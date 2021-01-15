https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593222703.html
Власти оценили организацию лечения пациентов с COVID-19 в Москве
Власти оценили организацию лечения пациентов с COVID-19 в Москве
Около 800 тысяч человек пролечено от COVID в Москве, напряжения в системе не наблюдается, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:28
2021-01-15T16:28
2021-01-15T17:00
гайдаровский форум - 2021
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анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Около 800 тысяч человек пролечено от COVID в Москве, напряжения в системе не наблюдается, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Гайдаровского форума.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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гайдаровский форум - 2021, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, гайдаровский форум, москва