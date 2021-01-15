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В Сочи появятся морские маршрутки
В Сочи появятся морские маршрутки
Два катера в качестве морского маршрутного такси начнут с мая курсировать из Сочи в Имеретинскую бухту и поселок Лазаревское, сообщает администрация города. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:16
2021-01-15T12:26
туризм
хорошие новости
сочи
общество
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СОЧИ, 15 янв — РИА Новости. Два катера в качестве морского маршрутного такси начнут с мая курсировать из Сочи в Имеретинскую бухту и поселок Лазаревское, сообщает администрация города.Отмечается, что идея морского сообщения будет реализована при помощи инвестора, который закупит пассажирские катера, а также организует сервис брони и продажи билетов.Уточняется, что два пассажирских судна, обладающих высокими скоростными и техническими характеристиками, вместимостью 20 человек будут оборудованы кондиционерами, туалетами и комфортными креслами авиационного типа. Для пилотного запуска проекта их произведет компания "Судостроительная верфь "Фортуна", образованная в Сочи в 2018 году. Договор на производство катеров уже заключен. В ближайшее время начнется их сборка.
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туризм, сочи, общество

В Сочи появятся морские маршрутки

11:16 15.01.2021 (обновлено: 12:26 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГолубь на пляже "Цирк" в Сочи
Голубь на пляже Цирк в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 15 янв — РИА Новости. Два катера в качестве морского маршрутного такси начнут с мая курсировать из Сочи в Имеретинскую бухту и поселок Лазаревское, сообщает администрация города.
Отмечается, что идея морского сообщения будет реализована при помощи инвестора, который закупит пассажирские катера, а также организует сервис брони и продажи билетов.

"Уже к курортному сезону в акватории Сочи начнет курсировать морское такси. Этот вид транспорта станет для Сочи новым экскурсионным маршрутом, а для жителей — возможностью быстрого передвижения между отдаленными районами Большого Сочи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что два пассажирских судна, обладающих высокими скоростными и техническими характеристиками, вместимостью 20 человек будут оборудованы кондиционерами, туалетами и комфортными креслами авиационного типа. Для пилотного запуска проекта их произведет компания "Судостроительная верфь "Фортуна", образованная в Сочи в 2018 году. Договор на производство катеров уже заключен. В ближайшее время начнется их сборка.

"Суда будут курсировать в двух направлениях: из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. Первые тестовые рейсы морского такси запустят в мае", — цитируются в сообщении слова руководителя группы компаний "Метрополис", выступившей инвестором проекта, депутата городского собрания Сочи Анны Невзоровой.

 
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