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Попова заявила, что россияне научились жить в условиях коронавируса
Попова заявила, что россияне научились жить в условиях коронавируса
Комплекс мер по борьбе с коронавирусом, выработанный в РФ, позволяет не говорить о локдауне, россияне научились жить в условиях COVID-19, заявила глава... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:31
2021-01-15T10:31
2021-01-15T10:40
гайдаровский форум - 2021
гайдаровский форум
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комплекс мер по борьбе с коронавирусом, выработанный в РФ, позволяет не говорить о локдауне, россияне научились жить в условиях COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Комплекс мер, которые мы выработали, и которые неукоснительно исполняются, позволяют в отличие от других стран не говорить о локдаунах. У нас нет локдауна, у нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить", - сказала Попова, выступая на Гайдаровском форуме.В этом году форум проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество