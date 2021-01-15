В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлили до 31 января из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления губернатора региона.
Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября 2020 года введен режим обязательной самоизоляции. Затем он неоднократно продлевался.
"В пункте 2.9 после слов "по 17 января 2021 года включительно" дополнить словами "с 18 по 31 января 2021 года включительно", - говорится в документе.
В Самарской области из-за коронавируса действует масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 35 724 случая заражения коронавирусом, 32 885 человек выздоровели, 739 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.