https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593148490.html

Попова заявила, что понимание эпидпроцесса для COVID-19 уже сформировано

Попова заявила, что понимание эпидпроцесса для COVID-19 уже сформировано

Никто о дате завершения пандемии говорить пока не может, хотя есть понимание эпидемического процесса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:47

2021-01-15T10:47

2021-01-15T10:47

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Никто о дате завершения пандемии говорить пока не может, хотя есть понимание эпидемического процесса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."О завершении пандемии мы пока говорить не можем, потому что это тайна за семью печатями. Хотя, вообще-то, понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции тоже уже сформировано", - сказала Попова на Гайдаровском форуме.В этом году форум проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об учёном-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место в дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в мире.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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