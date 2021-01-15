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На севастопольском мысе Хрустальный построят культурный кластер
На севастопольском мысе Хрустальный построят культурный кластер
Парк будущего с театром оперы и балета, академией хореографии и музейным комплексом в современном стиле планируется построить в Севастополе в ближайшие два-три... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:00
2021-01-15T10:00
хорошие новости
хорошие новости
севастополь
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Парк будущего с театром оперы и балета, академией хореографии и музейным комплексом в современном стиле планируется построить в Севастополе в ближайшие два-три года. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Максим Жукалов."В настоящий момент точно определена концепция, что на территории мыса Хрустальный планируется размещение мемориального парка, музейного комплекса, посвященного защитникам Севастополя, а также театра оперы и балета и хореографической академии", – сказал Жукалов.Зрительный зал театра оперы и балета рассчитан на 1,1 тыс. посетителей. В здании будет большое количество современных общественных пространств, которые будут открыты для свободного посещения постоянно, а не только в дни постановок. В академии хореографии планируется построить бассейн, зрительный и хореографический залы.Территория парка ранее была застроена объектами, находившимися в аварийном состоянии, – это завод и заброшенный музей обороны, которые уже снесены. На территории, где изначально планировалось построить музей защитников Севастополя в результате археологических раскопок были обнаружены объекты, обладающими признаками культурного наследия. Например, это редут, который планируется сделать музейным объектом. Проект музейного комплекса защитников Севастополя выберут по результатам всероссийского конкурса.Концепция мемориального парка в настоящий момент находится в стадии разработки, но его обустройство будет увязано по срокам с завершением строительства капитальных сооружений.Как рассказал Жукалов, перед проектированием зданий на мысе Хрустальный были проведены все предварительные работы по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности. Проект культурного кластера также прошел общественные слушания, которые в связи с эпидемической обстановкой провели на портале госуслуг. Как рассказала представитель Общественной палаты РФ, член ОП Севастополя Наталья Кирюхина, большинство горожан высказались в поддержку проекта. Она также отметила, что онлайн-слушания дали жителям возможность высказаться и внести свои предложения, а властям – учесть их позицию при принятии решения. Предложения горожан в основном касаются благоустройства парковой зоны – размещения велодорожек, пешеходных зон, ливневой канализации.
https://realty.ria.ru/20201225/sevastopol-1590863962.html
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хорошие новости, севастополь

На севастопольском мысе Хрустальный построят культурный кластер

10:00 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Парк будущего с театром оперы и балета, академией хореографии и музейным комплексом в современном стиле планируется построить в Севастополе в ближайшие два-три года. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Максим Жукалов.
"В настоящий момент точно определена концепция, что на территории мыса Хрустальный планируется размещение мемориального парка, музейного комплекса, посвященного защитникам Севастополя, а также театра оперы и балета и хореографической академии", – сказал Жукалов.
Зрительный зал театра оперы и балета рассчитан на 1,1 тыс. посетителей. В здании будет большое количество современных общественных пространств, которые будут открыты для свободного посещения постоянно, а не только в дни постановок. В академии хореографии планируется построить бассейн, зрительный и хореографический залы.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 10:10
Проект культурного кластера с оперным театром представили в Севастополе
Территория парка ранее была застроена объектами, находившимися в аварийном состоянии, – это завод и заброшенный музей обороны, которые уже снесены. На территории, где изначально планировалось построить музей защитников Севастополя в результате археологических раскопок были обнаружены объекты, обладающими признаками культурного наследия. Например, это редут, который планируется сделать музейным объектом. Проект музейного комплекса защитников Севастополя выберут по результатам всероссийского конкурса.
Концепция мемориального парка в настоящий момент находится в стадии разработки, но его обустройство будет увязано по срокам с завершением строительства капитальных сооружений.
Как рассказал Жукалов, перед проектированием зданий на мысе Хрустальный были проведены все предварительные работы по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности. Проект культурного кластера также прошел общественные слушания, которые в связи с эпидемической обстановкой провели на портале госуслуг. Как рассказала представитель Общественной палаты РФ, член ОП Севастополя Наталья Кирюхина, большинство горожан высказались в поддержку проекта. Она также отметила, что онлайн-слушания дали жителям возможность высказаться и внести свои предложения, а властям – учесть их позицию при принятии решения. Предложения горожан в основном касаются благоустройства парковой зоны – размещения велодорожек, пешеходных зон, ливневой канализации.
 
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