https://ria.ru/20210115/kupanie-1593213219.html
В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях
В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях
Иногда люди приходят на крещенские купания, чтобы "хайпануть", причем многие из них употребляют алкоголь, заявил начальник отдела государственной инспекции по... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:40
2021-01-15T15:40
2021-01-15T16:59
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иногда люди приходят на крещенские купания, чтобы "хайпануть", причем многие из них употребляют алкоголь, заявил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.Он добавил, что в целом, по его наблюдениям, на купания приходит большое количество людей разных возрастов, наравне мужчины и женщины. Определенная часть из них - действительно верующие люди, которые посещают перед купанием церковную службу.
https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593050191.html
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новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)