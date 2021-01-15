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Лободу в бикини назвали "эталоном красоты"
Лободу в бикини назвали "эталоном красоты"
Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в бикини на фоне белоснежного пляжа и лазурного океана на Мальдивах. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T03:50
2021-01-15T03:50
2021-01-15T03:50
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в бикини на фоне белоснежного пляжа и лазурного океана на Мальдивах."Эталон красоты", "Хоть обои на телефоне теперь меняй", "Фото, как с обложки", — пишут в комментариях поклонники 38-летней певицы.Однако некоторые подписчики исполнительницы хитов "Твои глаза", "Случайная", "Boom boom" и других заподозрили, что Лобода "подкорректировала" ноги и ягодицы с помощью фоторедактора."Не нужно так явно фотошопить", "Кажется, кто-то себе ноги фотошопит", — отметили они. Недавно Лобода написала в соцсети, что январь — месяц, который она "всегда посвящает семье". Несколько дней назад певица отдыхала в Дубае со старшей дочерью Евой и с мамой.После того, как Светлана разместила фото, на котором они сидят рядом в купальниках, пользователи поразились, что мать и дочь выглядят, как сестры.
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знаменитости, звезды, дубай (город), светлана лобода, мальдивы
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в бикини на фоне белоснежного пляжа и лазурного океана на Мальдивах.
"Эталон красоты", "Хоть обои на телефоне теперь меняй", "Фото, как с обложки", — пишут в комментариях поклонники 38-летней певицы.
Однако некоторые подписчики исполнительницы хитов "Твои глаза", "Случайная", "Boom boom" и других заподозрили, что Лобода "подкорректировала" ноги и ягодицы с помощью фоторедактора.
"Не нужно так явно фотошопить", "Кажется, кто-то себе ноги фотошопит", — отметили они.
Недавно Лобода написала в соцсети, что январь — месяц, который она "всегда посвящает семье". Несколько дней назад певица отдыхала в Дубае со старшей дочерью Евой и с мамой.
После того, как Светлана разместила фото, на котором они сидят рядом в купальниках, пользователи поразились, что мать и дочь выглядят, как сестры.