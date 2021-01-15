Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593175164.html
В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлили до 31 января из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления губернатора... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:44
2021-01-15T12:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_ba5d412713c207c91ef16cb1e7ba74f4.jpg
САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлили до 31 января из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления губернатора региона.Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября 2020 года введен режим обязательной самоизоляции. Затем он неоднократно продлевался.В Самарской области из-за коронавируса действует масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 35 724 случая заражения коронавирусом, 32 885 человек выздоровели, 739 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/antitela-1593172197.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/maska-1593169984.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_cc96e0e1a2eae8a13c469c872da9676a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, самарская область, общество

В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

12:44 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлили до 31 января из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления губернатора региона.
Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября 2020 года введен режим обязательной самоизоляции. Затем он неоднократно продлевался.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
12:38Распространение коронавируса
Ученые обнаружили новые антитела к коронавирусу
"В пункте 2.9 после слов "по 17 января 2021 года включительно" дополнить словами "с 18 по 31 января 2021 года включительно", - говорится в документе.
В Самарской области из-за коронавируса действует масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных.
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
12:18
Гинцбург рассказал об отношении к маскам у привитых от коронавируса
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 35 724 случая заражения коронавирусом, 32 885 человек выздоровели, 739 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСамарская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния