https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593224943.html

Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса

Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но исключить возможность новой волны пока нельзя, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:37

2021-01-15T16:37

2021-01-15T17:29

гайдаровский форум - 2021

гайдаровский форум

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анастасия ракова

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a3fdda8c4f3276e6f7ed525ec5dc9995.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но исключить возможность новой волны пока нельзя, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова."Исключить еще одну волну мы не можем, с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация", — сказала она журналистам на полях Гайдаровского форума.Она отметила, что за время пандемии от COVID-19 в Москве вылечились около 800 тысяч человек."И мы не видим напряжения в системе, мы видим, что в части оказания медицинских услуг большинство населения не высказывается негативно, и это наше большое достижение", — считает вице-мэр.За минувшие сутки в Москве выявили 5534 случая COVID-19, а общее число инфицированных превысило 882 тысячи. Умерли за все время более 12 тысячи человек.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, общество