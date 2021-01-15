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Эпидемиолог оценила ситуацию с COVID-19 в России
Эпидемиолог оценила ситуацию с COVID-19 в России
Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом наблюдается в России, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден, заявила заместитель директора по РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:27
2021-01-15T12:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом наблюдается в России, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она уточнила, что часть населения уже переболела, кроме того, постепенно увеличивается число людей, прошедших вакцинацию.Коронавирус приобретает черты сезонной инфекции, это показал осенний подъем заболеваемости, отметила Пшеничная."Есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной, может произойти небольшой рост числа случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости", - пояснила специалист.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог оценила ситуацию с COVID-19 в России

12:27 15.01.2021 (обновлено: 12:33 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПассажиры в защитных масках в вагоне электропоезда московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках в вагоне электропоезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом наблюдается в России, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации. И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден", - сказала Пшеничная журналистам.

Она уточнила, что часть населения уже переболела, кроме того, постепенно увеличивается число людей, прошедших вакцинацию.
Коронавирус приобретает черты сезонной инфекции, это показал осенний подъем заболеваемости, отметила Пшеничная.
"Есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной, может произойти небольшой рост числа случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости", - пояснила специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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