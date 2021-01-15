https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593212504.html

В Пермском крае более трех тысяч медиков привились от коронавируса

В Пермском крае более трех тысяч медиков привились от коронавируса

Более 3 тысяч медиков Пермского края вакцинировались от коронавируса к середине января, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:38

2021-01-15T15:38

2021-01-15T15:38

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ПЕРМЬ, 15 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч медиков Пермского края вакцинировались от коронавируса к середине января, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."На данный момент обладаем информацией, что медики составляют 85% от общего числа привитых. Всего привито 3 677 человек, из них первым компонентом – 3 677 человек, вторым – 1 054 человека", — рассказали в ведомстве.Вакцинация работников медучреждений в регионе началась в декабре. Одной из первых сделала прививку глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.С 5 января медики начали иммунизацию жителей, находящихся в группе риска: людей с хроническими заболеваниями, пермяков в преклонном возрасте, а также тех, кто на работе ежедневно контактирует с большим числом людей. Прививки от COVID-19 пока ставят в восьми медучреждениях Перми, постепенно число таких больниц планируется увеличить до 43.В Пермский край к середине января поступило более 8,5 тысячи доз вакцины, более трети из них использованы. По данным властей, в ближайшие недели в регион должны доставить ещё 108 тысяч доз вакцины "Спутник V", после этого в крае начнется массовая иммунизация населения.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 35 106 случаев заражения COVID-19, в том числе 294 за последние сутки, в больнице лечение проходят более 1,6 тысячи человек, из них 89 — подключены к ИВЛ, выздоровели 28 502 пациента, 2 233 скончались, на карантине остаются более 2,3 тысячи человек.Согласно последним опубликованным Пермьстатом данным за 2019 год, в Пермском крае насчитывалось 13 140 врачей различных специальностей, численность среднего медицинского персонала составляла 26 026 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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