https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593187501.html

Держись, девочка: как спасали беременную с полным поражением легких

Держись, девочка: как спасали беременную с полным поражением легких

Иркутские врачи, которые вылечили беременную пациентку, болевшую коронавирусом со стопроцентным поражением легких, столкнулись с таким сложным случаем впервые,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:47

2021-01-15T13:47

2021-01-15T13:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

иркутск

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Светлана Самсонова. Иркутские врачи, которые вылечили беременную пациентку, болевшую коронавирусом со стопроцентным поражением легких, столкнулись с таким сложным случаем впервые, но все время верили в победу над вирусом.Заведующая отделением анестезиологии и реанимации №2 Иркутского городского перинатального центра Галина Шкандрий рассказала РИА Новости, как медикам удалось спасти почти безнадежную больную и как сама Оксана Шеломенцева поразила врачей своим стремлением выжить.Чудо врачейМама двоих детей из Иркутска Оксана Шеломенцева заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. Сначала она пыталась лечиться сама, но температура выше 38 градусов держалась на протяжении нескольких дней. Женщина обратилась к врачам перинатального центра, и обследование показало большой очаг поражения легких.Чтобы спасти ребенка, медики приняли решение о проведении кесарева сечения. По словам заведующей реанимационным отделением Галины Шкандрий, девочка родилась здоровой: коронавирус не передается через плаценту. Но Оксане дочку показали лишь на мгновение, а потом изолировали ее во избежание заражения.Саму Оксану оставили в реанимации, где она провела в общей сложности 51 день, большую часть из которых – на аппарате ИВЛ. Выписали Оксану 11 января, и только тогда она снова увидела свою дочку."При поступлении в перинатальный центр обследование показало, что поражение у нее было не такое большое, оно развилось позже. Коронавирус – коварная болезнь: у кого-то легкие разрушаются за 2-3 дня, у кого-то медленно и тяжело это происходит. Оксане было сначала не так плохо, даже была положительная динамика в лечении, а потом наступило ухудшение со стопроцентным поражением", - рассказывает Шкандрий.Сложный случайПо ее словам, она и ее коллеги впервые столкнулись с таким серьезным случаем. Перинатальный центр все-таки имеет другую специфику работы, вернее, имел – этот год все изменил. Как рассказала врач, летом больница короткое время принимала беременных с COVID-19. И уже в октябре, когда поток больных в регионе увеличился, снова заработала в режиме инфекционного центра.Для лечения Шеломенцевой врачам из перинатального центра пришлось консультироваться с коллегами из областной больницы и даже Национального медицинского исследовательского центра акушерства и гинекологии имени академика Владимира Кулакова.Как рассказала Шкандрий, улучшение у Оксаны наступило только через примерно 40 дней после того, как она оказалась в реанимации. Она начала самостоятельно дышать, снизилась температура.По словам врача, Оксану поддерживала и ее семья, хотя посещения в "красной зоне", где лежат коронавирусные больные, невозможны, но родные постоянно были на связи с врачами. В день выписки медики прощались с ней как с близким человеком."Я испытывала большую радость за Оксану, когда она выписывалась. А еще некоторую гордость, что мы смогли вытащить ее, победить коронавирус. Я всегда верила, что нам это удастся", - сказала Шкандрий.По словам врача, за чудесным спасением пациентки стоит труд всего коллектива реанимационного отделения: врачей, медсестер, санитарок. Тяжелых больных нужно кормить, переворачивать, перестилать им постель - словом, кропотливая и круглосуточная работа.Дома и стены лечатНовость о том, что Оксане удалось родить здоровую дочку и выжить после стопроцентного поражения легких, облетела все СМИ. Сама Оксана признается, что не ожидала, что окажется в центре внимания, и уже устала от расспросов.По ее словам, после выписки ей предстоит длительная реабилитация для восстановления сил и здоровья."Я уже несколько дней дома. Конечно, после больницы еще тяжело. Теперь у меня трое детей. Справляться с ними помогают муж, родные", - говорит Оксана.

https://ria.ru/20210112/pnevmoniya-1592734723.html

https://ria.ru/20210113/covid19-1592915121.html

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, иркутск