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https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593195530.html
В Литве объяснили массовое заражение медиков COVID после прививки Pfizer
В Литве объяснили массовое заражение медиков COVID после прививки Pfizer
Коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей вильнюсской клиники Сантара, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заведующая центром инфекционных... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:20
2021-01-15T14:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вильнюс
в мире
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ВИЛЬНЮС, 15 янв - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей вильнюсской клиники Сантара, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заведующая центром инфекционных заболеваний клиники, профессор Лигита Янчорене объяснила причину случившегося.Как передал в пятницу портал Делфи, "в клинике Сантара 79 врачей, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заражены коронавирусной инфекцией".Клиника Сантара в пятницу распространила видео, на котором Янчорене объясняет причину случившегося. "Следует сказать, что это не связано с вакциной, возможно, у этих людей уже был вирус на момент вакцинации. Рассматривая регистрационные исследования вакцины, становится ясно, что после первой дозы вакцины риск (заболевания - ред.) снижается до 20% всего через 12 дней", - рассказывает на видео Янчорене.Профессор подчеркивает, что обещанная разработчиками вакцины 95-процентная устойчивость к вирусу может быть достигнута только через семь дней после второй вакцинации. "Другими словами, 80% людей, вакцинированных исследуемой вакциной, больше не подвергаются риску заражения. Но 95-процентная эффективность достигается только после второй дозы вакцины. Как известно, вакцинация проводится через три недели, а риск заражения сохраняется семь дней и остается только у 5% вакцинированных", - уверена профессор.По ее мнению, у заболевших не обязательно будет тяжелая форма коронавирусной инфекции после первой вакцинации, возможна и бессимптомная форма. "Врачи были вакцинированы и проходят тестирование с интервалом от семи до десяти или 14 дней. У большинства нет жалоб, как до вакцинации, так и после нее. Продолжался профилактический осмотр и мы обнаружили, что есть инфицированные", - уточнила профессор.В клинике Сантара решили проверить на антитела врачей с коронавирусом, получивших первую вакцину. По результатам проверки будет принято решение о второй вакцинации, отметила Янчорене.По данным профессора, в клинике вакцинированы более 4500 человек медперсонала из около 6 тысяч сотрудников. Коронавирус выявлен у 152 врачей, включая вакцинированных. В пятницу лечебное учреждение планирует завершить процесс вакцинации первой дозой вакцины BioNTech и Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/privivka-1593105550.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вильнюс, в мире

В Литве объяснили массовое заражение медиков COVID после прививки Pfizer

14:20 15.01.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ВИЛЬНЮС, 15 янв - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей вильнюсской клиники Сантара, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заведующая центром инфекционных заболеваний клиники, профессор Лигита Янчорене объяснила причину случившегося.
Как передал в пятницу портал Делфи, "в клинике Сантара 79 врачей, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заражены коронавирусной инфекцией".
Клиника Сантара в пятницу распространила видео, на котором Янчорене объясняет причину случившегося. "Следует сказать, что это не связано с вакциной, возможно, у этих людей уже был вирус на момент вакцинации. Рассматривая регистрационные исследования вакцины, становится ясно, что после первой дозы вакцины риск (заболевания - ред.) снижается до 20% всего через 12 дней", - рассказывает на видео Янчорене.
Профессор подчеркивает, что обещанная разработчиками вакцины 95-процентная устойчивость к вирусу может быть достигнута только через семь дней после второй вакцинации. "Другими словами, 80% людей, вакцинированных исследуемой вакциной, больше не подвергаются риску заражения. Но 95-процентная эффективность достигается только после второй дозы вакцины. Как известно, вакцинация проводится через три недели, а риск заражения сохраняется семь дней и остается только у 5% вакцинированных", - уверена профессор.
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 21:43Распространение коронавируса
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По ее мнению, у заболевших не обязательно будет тяжелая форма коронавирусной инфекции после первой вакцинации, возможна и бессимптомная форма. "Врачи были вакцинированы и проходят тестирование с интервалом от семи до десяти или 14 дней. У большинства нет жалоб, как до вакцинации, так и после нее. Продолжался профилактический осмотр и мы обнаружили, что есть инфицированные", - уточнила профессор.
В клинике Сантара решили проверить на антитела врачей с коронавирусом, получивших первую вакцину. По результатам проверки будет принято решение о второй вакцинации, отметила Янчорене.
По данным профессора, в клинике вакцинированы более 4500 человек медперсонала из около 6 тысяч сотрудников. Коронавирус выявлен у 152 врачей, включая вакцинированных. В пятницу лечебное учреждение планирует завершить процесс вакцинации первой дозой вакцины BioNTech и Pfizer.
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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