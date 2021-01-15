Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210115/kupaniya-1593184986.html
Спасатели назвали самые популярные места крещенских купаний в Подмосковье
Спасатели назвали самые популярные места крещенских купаний в Подмосковье
Водопад "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде и купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде наиболее популярны у жителей и гостей... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:36
2021-01-15T13:36
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/23/1563532392_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_5d3e14e2c785b182af5e7dbd28a72e2f.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Водопад "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде и купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде наиболее популярны у жителей и гостей Подмосковья в крещенские купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.Ежегодно в купаниях на территории региона участвует около 200 тысяч человек."По опыту прошлых лет наиболее популярными среди жителей и гостей региона являются водопад "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде, купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, прорубь на реке Истре у Новоиерусалимского монастыря в Истре", - говорится в сообщении.Отмечается, что особой популярностью пользуются также и купели в селе Талеж на территории подворья Вознесенской Давыдовой пустыни в Чехове и вблизи Троицкого храма в Мытищах.
https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593050191.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/23/1563532392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_491c571eed79877fdb8f7c9fe4258c7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, московская область (подмосковье)

Спасатели назвали самые популярные места крещенских купаний в Подмосковье

13:36 15.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовКупающийся мужчина
Купающийся мужчина - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Водопад "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде и купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде наиболее популярны у жителей и гостей Подмосковья в крещенские купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Ежегодно в купаниях на территории региона участвует около 200 тысяч человек.
Девушка во время крещенских купаний в Строгинской пойме в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 16:40Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали о раздаче святой воды и купаниях в Москве на Крещение
"По опыту прошлых лет наиболее популярными среди жителей и гостей региона являются водопад "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде, купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, прорубь на реке Истре у Новоиерусалимского монастыря в Истре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особой популярностью пользуются также и купели в селе Талеж на территории подворья Вознесенской Давыдовой пустыни в Чехове и вблизи Троицкого храма в Мытищах.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния