https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593145647.html

Попова заявила, что россияне научились жить в условиях коронавируса

Попова заявила, что россияне научились жить в условиях коронавируса

Комплекс мер по борьбе с коронавирусом, выработанный в РФ, позволяет не говорить о локдауне, россияне научились жить в условиях COVID-19, заявила глава... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:31

2021-01-15T10:31

2021-01-15T10:40

гайдаровский форум - 2021

гайдаровский форум

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анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комплекс мер по борьбе с коронавирусом, выработанный в РФ, позволяет не говорить о локдауне, россияне научились жить в условиях COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Комплекс мер, которые мы выработали, и которые неукоснительно исполняются, позволяют в отличие от других стран не говорить о локдаунах. У нас нет локдауна, у нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить", - сказала Попова, выступая на Гайдаровском форуме.В этом году форум проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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