https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593175164.html

В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлили до 31 января из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления губернатора... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:44

2021-01-15T12:44

2021-01-15T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

самарская область

общество

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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлили до 31 января из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления губернатора региона.Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября 2020 года введен режим обязательной самоизоляции. Затем он неоднократно продлевался.В Самарской области из-за коронавируса действует масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 35 724 случая заражения коронавирусом, 32 885 человек выздоровели, 739 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/antitela-1593172197.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/maska-1593169984.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, самарская область, общество