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Кудрин заявил о начале третьей волны коронавируса в России

Кудрин заявил о начале третьей волны коронавируса в России

Наступивший год будет ненамного легче прошедшего: начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй, заявил журналистам глава Счетной... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:56

2021-01-15T16:56

2021-01-15T18:16

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наступивший год будет ненамного легче прошедшего: начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума."Это будет сложный год", - предупредил глава Счетной палаты. И правительству, по его словам, придется принимать новые меры поддержки. Он отметил, что уже сейчас власти приняли решение о продлении действовавших в прошлом году антикризисных мер."Год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры, это будет достаточно дорого. Нужны новые дополнительные шаги в стратегии борьбы с кризисом", - сказал Кудрин.При этом он подчеркнул, что власти РФ должны помнить и о решении давних проблем. "В конце концов, мы не должны забывать, что у нас сохраняется большое число бедных, что, в том числе, связано с ростом пандемии. И нам нужны структурные реформы, от них никак не уйти", - заключил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум - 2021, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, алексей кудрин, экономика