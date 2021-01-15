https://ria.ru/20210115/kupaniya-1593213702.html

МЧС назвало главные ошибки во время крещенских купаний

МЧС назвало главные ошибки во время крещенских купаний

Главными ошибками при крещенских купаниях являются употребление алкоголя до погружения в воду, а также длительное нахождение на морозе при ожидании своей... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:41

2021-01-15T15:41

2021-01-15T15:41

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главными ошибками при крещенских купаниях являются употребление алкоголя до погружения в воду, а также длительное нахождение на морозе при ожидании своей очереди на погружение в купель, сообщил журналистам начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.Печенин также отметил, что еще одной ошибкой при праздновании является желание ходить у купели и фотографироваться или просто ходить в обнаженном виде на холоде."Хочется обратить внимание пожилых людей, у которых есть какие-то заболевания, - лучше не рисковать (не окунаться в прорубь - ред.)", - добавил он.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

https://ria.ru/20210115/kupaniya-1593184986.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество