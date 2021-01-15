https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593225049.html

В Испании усилят ограничения из-за COVID-19

В Испании усилят ограничения из-за COVID-19

Власти испанских регионов вводят новые ограничительные меры, связанные с третьей волной коронавируса COVID-19, ряд автономных сообществ призывают правительство... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:37

2021-01-15T16:37

2021-01-15T16:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

испания

в мире

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МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Власти испанских регионов вводят новые ограничительные меры, связанные с третьей волной коронавируса COVID-19, ряд автономных сообществ призывают правительство установить жесткий домашний карантин.Ситуация в стране осложнилась после рождественских и новогодних праздников. Только за последние две недели в стране выявлены 245 тысяч случаев заболевания COVID-19 (522 на сто тысяч населения), за неделю – 146 тысяч. Наиболее сложная ситуация в Эстремадуре (1167 случаев на сто тысяч населения за две недели), Мурсии (761), Риохе (719), Кастилии-ла-Манче (690), однако ситуация осложняется во всех автономных сообществах, включая Мадрид (636).Власти четырех автономных сообществ – Андалусии, Мурсии, Кастилии-и-Леона и Астурии – призвали правительство ввести жесткий домашний карантин, однако министр здравоохранения Сальвадор Илья считает, что в этом пока нет необходимости."У нас есть опыт, мы справились со второй волной при помощи стратегии, которая сработала. Если будет аналогичная стратегия, мы добьемся того же результата", - заявил он. Жесткий домашний карантин вводился в Испании только в первую волну в марте-апреле. Мнение министра разделяет и директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций минздрава Фернандо Симон. "Возможность (домашнего) карантина, как всегда, есть. Но не кажется, что сейчас он необходим. Посмотрим дальше", - сказал он.Тем временем региональные власти вводят свои ограничения. Так, правительство автономного сообщества Мадрид (включает столицу и прилегающие области) перенесло комендантский час, если раньше он начинал действовать в 00.00, то теперь жители автономного сообщества должны быть дома в 23.00, запрещено покидать часть районов (на этих территориях живут 1,4 миллиона человек, то есть около 20% населения сообщества Мадрид), бары и рестораны будут закрываться теперь в 22.00, сообщил на пресс-конференции вице-советник по вопросам здравоохранения регионального правительства Антонио Сапатеро.Власти Арагона перенесли начало комендантского часа на 22.00, кроме того, запрещено выезжать и въезжать в девять городов, в том числе в Сарагосу, меры затронули 860 тысяч человек, то есть две третьи населения. Запрещено собираться компаниями более четырех человек.Власти Каталонии продлили еще на неделю ограничительные меры, введенные 7 января. Запрещено передвижение между муниципалитетами без уважительной причины, непродовольственные магазины по выходным не работают, разрешено встречаться компаниями не более шести человек, ночью действует комендантский час, работа ресторанов и баров ограничена несколькими часами в день.В Эстремадуре запрещено передвижение между муниципалитетами без уважительной причины. В населенных пунктах, где живут более 5 тысяч человек, закрыты рестораны и магазины не первой необходимости.Общее число только официально выявленных случаев COVID-19 в Испании c начала эпидемии превышает 2,2 миллиона человек, умерли, по официальным данным, более 53 тысяч. В больницах на настоящий момент находятся почти 19 тысяч пациентов, из них в отделениях интенсивной терапии 2,8 тысячи (заняты 28% от общего числа коек в этих отделениях).В Испании введен режим повышенной готовности, действует комендантский час и ограничено передвижение между автономными сообществами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592938420.html

https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591201653.html

https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591108997.html

испания

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коронавирус covid-19, испания, в мире