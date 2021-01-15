https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593200433.html

В Британии выявили первый случай "бразильского" штамма коронавируса

В Британии выявили первый случай "бразильского" штамма коронавируса

Заражение одним из двух "бразильских" штаммов коронавируса выявлено в Великобритании, сообщила британский вирусолог Венди Барклай. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:39

2021-01-15T14:39

2021-01-15T14:42

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заражение одним из двух "бразильских" штаммов коронавируса выявлено в Великобритании, сообщила британский вирусолог Венди Барклай.Британский минтранс ранее решил c пятницы запретить въезд в страну пассажирам из Аргентины, Бразилии, Венесуэлы и Португалии из-за ситуации с COVID-19. Премьер-министр Британии Борис Джонсон днем ранее заявил, что правительство страны обеспокоено новым штаммом коронавируса, возникшим в Бразилии, изучает меры борьбы с ним."Существует два различных типа бразильских штаммов и один из них был зафиксирован в Соединенном Королевстве", - заявила в ходе брифинга профессор Барклай, руководитель группы экспертов G2P-UK, созданной для изучения новых мутаций вируса. Ее слова приводит телеканал Sky News.Вирусолог добавила, что, вероятно, этот вариант вируса возник "не так давно". При этом она не сообщила, тот ли это вариант "бразильского" вируса, которые вызывает беспокойство, сообщает канал.Ранее глава минтранса Грант Шэппс заявил британским СМИ, что ему "неизвестно" о выявлении "бразильского" штамма в стране.Новый штамм коронавируса был идентифицирован в декабре в бразильском штате Рио-де-Жанейро. По словам вирусологов, речь шла о мутации уже распространенной в Бразилии разновидности B.1.1.28.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html

https://ria.ru/20210111/shtamm-1592639185.html

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коронавирус covid-19, великобритания, бразилия, в мире