https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593151102.html

Попова заявила, что коронавирус останется навсегда и станет сезонным

Попова заявила, что коронавирус останется навсегда и станет сезонным

Говорить о том, что циркуляция коронавируса прекратится, оснований нет, вирус останется с нами и станет сезонным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:59

2021-01-15T10:59

2021-01-15T11:42

гайдаровский форум - 2021

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россия

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Говорить о том, что циркуляция коронавируса прекратится, оснований нет, вирус останется с нами и станет сезонным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, оснований нет никаких, мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон так, как приходит вирус гриппа", - сказала Попова на Гайдаровском форуме.По ее словам, когда станет понятно, что есть вирусный сезон, "и летом мы им не болеем", тогда "мы сможем сказать, что всё встало на свои места, мы все знаем, все понимаем".Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об учёном-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место в дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в мире.В этом году форум проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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