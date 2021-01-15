https://ria.ru/20210115/kupaniya-1593184986.html

Спасатели назвали самые популярные места крещенских купаний в Подмосковье

Спасатели назвали самые популярные места крещенских купаний в Подмосковье

Водопад "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде и купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде наиболее популярны у жителей и гостей... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:36

2021-01-15T13:36

2021-01-15T13:36

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Водопад "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде и купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде наиболее популярны у жителей и гостей Подмосковья в крещенские купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.Ежегодно в купаниях на территории региона участвует около 200 тысяч человек."По опыту прошлых лет наиболее популярными среди жителей и гостей региона являются водопад "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде, купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, прорубь на реке Истре у Новоиерусалимского монастыря в Истре", - говорится в сообщении.Отмечается, что особой популярностью пользуются также и купели в селе Талеж на территории подворья Вознесенской Давыдовой пустыни в Чехове и вблизи Троицкого храма в Мытищах.

https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593050191.html

московская область (подмосковье)

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новости - религия и мировоззрение, московская область (подмосковье)