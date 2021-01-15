https://ria.ru/20210115/kupanie-1593213219.html

В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях

В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях

Иногда люди приходят на крещенские купания, чтобы "хайпануть", причем многие из них употребляют алкоголь, заявил начальник отдела государственной инспекции по... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:40

2021-01-15T15:40

2021-01-15T16:59

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иногда люди приходят на крещенские купания, чтобы "хайпануть", причем многие из них употребляют алкоголь, заявил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.Он добавил, что в целом, по его наблюдениям, на купания приходит большое количество людей разных возрастов, наравне мужчины и женщины. Определенная часть из них - действительно верующие люди, которые посещают перед купанием церковную службу.

https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593050191.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)