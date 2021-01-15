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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210115/kupaniya-1593213702.html
МЧС назвало главные ошибки во время крещенских купаний
МЧС назвало главные ошибки во время крещенских купаний
Главными ошибками при крещенских купаниях являются употребление алкоголя до погружения в воду, а также длительное нахождение на морозе при ожидании своей... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:41
2021-01-15T15:41
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главными ошибками при крещенских купаниях являются употребление алкоголя до погружения в воду, а также длительное нахождение на морозе при ожидании своей очереди на погружение в купель, сообщил журналистам начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.Печенин также отметил, что еще одной ошибкой при праздновании является желание ходить у купели и фотографироваться или просто ходить в обнаженном виде на холоде."Хочется обратить внимание пожилых людей, у которых есть какие-то заболевания, - лучше не рисковать (не окунаться в прорубь - ред.)", - добавил он.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
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религия, новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС назвало главные ошибки во время крещенских купаний

15:41 15.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКрещенские купания в Строгино
Крещенские купания в Строгино - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главными ошибками при крещенских купаниях являются употребление алкоголя до погружения в воду, а также длительное нахождение на морозе при ожидании своей очереди на погружение в купель, сообщил журналистам начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.
"Ключевые ошибки - это употребление алкоголя до погружения в воду. Второе - длительное нахождение на морозе в процессе ожидании купания", - сказал он.
Печенин также отметил, что еще одной ошибкой при праздновании является желание ходить у купели и фотографироваться или просто ходить в обнаженном виде на холоде.
"Хочется обратить внимание пожилых людей, у которых есть какие-то заболевания, - лучше не рисковать (не окунаться в прорубь - ред.)", - добавил он.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Купающийся мужчина - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 13:36Религия и мировоззрение
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