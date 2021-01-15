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Женщина стала похожа на "человека-слона" после похода к косметологу
Женщина стала похожа на "человека-слона" после похода к косметологу
Мать двоих детей из Великобритании после похода к косметологу стала похожа на "человека-слона", пишет Daily Star. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T02:23
2021-01-15T02:23
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мать двоих детей из Великобритании после похода к косметологу стала похожа на "человека-слона", пишет Daily Star.Сара Гибсон, жительница города Уэймут в графстве Дорсет, решила устранить носогубные морщины. Она подобрала салон и заплатила за услуги косметолога 400 фунтов (более 40 тысяч рублей).По словам женщины, косметолог ввел ей филлер, который, по данным производителя, должны использовать только квалифицированные дерматологи. Создатели средства предупреждают, что от него может возникнуть побочный эффект.Лицо пациентки сразу лицо стало отекать. Осознав ошибку, косметолог вколола ей фермент, который должен был растворить наполнитель. Но оказалось, что у клиентки на него аллергия."Я была похожа на Человека-слона", - пожаловалась Гибсон."Человек-слон" – британец Джозеф Кэри Меррик с чрезвычайной деформацией лица и тела, вызванной нейрофиброматозом первого типа и синдромом Протея. Он был отвергнут семьей и обществом и добывал пропитание представлениями в "шоу уродов". "Лишняя" кожа и "неправильные" кости не давали ему возможности внятно разговаривать, а спать ему приходилось сидя.
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РИА Новости
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дорсет, великобритания, в мире

Женщина стала похожа на "человека-слона" после похода к косметологу

02:23 15.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота косметолога
Работа косметолога - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мать двоих детей из Великобритании после похода к косметологу стала похожа на "человека-слона", пишет Daily Star.
Сара Гибсон, жительница города Уэймут в графстве Дорсет, решила устранить носогубные морщины. Она подобрала салон и заплатила за услуги косметолога 400 фунтов (более 40 тысяч рублей).
По словам женщины, косметолог ввел ей филлер, который, по данным производителя, должны использовать только квалифицированные дерматологи. Создатели средства предупреждают, что от него может возникнуть побочный эффект.
Лицо пациентки сразу лицо стало отекать. Осознав ошибку, косметолог вколола ей фермент, который должен был растворить наполнитель. Но оказалось, что у клиентки на него аллергия.
"Я была похожа на Человека-слона", - пожаловалась Гибсон.

"I honestly thought I was going to die because I felt so ill."

Опубликовано Daily Star Воскресенье, 10 января 2021 г.
"Человек-слон" – британец Джозеф Кэри Меррик с чрезвычайной деформацией лица и тела, вызванной нейрофиброматозом первого типа и синдромом Протея. Он был отвергнут семьей и обществом и добывал пропитание представлениями в "шоу уродов". "Лишняя" кожа и "неправильные" кости не давали ему возможности внятно разговаривать, а спать ему приходилось сидя.
 
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