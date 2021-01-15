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В Пермском крае более трех тысяч медиков привились от коронавируса
В Пермском крае более трех тысяч медиков привились от коронавируса
Более 3 тысяч медиков Пермского края вакцинировались от коронавируса к середине января, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:38
2021-01-15T15:38
2021-01-15T15:38
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ПЕРМЬ, 15 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч медиков Пермского края вакцинировались от коронавируса к середине января, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."На данный момент обладаем информацией, что медики составляют 85% от общего числа привитых. Всего привито 3 677 человек, из них первым компонентом – 3 677 человек, вторым – 1 054 человека", — рассказали в ведомстве.Вакцинация работников медучреждений в регионе началась в декабре. Одной из первых сделала прививку глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.С 5 января медики начали иммунизацию жителей, находящихся в группе риска: людей с хроническими заболеваниями, пермяков в преклонном возрасте, а также тех, кто на работе ежедневно контактирует с большим числом людей. Прививки от COVID-19 пока ставят в восьми медучреждениях Перми, постепенно число таких больниц планируется увеличить до 43.В Пермский край к середине января поступило более 8,5 тысячи доз вакцины, более трети из них использованы. По данным властей, в ближайшие недели в регион должны доставить ещё 108 тысяч доз вакцины "Спутник V", после этого в крае начнется массовая иммунизация населения.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 35 106 случаев заражения COVID-19, в том числе 294 за последние сутки, в больнице лечение проходят более 1,6 тысячи человек, из них 89 — подключены к ИВЛ, выздоровели 28 502 пациента, 2 233 скончались, на карантине остаются более 2,3 тысячи человек.Согласно последним опубликованным Пермьстатом данным за 2019 год, в Пермском крае насчитывалось 13 140 врачей различных специальностей, численность среднего медицинского персонала составляла 26 026 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермь, пермский край, общество
ПЕРМЬ, 15 янв - РИА Новости.
Более 3 тысяч медиков Пермского края
вакцинировались от коронавируса
к середине января, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"На данный момент обладаем информацией, что медики составляют 85% от общего числа привитых. Всего привито 3 677 человек, из них первым компонентом – 3 677 человек, вторым – 1 054 человека", — рассказали в ведомстве.
Вакцинация работников медучреждений в регионе началась в декабре. Одной из первых сделала прививку глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
С 5 января медики начали иммунизацию жителей, находящихся в группе риска: людей с хроническими заболеваниями, пермяков в преклонном возрасте, а также тех, кто на работе ежедневно контактирует с большим числом людей. Прививки от COVID-19 пока ставят в восьми медучреждениях Перми
, постепенно число таких больниц планируется увеличить до 43.
В Пермский край к середине января поступило более 8,5 тысячи доз вакцины, более трети из них использованы. По данным властей, в ближайшие недели в регион должны доставить ещё 108 тысяч доз вакцины "Спутник V", после этого в крае начнется массовая иммунизация населения.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 35 106 случаев заражения COVID-19, в том числе 294 за последние сутки, в больнице лечение проходят более 1,6 тысячи человек, из них 89 — подключены к ИВЛ, выздоровели 28 502 пациента, 2 233 скончались, на карантине остаются более 2,3 тысячи человек.
Согласно последним опубликованным Пермьстатом данным за 2019 год, в Пермском крае насчитывалось 13 140 врачей различных специальностей, численность среднего медицинского персонала составляла 26 026 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.