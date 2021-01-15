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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593163457.html
В центре Гамалеи рассказали, нужно ли переболевшим COVID-19 прививаться
В центре Гамалеи рассказали, нужно ли переболевшим COVID-19 прививаться
Переболевшим коронавирусом все равно нужно вакцинироваться, однако если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:51
2021-01-15T11:51
распространение коронавируса
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом все равно нужно вакцинироваться, однако если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого уже достаточно, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.При этом специалист порекомендовал после первой вакцинации переболевшим измерить уровень антител. Если вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и больше, этого уже будет достаточно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр гинцбург, общество

В центре Гамалеи рассказали, нужно ли переболевшим COVID-19 прививаться

11:51 15.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом все равно нужно вакцинироваться, однако если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого уже достаточно, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Есть официальная позиция Минздрава, изложенная в документе под названием "Временные (методические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению коронавирусной инфекции нового типа". И там черным по белому написано, что не надо (вакцинироваться переболевшим коронавиурсом - ред.). Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо", - рассказал Гинцбург.
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При этом специалист порекомендовал после первой вакцинации переболевшим измерить уровень антител. Если вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и больше, этого уже будет достаточно.
"Если нет такой возможности, то можно второй раз вакцинироваться", - отметил Гинцбург.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаАлександр ГинцбургОбщество
 
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