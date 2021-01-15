Роспотребнадзор рассказал о выявленных в России мутациях коронавируса
12:53 15.01.2021 (обновлено: 12:55 15.01.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отмеченные в России мутации коронавируса не влияют значимо на течение болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений. Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни", - говорится в сообщении.
Согласно имеющимся данным и результатам исследований новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций – большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, уточнили в пресс-службе.
"Геном любого вируса изменяется неравномерно – есть участки вариабельные, а есть – консервативные, скорость накопления мутаций в которых существенно ниже. Даже для нового вируса, на основе знаний о структуре его генома можно сделать определенные выводы и выбрать потенциально консервативные районы генома, что очень важно для разработки как средств диагностики, так и вакцин", - пояснили в ведомстве.
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