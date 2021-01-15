https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593195530.html

В Литве объяснили массовое заражение медиков COVID после прививки Pfizer

В Литве объяснили массовое заражение медиков COVID после прививки Pfizer

Коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей вильнюсской клиники Сантара, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заведующая центром инфекционных... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:20

2021-01-15T14:20

2021-01-15T14:20

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ВИЛЬНЮС, 15 янв - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей вильнюсской клиники Сантара, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заведующая центром инфекционных заболеваний клиники, профессор Лигита Янчорене объяснила причину случившегося.Как передал в пятницу портал Делфи, "в клинике Сантара 79 врачей, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заражены коронавирусной инфекцией".Клиника Сантара в пятницу распространила видео, на котором Янчорене объясняет причину случившегося. "Следует сказать, что это не связано с вакциной, возможно, у этих людей уже был вирус на момент вакцинации. Рассматривая регистрационные исследования вакцины, становится ясно, что после первой дозы вакцины риск (заболевания - ред.) снижается до 20% всего через 12 дней", - рассказывает на видео Янчорене.Профессор подчеркивает, что обещанная разработчиками вакцины 95-процентная устойчивость к вирусу может быть достигнута только через семь дней после второй вакцинации. "Другими словами, 80% людей, вакцинированных исследуемой вакциной, больше не подвергаются риску заражения. Но 95-процентная эффективность достигается только после второй дозы вакцины. Как известно, вакцинация проводится через три недели, а риск заражения сохраняется семь дней и остается только у 5% вакцинированных", - уверена профессор.По ее мнению, у заболевших не обязательно будет тяжелая форма коронавирусной инфекции после первой вакцинации, возможна и бессимптомная форма. "Врачи были вакцинированы и проходят тестирование с интервалом от семи до десяти или 14 дней. У большинства нет жалоб, как до вакцинации, так и после нее. Продолжался профилактический осмотр и мы обнаружили, что есть инфицированные", - уточнила профессор.В клинике Сантара решили проверить на антитела врачей с коронавирусом, получивших первую вакцину. По результатам проверки будет принято решение о второй вакцинации, отметила Янчорене.По данным профессора, в клинике вакцинированы более 4500 человек медперсонала из около 6 тысяч сотрудников. Коронавирус выявлен у 152 врачей, включая вакцинированных. В пятницу лечебное учреждение планирует завершить процесс вакцинации первой дозой вакцины BioNTech и Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/privivka-1593105550.html

https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593104782.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вильнюс, в мире