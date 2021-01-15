Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593225049.html
В Испании усилят ограничения из-за COVID-19
В Испании усилят ограничения из-за COVID-19
Власти испанских регионов вводят новые ограничительные меры, связанные с третьей волной коронавируса COVID-19, ряд автономных сообществ призывают правительство... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:37
2021-01-15T16:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578170254_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83955e0d5def1ed74b55521cee108004.jpg
МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Власти испанских регионов вводят новые ограничительные меры, связанные с третьей волной коронавируса COVID-19, ряд автономных сообществ призывают правительство установить жесткий домашний карантин.Ситуация в стране осложнилась после рождественских и новогодних праздников. Только за последние две недели в стране выявлены 245 тысяч случаев заболевания COVID-19 (522 на сто тысяч населения), за неделю – 146 тысяч. Наиболее сложная ситуация в Эстремадуре (1167 случаев на сто тысяч населения за две недели), Мурсии (761), Риохе (719), Кастилии-ла-Манче (690), однако ситуация осложняется во всех автономных сообществах, включая Мадрид (636).Власти четырех автономных сообществ – Андалусии, Мурсии, Кастилии-и-Леона и Астурии – призвали правительство ввести жесткий домашний карантин, однако министр здравоохранения Сальвадор Илья считает, что в этом пока нет необходимости."У нас есть опыт, мы справились со второй волной при помощи стратегии, которая сработала. Если будет аналогичная стратегия, мы добьемся того же результата", - заявил он. Жесткий домашний карантин вводился в Испании только в первую волну в марте-апреле. Мнение министра разделяет и директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций минздрава Фернандо Симон. "Возможность (домашнего) карантина, как всегда, есть. Но не кажется, что сейчас он необходим. Посмотрим дальше", - сказал он.Тем временем региональные власти вводят свои ограничения. Так, правительство автономного сообщества Мадрид (включает столицу и прилегающие области) перенесло комендантский час, если раньше он начинал действовать в 00.00, то теперь жители автономного сообщества должны быть дома в 23.00, запрещено покидать часть районов (на этих территориях живут 1,4 миллиона человек, то есть около 20% населения сообщества Мадрид), бары и рестораны будут закрываться теперь в 22.00, сообщил на пресс-конференции вице-советник по вопросам здравоохранения регионального правительства Антонио Сапатеро.Власти Арагона перенесли начало комендантского часа на 22.00, кроме того, запрещено выезжать и въезжать в девять городов, в том числе в Сарагосу, меры затронули 860 тысяч человек, то есть две третьи населения. Запрещено собираться компаниями более четырех человек.Власти Каталонии продлили еще на неделю ограничительные меры, введенные 7 января. Запрещено передвижение между муниципалитетами без уважительной причины, непродовольственные магазины по выходным не работают, разрешено встречаться компаниями не более шести человек, ночью действует комендантский час, работа ресторанов и баров ограничена несколькими часами в день.В Эстремадуре запрещено передвижение между муниципалитетами без уважительной причины. В населенных пунктах, где живут более 5 тысяч человек, закрыты рестораны и магазины не первой необходимости.Общее число только официально выявленных случаев COVID-19 в Испании c начала эпидемии превышает 2,2 миллиона человек, умерли, по официальным данным, более 53 тысяч. В больницах на настоящий момент находятся почти 19 тысяч пациентов, из них в отделениях интенсивной терапии 2,8 тысячи (заняты 28% от общего числа коек в этих отделениях).В Испании введен режим повышенной готовности, действует комендантский час и ограничено передвижение между автономными сообществами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592938420.html
https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591201653.html
https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591108997.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578170254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b8dec5494699a0cc73483d98a9903fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, испания, в мире

В Испании усилят ограничения из-за COVID-19

16:37 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкСотрудник полиции общается с водителем автомобиля на контрольно-пропускном пункте при въезде в Мадрид
Сотрудник полиции общается с водителем автомобиля на контрольно-пропускном пункте при въезде в Мадрид - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Власти испанских регионов вводят новые ограничительные меры, связанные с третьей волной коронавируса COVID-19, ряд автономных сообществ призывают правительство установить жесткий домашний карантин.
Ситуация в стране осложнилась после рождественских и новогодних праздников. Только за последние две недели в стране выявлены 245 тысяч случаев заболевания COVID-19 (522 на сто тысяч населения), за неделю – 146 тысяч. Наиболее сложная ситуация в Эстремадуре (1167 случаев на сто тысяч населения за две недели), Мурсии (761), Риохе (719), Кастилии-ла-Манче (690), однако ситуация осложняется во всех автономных сообществах, включая Мадрид (636).
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 21:48Распространение коронавируса
Испания установила антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
Власти четырех автономных сообществ – Андалусии, Мурсии, Кастилии-и-Леона и Астурии – призвали правительство ввести жесткий домашний карантин, однако министр здравоохранения Сальвадор Илья считает, что в этом пока нет необходимости.
"У нас есть опыт, мы справились со второй волной при помощи стратегии, которая сработала. Если будет аналогичная стратегия, мы добьемся того же результата", - заявил он. Жесткий домашний карантин вводился в Испании только в первую волну в марте-апреле. Мнение министра разделяет и директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций минздрава Фернандо Симон. "Возможность (домашнего) карантина, как всегда, есть. Но не кажется, что сейчас он необходим. Посмотрим дальше", - сказал он.
Человек на пустой улице во время изоляции в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 01:30
Меры борьбы с распространением COVID-19 в разных странах
Тем временем региональные власти вводят свои ограничения. Так, правительство автономного сообщества Мадрид (включает столицу и прилегающие области) перенесло комендантский час, если раньше он начинал действовать в 00.00, то теперь жители автономного сообщества должны быть дома в 23.00, запрещено покидать часть районов (на этих территориях живут 1,4 миллиона человек, то есть около 20% населения сообщества Мадрид), бары и рестораны будут закрываться теперь в 22.00, сообщил на пресс-конференции вице-советник по вопросам здравоохранения регионального правительства Антонио Сапатеро.
Власти Арагона перенесли начало комендантского часа на 22.00, кроме того, запрещено выезжать и въезжать в девять городов, в том числе в Сарагосу, меры затронули 860 тысяч человек, то есть две третьи населения. Запрещено собираться компаниями более четырех человек.
Прохожие и уличный музыкант на одной из улиц Мадрида - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 12:27Распространение коронавируса
Минздрав Испании ожидает завершение эпидемии COVID-19 в конце лета
Власти Каталонии продлили еще на неделю ограничительные меры, введенные 7 января. Запрещено передвижение между муниципалитетами без уважительной причины, непродовольственные магазины по выходным не работают, разрешено встречаться компаниями не более шести человек, ночью действует комендантский час, работа ресторанов и баров ограничена несколькими часами в день.
В Эстремадуре запрещено передвижение между муниципалитетами без уважительной причины. В населенных пунктах, где живут более 5 тысяч человек, закрыты рестораны и магазины не первой необходимости.
Арасели Росарио Идальго Санчес во время вакцинации от коронавируса в Испании - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 11:59Распространение коронавируса
Первую прививку от COVID-19 в Испании сделали 96-летней женщине
Общее число только официально выявленных случаев COVID-19 в Испании c начала эпидемии превышает 2,2 миллиона человек, умерли, по официальным данным, более 53 тысяч. В больницах на настоящий момент находятся почти 19 тысяч пациентов, из них в отделениях интенсивной терапии 2,8 тысячи (заняты 28% от общего числа коек в этих отделениях).
В Испании введен режим повышенной готовности, действует комендантский час и ограничено передвижение между автономными сообществами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт
06:07Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
05:54Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
05:31Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
05:28Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму
05:16Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
05:11В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
05:05Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
04:58Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
04:34Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
04:11Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
04:09Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога
04:07На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:06В США восхитились новым поколением Lada Niva
03:00Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
02:59В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
02:43В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:41В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
02:14Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
02:13В центре Гамалеи объяснили, станет ли COVID-19 более опасным
Лента новостейМолния