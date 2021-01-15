https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593163457.html

В центре Гамалеи рассказали, нужно ли переболевшим COVID-19 прививаться

В центре Гамалеи рассказали, нужно ли переболевшим COVID-19 прививаться

Переболевшим коронавирусом все равно нужно вакцинироваться, однако если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:51

2021-01-15T11:51

2021-01-15T11:51

распространение коронавируса

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом все равно нужно вакцинироваться, однако если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого уже достаточно, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.При этом специалист порекомендовал после первой вакцинации переболевшим измерить уровень антител. Если вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и больше, этого уже будет достаточно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593160555.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гинцбург, общество