Архангельская область начнет массовую вакцинацию от COVID в понедельник
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Больше 20 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции откроются в Архангельской области с понедельника, иммунизация будет добровольной и бесплатной, сообщило министерство здравоохранения региона в пятницу.
"Со следующей недели на базе государственных учреждений здравоохранения начнут работу свыше 20 пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Иммунизация будет бесплатной и добровольной, по предварительной записи и с учетом приоритетности", - говорится в сообщении.
Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, в настоящее время в регион поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" в количестве более 6,5 тысячи доз.
"Еженедельно в регион приходят значительные поставки иммунологических препаратов для вакцинации населения. Вакцина будет распределена между пунктами вакцинации по всей области", - пояснил Герштанский.
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