https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593177684.html

Роспотребнадзор рассказал о выявленных в России мутациях коронавируса

Роспотребнадзор рассказал о выявленных в России мутациях коронавируса

Отмеченные в России мутации коронавируса не влияют значимо на течение болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:53

2021-01-15T12:53

2021-01-15T12:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отмеченные в России мутации коронавируса не влияют значимо на течение болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Согласно имеющимся данным и результатам исследований новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций – большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, уточнили в пресс-службе."Геном любого вируса изменяется неравномерно – есть участки вариабельные, а есть – консервативные, скорость накопления мутаций в которых существенно ниже. Даже для нового вируса, на основе знаний о структуре его генома можно сделать определенные выводы и выбрать потенциально консервативные районы генома, что очень важно для разработки как средств диагностики, так и вакцин", - пояснили в ведомстве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/antitela-1593172197.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество