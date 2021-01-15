В Германии хотят создать "тюрьму" для нарушителей карантина
13:06 15.01.2021 (обновлено: 14:13 15.01.2021)
© AFP 2020 / Arno Burgi/ DPA Здания в Дрездене, где, по данным Bild, будет располгаться Немецкая тюрьма для нарушителей карантина
Для этих целей планируется переоборудовать построенный в 2017 году центр первичного приема беженцев в Дрездене. Как написал таблоид, весной 2020-го министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг предлагала отправлять нарушителей карантина в психиатрические лечебницы. От этих планов отказались, как и от идей размещать их в отелях или больницах.
© AFP 2020 / Arno Burgi/DPA Здания в Дрездене, где, по данным Bild, будет располгаться Немецкая тюрьма для нарушителей карантина
Здания в Дрездене, где, по данным Bild, будет располгаться Немецкая тюрьма для нарушителей карантина
Каковы будут условия и стоимость размещения в новом учреждении, не сообщается. Однако территория огорожена забором, наблюдение будет вести полиция.
В Министерстве по социальной защите изданию подтвердили планы переоборудовать центр. При этом "принудительное размещение" может грозить людям, повторно совершившим правонарушения.
"Порядок действий постепенный: настойчивое внушение, штраф, постановление суда", — сообщили там.
Запрос в суд должно подать министерство здравоохранения. Пока таких прецедентов в Саксонии не было, но власти хотят подготовиться.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии составило 2 000 958, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.