В центре Гамалеи рассказали, нужно ли переболевшим COVID-19 прививаться
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом все равно нужно вакцинироваться, однако если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого уже достаточно, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Есть официальная позиция Минздрава, изложенная в документе под названием "Временные (методические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению коронавирусной инфекции нового типа". И там черным по белому написано, что не надо (вакцинироваться переболевшим коронавиурсом - ред.). Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо", - рассказал Гинцбург.
При этом специалист порекомендовал после первой вакцинации переболевшим измерить уровень антител. Если вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и больше, этого уже будет достаточно.
"Если нет такой возможности, то можно второй раз вакцинироваться", - отметил Гинцбург.
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