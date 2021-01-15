https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593274919.html
В России создали тест для выявления "британского" штамма коронавируса
В России создали тест для выявления "британского" штамма коронавируса
Тест-система для выявления "британского" штамма COVID-19 в ближайшее время будет направлена на регистрацию, сообщил глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T21:21
2021-01-15T21:21
2021-01-15T21:21
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тест-система для выявления "британского" штамма COVID-19 в ближайшее время будет направлена на регистрацию, сообщил глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)