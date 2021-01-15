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Религия и мировоззрение
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Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19
Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19
Влияние крещенских купаний на возникновение иммунитета к COVID-19 не доказано, поэтому принимать решение об этой процедуре необходимо исходя из состояния... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T03:31
2021-01-15T13:37
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Влияние крещенских купаний на возникновение иммунитета к COVID-19 не доказано, поэтому принимать решение об этой процедуре необходимо исходя из состояния здоровья и готовности к подобным нагрузкам, рассказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она уточнила, что беречь здоровье после перенесенного заболевания необходимо после любого заболевания, в том числе, не подвергать организм повышенному стрессу. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости - религия и мировоззрение, анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19

03:31 15.01.2021 (обновлено: 13:37 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЖенщина во время крещенских купаний
Женщина во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Влияние крещенских купаний на возникновение иммунитета к COVID-19 не доказано, поэтому принимать решение об этой процедуре необходимо исходя из состояния здоровья и готовности к подобным нагрузкам, рассказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Крещенские купания не имеют отношения к закалке. В них нет ничего очень оздоравливающего, как и нет ничего плохого. Кто реально купается, то можно и на Крещение купаться. Если по религиозным соображением необходимо окунуться, то тоже можно. Но говорить о том, что купание на Крещение добавляет иммунитет, тоже нельзя, это научно не доказанный факт... Нельзя крещенским купанием спастись от коронавируса", - сказала Баранова.
Она уточнила, что беречь здоровье после перенесенного заболевания необходимо после любого заболевания, в том числе, не подвергать организм повышенному стрессу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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