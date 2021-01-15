https://ria.ru/20210115/marshrutka-1593155889.html

В Сочи появятся морские маршрутки

В Сочи появятся морские маршрутки

Два катера в качестве морского маршрутного такси начнут с мая курсировать из Сочи в Имеретинскую бухту и поселок Лазаревское, сообщает администрация города. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:16

2021-01-15T11:16

2021-01-15T12:26

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СОЧИ, 15 янв — РИА Новости. Два катера в качестве морского маршрутного такси начнут с мая курсировать из Сочи в Имеретинскую бухту и поселок Лазаревское, сообщает администрация города.Отмечается, что идея морского сообщения будет реализована при помощи инвестора, который закупит пассажирские катера, а также организует сервис брони и продажи билетов.Уточняется, что два пассажирских судна, обладающих высокими скоростными и техническими характеристиками, вместимостью 20 человек будут оборудованы кондиционерами, туалетами и комфортными креслами авиационного типа. Для пилотного запуска проекта их произведет компания "Судостроительная верфь "Фортуна", образованная в Сочи в 2018 году. Договор на производство катеров уже заключен. В ближайшее время начнется их сборка.

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, сочи, общество