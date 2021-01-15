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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593151271.html
В России выявили 24 715 новых случаев коронавируса
В России выявили 24 715 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 24 715 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:01
2021-01-15T12:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 715 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом 3258 (13,2 процента) заразившихся не испытывают симптомов. Умерли за сутки 555 человек, выписались их больниц — 27 636.Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5534 (на 359 меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зафиксировали 3094 новых случая, в Подмосковье — 1361, в Нижегородской области — 483, в Ростовской — 398, в Воронежской — 395, в Свердловской — 392, в Крыму и Красноярском крае — по 325, в Вологодской области — 307.Меньше всего новых случаев отмечено в Ненецком автономном округе — три, на Чукотке их девять, а в Еврейской автономной области — 13.Темп прироста за стуки остается на уровне 0,7 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 520 531. Умерли за все время 64 495 человек, вылечились — 2 909 680.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 90 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 93 миллиона. Почти два миллиона заразившихся умерли.Больше всего заболевших в США — 22,4 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 24 715 новых случаев коронавируса

11:01 15.01.2021 (обновлено: 12:05 15.01.2021)
 
© РИА НовостиВрач делает УЗИ пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Врач делает УЗИ пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 715 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом 3258 (13,2 процента) заразившихся не испытывают симптомов. Умерли за сутки 555 человек, выписались их больниц — 27 636.
Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5534 (на 359 меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зафиксировали 3094 новых случая, в Подмосковье — 1361, в Нижегородской области — 483, в Ростовской — 398, в Воронежской — 395, в Свердловской — 392, в Крыму и Красноярском крае — по 325, в Вологодской области — 307.
Меньше всего новых случаев отмечено в Ненецком автономном округе — три, на Чукотке их девять, а в Еврейской автономной области — 13.
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Темп прироста за стуки остается на уровне 0,7 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 520 531. Умерли за все время 64 495 человек, вылечились — 2 909 680.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 90 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 93 миллиона. Почти два миллиона заразившихся умерли.
Больше всего заболевших в США — 22,4 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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