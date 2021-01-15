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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593194517.html
Около семи тысяч жителей Челябинской области сделали прививки от COVID-19
Около семи тысяч жителей Челябинской области сделали прививки от COVID-19
Около 7 тысяч жителей Челябинской области уже сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, регион ожидает поступления новой партии вакцины на следующей... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:17
2021-01-15T14:17
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Около 7 тысяч жителей Челябинской области уже сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, регион ожидает поступления новой партии вакцины на следующей неделе, сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт."Что касается текущей вакцинации, то на утро провакцинировано почти 7 тысяч человек. Сегодня до конца дня должно быть еще порядка 2 тысяч, и за выходные дни мы заканчиваем те дозы, которые мы получили, это 5,4 тысячи. За выходные используем всю вакцину", - сказала Гехт журналистам.Она уточнила, что на следующей неделе ожидается поступление новой партии вакцины. Все алгоритмы отработаны, все оборудование для хранения в регионе есть, и он готов к приему достаточно больших объемов вакцины, добавила она.Гехт отметила, что в Челябинской области взрослого населения 60% – это 1,6 миллиона человек, которых по рекомендациям Минздрава РФ нужно провакцинировать. "Безусловно, мы пока не говорим о таких количествах, но это та планка, к которой мы стремимся к вакцинации этого года", - сказала она.Также она сообщила, что в регион до конца февраля прибудет около 152 тысяч доз вакцины.По данным минздрава региона, в области на 15 января подтверждено 40 565 случаев заболевания COVID-19 (плюс 295 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет). За прошедшие сутки в регионе выписан 390 человек. Всего 26 039 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, челябинская область, общество

Около семи тысяч жителей Челябинской области сделали прививки от COVID-19

14:17 15.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Около 7 тысяч жителей Челябинской области уже сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, регион ожидает поступления новой партии вакцины на следующей неделе, сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
"Что касается текущей вакцинации, то на утро провакцинировано почти 7 тысяч человек. Сегодня до конца дня должно быть еще порядка 2 тысяч, и за выходные дни мы заканчиваем те дозы, которые мы получили, это 5,4 тысячи. За выходные используем всю вакцину", - сказала Гехт журналистам.
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Она уточнила, что на следующей неделе ожидается поступление новой партии вакцины. Все алгоритмы отработаны, все оборудование для хранения в регионе есть, и он готов к приему достаточно больших объемов вакцины, добавила она.
Гехт отметила, что в Челябинской области взрослого населения 60% – это 1,6 миллиона человек, которых по рекомендациям Минздрава РФ нужно провакцинировать. "Безусловно, мы пока не говорим о таких количествах, но это та планка, к которой мы стремимся к вакцинации этого года", - сказала она.
Также она сообщила, что в регион до конца февраля прибудет около 152 тысяч доз вакцины.
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По данным минздрава региона, в области на 15 января подтверждено 40 565 случаев заболевания COVID-19 (плюс 295 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет). За прошедшие сутки в регионе выписан 390 человек. Всего 26 039 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧелябинская областьОбщество
 
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