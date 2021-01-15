В России создали тест для выявления "британского" штамма коронавируса

"Практически в кратчайшие сроки в новогодние праздники наши коллеги подготовили набор праймеров и зондов, заказали их, получили их. Этот вирус характеризуется прежде всего тем, что, по данным публикаций, он более контагиозен и характеризуется более высокой вирусной нагрузкой.... Вчера на РНК реального вируса мы получили реальный положительный ответ, который позволяет нам детектировать сегодня вирус с мутацией британской и без мутации. В ближайшее время данная тест-система будет направлена на регистрацию", - рассказал Акимкин на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с эпидемиологами.