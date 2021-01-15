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Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса
Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но исключить возможность новой волны пока нельзя, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:37
2021-01-15T16:37
2021-01-15T17:29
гайдаровский форум - 2021
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но исключить возможность новой волны пока нельзя, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова."Исключить еще одну волну мы не можем, с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация", — сказала она журналистам на полях Гайдаровского форума.Она отметила, что за время пандемии от COVID-19 в Москве вылечились около 800 тысяч человек."И мы не видим напряжения в системе, мы видим, что в части оказания медицинских услуг большинство населения не высказывается негативно, и это наше большое достижение", — считает вице-мэр.За минувшие сутки в Москве выявили 5534 случая COVID-19, а общее число инфицированных превысило 882 тысячи. Умерли за все время более 12 тысячи человек.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, общество
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом
в Москве стабильная, но исключить возможность новой волны пока нельзя, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова
.
"Исключить еще одну волну мы не можем, с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация", — сказала она журналистам на полях Гайдаровского форума.
Она отметила, что за время пандемии от COVID-19 в Москве вылечились около 800 тысяч человек.
"И мы не видим напряжения в системе, мы видим, что в части оказания медицинских услуг большинство населения не высказывается негативно, и это наше большое достижение", — считает вице-мэр.
За минувшие сутки в Москве выявили 5534 случая COVID-19, а общее число инфицированных превысило 882 тысячи. Умерли за все время более 12 тысячи человек.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.