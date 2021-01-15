https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593217805.html

Ученые заявили, что около трети жителей Лондона переболели COVID-19

Ученые заявили, что около трети жителей Лондона переболели COVID-19

Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что 30% населения Лондона переболело COVID-19, и это самая высокая цифра по стране. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:03

2021-01-15T16:03

2021-01-15T16:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

кембриджский университет

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости, Мария Табак. Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что 30% населения Лондона переболело COVID-19, и это самая высокая цифра по стране."Лондон, северо-запад и северо-восток страны остаются наиболее пострадавшими от COVID районами по пропорции переболевшего населения: 30%, 26% и 21% соответственно. Самый низкий уровень сохраняется на юго-западе страны: 8%", - говорится в докладе университетской группы по изучению биостатистики, связанной с COVID-19.Ученые не исключают, что процент переболевших лондонцев может доходить и до 36%: тогда получается, что вирус перенес каждый третий житель британской столицы.В настоящее время уровень распространения коронавируса в Лондоне снижается: уменьшение числа новых случаев отмечено в 22 районах города. Кембриджские специалисты предполагают, что коэффициент распространения вируса в Лондоне сейчас ниже 1, то есть эпидемия идет на спад.Цифры свидетельствуют о том, что и по стране уровень заражения снижается: четыре дня подряд количество новых случаев не превышает 50 тысяч. Это говорит о том, что локдаун, введенный 4 января, начал действовать. Карантин продлится как минимум до середины февраля, а то и до марта, ограничения потом будут сниматься постепенно. Британское правительство возлагает большие надежды на программу вакцинации: на данный момент прививки получили более трех миллионов жителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/issledovanie-1593033100.html

лондон

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кембриджский университет, лондон, в мире