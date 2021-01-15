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Роспотребнадзор рассказал о выявленных в России мутациях коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о выявленных в России мутациях коронавируса
Отмеченные в России мутации коронавируса не влияют значимо на течение болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:53
2021-01-15T12:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отмеченные в России мутации коронавируса не влияют значимо на течение болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Согласно имеющимся данным и результатам исследований новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций – большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, уточнили в пресс-службе."Геном любого вируса изменяется неравномерно – есть участки вариабельные, а есть – консервативные, скорость накопления мутаций в которых существенно ниже. Даже для нового вируса, на основе знаний о структуре его генома можно сделать определенные выводы и выбрать потенциально консервативные районы генома, что очень важно для разработки как средств диагностики, так и вакцин", - пояснили в ведомстве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал о выявленных в России мутациях коронавируса

12:53 15.01.2021 (обновлено: 12:55 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отмеченные в России мутации коронавируса не влияют значимо на течение болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений. Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни", - говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным и результатам исследований новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций – большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, уточнили в пресс-службе.
"Геном любого вируса изменяется неравномерно – есть участки вариабельные, а есть – консервативные, скорость накопления мутаций в которых существенно ниже. Даже для нового вируса, на основе знаний о структуре его генома можно сделать определенные выводы и выбрать потенциально консервативные районы генома, что очень важно для разработки как средств диагностики, так и вакцин", - пояснили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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