Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19

"Крещенские купания не имеют отношения к закалке. В них нет ничего очень оздоравливающего, как и нет ничего плохого. Кто реально купается, то можно и на Крещение купаться. Если по религиозным соображением необходимо окунуться, то тоже можно. Но говорить о том, что купание на Крещение добавляет иммунитет, тоже нельзя, это научно не доказанный факт... Нельзя крещенским купанием спастись от коронавируса", - сказала Баранова.