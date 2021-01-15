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https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593230659.html
Кудрин заявил о начале третьей волны коронавируса в России
Кудрин заявил о начале третьей волны коронавируса в России
Наступивший год будет ненамного легче прошедшего: начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй, заявил журналистам глава Счетной... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:56
2021-01-15T18:16
распространение коронавируса
гайдаровский форум - 2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
алексей кудрин
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наступивший год будет ненамного легче прошедшего: начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума."Это будет сложный год", - предупредил глава Счетной палаты. И правительству, по его словам, придется принимать новые меры поддержки. Он отметил, что уже сейчас власти приняли решение о продлении действовавших в прошлом году антикризисных мер."Год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры, это будет достаточно дорого. Нужны новые дополнительные шаги в стратегии борьбы с кризисом", - сказал Кудрин.При этом он подчеркнул, что власти РФ должны помнить и о решении давних проблем. "В конце концов, мы не должны забывать, что у нас сохраняется большое число бедных, что, в том числе, связано с ростом пандемии. И нам нужны структурные реформы, от них никак не уйти", - заключил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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гайдаровский форум - 2021, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, алексей кудрин, экономика

Кудрин заявил о начале третьей волны коронавируса в России

16:56 15.01.2021 (обновлено: 18:16 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наступивший год будет ненамного легче прошедшего: начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.

"2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах – оно, как правило, позже приходит и к нам, - это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет", - сказал Кудрин.

"Это будет сложный год", - предупредил глава Счетной палаты. И правительству, по его словам, придется принимать новые меры поддержки. Он отметил, что уже сейчас власти приняли решение о продлении действовавших в прошлом году антикризисных мер.
"Год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры, это будет достаточно дорого. Нужны новые дополнительные шаги в стратегии борьбы с кризисом", - сказал Кудрин.
При этом он подчеркнул, что власти РФ должны помнить и о решении давних проблем. "В конце концов, мы не должны забывать, что у нас сохраняется большое число бедных, что, в том числе, связано с ростом пандемии. И нам нужны структурные реформы, от них никак не уйти", - заключил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаГайдаровский форум - 2021Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлексей КудринЭкономика
 
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