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В Германии хотят создать "тюрьму" для нарушителей карантина
В Германии хотят создать "тюрьму" для нарушителей карантина
Немецкая федеральная земля Саксония собирается создать учреждение для "принудительного размещения" тех, кого неоднократно ловили за нарушение карантина по... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:06
2021-01-15T14:13
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Немецкая федеральная земля Саксония собирается создать учреждение для "принудительного размещения" тех, кого неоднократно ловили за нарушение карантина по коронавирусу, сообщил Bild.Для этих целей планируется переоборудовать построенный в 2017 году центр первичного приема беженцев в Дрездене. Как написал таблоид, весной 2020-го министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг предлагала отправлять нарушителей карантина в психиатрические лечебницы. От этих планов отказались, как и от идей размещать их в отелях или больницах.Каковы будут условия и стоимость размещения в новом учреждении, не сообщается. Однако территория огорожена забором, наблюдение будет вести полиция.В Министерстве по социальной защите изданию подтвердили планы переоборудовать центр. При этом "принудительное размещение" может грозить людям, повторно совершившим правонарушения. Запрос в суд должно подать министерство здравоохранения. Пока таких прецедентов в Саксонии не было, но власти хотят подготовиться.Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии составило 2 000 958, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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институт роберта коха, саксония, здоровье - общество, германия, дрезден, в мире

В Германии хотят создать "тюрьму" для нарушителей карантина

13:06 15.01.2021 (обновлено: 14:13 15.01.2021)
 
© AFP 2020 / Arno Burgi/ DPA Здания в Дрездене, где, по данным Bild, будет располгаться Немецкая тюрьма для нарушителей карантина
Здания в Дрездене, где, по данным Bild, будет располгаться Немецкая тюрьма для нарушителей карантина - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AFP 2020 / Arno Burgi/ DPA
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Немецкая федеральная земля Саксония собирается создать учреждение для "принудительного размещения" тех, кого неоднократно ловили за нарушение карантина по коронавирусу, сообщил Bild.
Для этих целей планируется переоборудовать построенный в 2017 году центр первичного приема беженцев в Дрездене. Как написал таблоид, весной 2020-го министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг предлагала отправлять нарушителей карантина в психиатрические лечебницы. От этих планов отказались, как и от идей размещать их в отелях или больницах.
© AFP 2020 / Arno Burgi/DPA Здания в Дрездене, где, по данным Bild, будет располгаться Немецкая тюрьма для нарушителей карантина
Здания в Дрездене, где, по данным Bild, будет располгаться Немецкая тюрьма для нарушителей карантина - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AFP 2020 / Arno Burgi/DPA
Здания в Дрездене, где, по данным Bild, будет располгаться Немецкая тюрьма для нарушителей карантина
Каковы будут условия и стоимость размещения в новом учреждении, не сообщается. Однако территория огорожена забором, наблюдение будет вести полиция.
В Министерстве по социальной защите изданию подтвердили планы переоборудовать центр. При этом "принудительное размещение" может грозить людям, повторно совершившим правонарушения.

"Порядок действий постепенный: настойчивое внушение, штраф, постановление суда", — сообщили там.

Запрос в суд должно подать министерство здравоохранения. Пока таких прецедентов в Саксонии не было, но власти хотят подготовиться.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии составило 2 000 958, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаИнститут Роберта КохаСаксонияЗдоровье - ОбществоГерманияДрезденВ мире
 
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