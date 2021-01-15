https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593223472.html

Архангельская область начнет массовую вакцинацию от COVID в понедельник

Архангельская область начнет массовую вакцинацию от COVID в понедельник

Больше 20 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции откроются в Архангельской области с понедельника, иммунизация будет добровольной и бесплатной, сообщило... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:31

2021-01-15T16:31

2021-01-15T16:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

архангельская область

общество

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МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Больше 20 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции откроются в Архангельской области с понедельника, иммунизация будет добровольной и бесплатной, сообщило министерство здравоохранения региона в пятницу.Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, в настоящее время в регион поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" в количестве более 6,5 тысячи доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/gibel-1593214530.html

архангельская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, архангельская область, общество