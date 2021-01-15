Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19
03:31 15.01.2021 (обновлено: 13:37 15.01.2021)
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Влияние крещенских купаний на возникновение иммунитета к COVID-19 не доказано, поэтому принимать решение об этой процедуре необходимо исходя из состояния здоровья и готовности к подобным нагрузкам, рассказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Крещенские купания не имеют отношения к закалке. В них нет ничего очень оздоравливающего, как и нет ничего плохого. Кто реально купается, то можно и на Крещение купаться. Если по религиозным соображением необходимо окунуться, то тоже можно. Но говорить о том, что купание на Крещение добавляет иммунитет, тоже нельзя, это научно не доказанный факт... Нельзя крещенским купанием спастись от коронавируса", - сказала Баранова.
Она уточнила, что беречь здоровье после перенесенного заболевания необходимо после любого заболевания, в том числе, не подвергать организм повышенному стрессу.
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