https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593222703.html

Власти оценили организацию лечения пациентов с COVID-19 в Москве

Власти оценили организацию лечения пациентов с COVID-19 в Москве

Около 800 тысяч человек пролечено от COVID в Москве, напряжения в системе не наблюдается, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:28

2021-01-15T16:28

2021-01-15T17:00

гайдаровский форум - 2021

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здоровье - общество

гайдаровский форум

москва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Около 800 тысяч человек пролечено от COVID в Москве, напряжения в системе не наблюдается, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Гайдаровского форума.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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