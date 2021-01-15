https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593150887.html

Попова рассказала о расширении базы о мутациях коронавируса

Попова рассказала о расширении базы о мутациях коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принято решение добавлять в базу о мутациях коронавирусов сведения от всех лабораторий, кто занимается... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:58

2021-01-15T10:58

2021-01-15T10:58

распространение коронавируса

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анна попова

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принято решение добавлять в базу о мутациях коронавирусов сведения от всех лабораторий, кто занимается секвенированием вирусов."Сегодня принято решение о том, что мы принимаем в базу всех, кто сегодня делает сиквенс этого вируса, они должны отдавать в единый центр, чтобы мы могли видеть все вместе с учеными", - сказала Попова на Гайдаровском форуме.Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об учёном-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место в дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в мире.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592848081.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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