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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593217805.html
Ученые заявили, что около трети жителей Лондона переболели COVID-19
Ученые заявили, что около трети жителей Лондона переболели COVID-19
Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что 30% населения Лондона переболело COVID-19, и это самая высокая цифра по стране. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:03
2021-01-15T16:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
кембриджский университет
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости, Мария Табак. Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что 30% населения Лондона переболело COVID-19, и это самая высокая цифра по стране."Лондон, северо-запад и северо-восток страны остаются наиболее пострадавшими от COVID районами по пропорции переболевшего населения: 30%, 26% и 21% соответственно. Самый низкий уровень сохраняется на юго-западе страны: 8%", - говорится в докладе университетской группы по изучению биостатистики, связанной с COVID-19.Ученые не исключают, что процент переболевших лондонцев может доходить и до 36%: тогда получается, что вирус перенес каждый третий житель британской столицы.В настоящее время уровень распространения коронавируса в Лондоне снижается: уменьшение числа новых случаев отмечено в 22 районах города. Кембриджские специалисты предполагают, что коэффициент распространения вируса в Лондоне сейчас ниже 1, то есть эпидемия идет на спад.Цифры свидетельствуют о том, что и по стране уровень заражения снижается: четыре дня подряд количество новых случаев не превышает 50 тысяч. Это говорит о том, что локдаун, введенный 4 января, начал действовать. Карантин продлится как минимум до середины февраля, а то и до марта, ограничения потом будут сниматься постепенно. Британское правительство возлагает большие надежды на программу вакцинации: на данный момент прививки получили более трех миллионов жителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, кембриджский университет, лондон, в мире

Ученые заявили, что около трети жителей Лондона переболели COVID-19

16:03 15.01.2021
 
© REUTERS / JOHN SIBLEYДевушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне
Девушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© REUTERS / JOHN SIBLEY
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ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости, Мария Табак. Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что 30% населения Лондона переболело COVID-19, и это самая высокая цифра по стране.
"Лондон, северо-запад и северо-восток страны остаются наиболее пострадавшими от COVID районами по пропорции переболевшего населения: 30%, 26% и 21% соответственно. Самый низкий уровень сохраняется на юго-западе страны: 8%", - говорится в докладе университетской группы по изучению биостатистики, связанной с COVID-19.
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 15:22Распространение коронавируса
Ученые выяснили, остаются ли переболевшие COVID-19 заразными
Ученые не исключают, что процент переболевших лондонцев может доходить и до 36%: тогда получается, что вирус перенес каждый третий житель британской столицы.
В настоящее время уровень распространения коронавируса в Лондоне снижается: уменьшение числа новых случаев отмечено в 22 районах города. Кембриджские специалисты предполагают, что коэффициент распространения вируса в Лондоне сейчас ниже 1, то есть эпидемия идет на спад.
Цифры свидетельствуют о том, что и по стране уровень заражения снижается: четыре дня подряд количество новых случаев не превышает 50 тысяч. Это говорит о том, что локдаун, введенный 4 января, начал действовать. Карантин продлится как минимум до середины февраля, а то и до марта, ограничения потом будут сниматься постепенно. Британское правительство возлагает большие надежды на программу вакцинации: на данный момент прививки получили более трех миллионов жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Кембриджский университетЛондонВ мире
 
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