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Распространение коронавируса
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Архангельская область начнет массовую вакцинацию от COVID в понедельник
Архангельская область начнет массовую вакцинацию от COVID в понедельник
Больше 20 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции откроются в Архангельской области с понедельника, иммунизация будет добровольной и бесплатной, сообщило... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:31
2021-01-15T16:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
архангельская область
общество
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МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Больше 20 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции откроются в Архангельской области с понедельника, иммунизация будет добровольной и бесплатной, сообщило министерство здравоохранения региона в пятницу.Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, в настоящее время в регион поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" в количестве более 6,5 тысячи доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, архангельская область, общество

Архангельская область начнет массовую вакцинацию от COVID в понедельник

16:31 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Больше 20 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции откроются в Архангельской области с понедельника, иммунизация будет добровольной и бесплатной, сообщило министерство здравоохранения региона в пятницу.
"Со следующей недели на базе государственных учреждений здравоохранения начнут работу свыше 20 пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Иммунизация будет бесплатной и добровольной, по предварительной записи и с учетом приоритетности", - говорится в сообщении.
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Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, в настоящее время в регион поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" в количестве более 6,5 тысячи доз.
"Еженедельно в регион приходят значительные поставки иммунологических препаратов для вакцинации населения. Вакцина будет распределена между пунктами вакцинации по всей области", - пояснил Герштанский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАрхангельская областьОбщество
 
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