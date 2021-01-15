https://ria.ru/20210115/kultura-1593053893.html

На севастопольском мысе Хрустальный построят культурный кластер

На севастопольском мысе Хрустальный построят культурный кластер

Парк будущего с театром оперы и балета, академией хореографии и музейным комплексом в современном стиле планируется построить в Севастополе в ближайшие два-три... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:00

2021-01-15T10:00

2021-01-15T10:00

хорошие новости

хорошие новости

севастополь

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Парк будущего с театром оперы и балета, академией хореографии и музейным комплексом в современном стиле планируется построить в Севастополе в ближайшие два-три года. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Максим Жукалов."В настоящий момент точно определена концепция, что на территории мыса Хрустальный планируется размещение мемориального парка, музейного комплекса, посвященного защитникам Севастополя, а также театра оперы и балета и хореографической академии", – сказал Жукалов.Зрительный зал театра оперы и балета рассчитан на 1,1 тыс. посетителей. В здании будет большое количество современных общественных пространств, которые будут открыты для свободного посещения постоянно, а не только в дни постановок. В академии хореографии планируется построить бассейн, зрительный и хореографический залы.Территория парка ранее была застроена объектами, находившимися в аварийном состоянии, – это завод и заброшенный музей обороны, которые уже снесены. На территории, где изначально планировалось построить музей защитников Севастополя в результате археологических раскопок были обнаружены объекты, обладающими признаками культурного наследия. Например, это редут, который планируется сделать музейным объектом. Проект музейного комплекса защитников Севастополя выберут по результатам всероссийского конкурса.Концепция мемориального парка в настоящий момент находится в стадии разработки, но его обустройство будет увязано по срокам с завершением строительства капитальных сооружений.Как рассказал Жукалов, перед проектированием зданий на мысе Хрустальный были проведены все предварительные работы по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности. Проект культурного кластера также прошел общественные слушания, которые в связи с эпидемической обстановкой провели на портале госуслуг. Как рассказала представитель Общественной палаты РФ, член ОП Севастополя Наталья Кирюхина, большинство горожан высказались в поддержку проекта. Она также отметила, что онлайн-слушания дали жителям возможность высказаться и внести свои предложения, а властям – учесть их позицию при принятии решения. Предложения горожан в основном касаются благоустройства парковой зоны – размещения велодорожек, пешеходных зон, ливневой канализации.

https://realty.ria.ru/20201225/sevastopol-1590863962.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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хорошие новости, севастополь