохор не ушел без памятных подарков, которые вручали начальник пожарно-спасательного отряда Андрей Кравцов и заместитель начальника ГУ МЧС России по красноярскому краю Алексей Богданов", - отмечают в пресс-службе.