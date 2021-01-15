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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210115/kupanie-1593213219.html
В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях
В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях
Иногда люди приходят на крещенские купания, чтобы "хайпануть", причем многие из них употребляют алкоголь, заявил начальник отдела государственной инспекции по... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:40
2021-01-15T16:59
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иногда люди приходят на крещенские купания, чтобы "хайпануть", причем многие из них употребляют алкоголь, заявил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.Он добавил, что в целом, по его наблюдениям, на купания приходит большое количество людей разных возрастов, наравне мужчины и женщины. Определенная часть из них - действительно верующие люди, которые посещают перед купанием церковную службу.
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новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях

15:40 15.01.2021 (обновлено: 16:59 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДевушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите
Девушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иногда люди приходят на крещенские купания, чтобы "хайпануть", причем многие из них употребляют алкоголь, заявил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.
"К сожалению, порой люди приходят не для того, чтобы соблюсти какой-то обряд, ритуал, а просто, как мы говорим модно, "хайпануть" - пофотографироваться, выложить это в сеть. При этом зачастую употребляют алкогольные напитки, что неблагоприятно может сказаться и на их безопасности, и на их здоровье", - отметил он на пресс-конференции в пятницу.
Девушка во время крещенских купаний в Строгинской пойме в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 16:40Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали о раздаче святой воды и купаниях в Москве на Крещение
"Здесь хотелось бы людей предостеречь от таких необдуманных поступков", - подчеркнул Печенин.
Он добавил, что в целом, по его наблюдениям, на купания приходит большое количество людей разных возрастов, наравне мужчины и женщины. Определенная часть из них - действительно верующие люди, которые посещают перед купанием церковную службу.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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