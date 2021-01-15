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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593133398.html
На Ямале продлили ограничения из-за коронавируса до 1 марта
На Ямале продлили ограничения из-за коронавируса до 1 марта
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлили в Ямало-Ненецком автономном округе до 1 марта, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:02
2021-01-15T09:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ямал
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлили в Ямало-Ненецком автономном округе до 1 марта, сообщает региональный оперативный штаб."Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта", - говорится в сообщении.Указанный режим, введенный в округе весной 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, действовал до 15 января включительно. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября, однако, согласно постановлению главы региона Дмитрия Артюхова, им нельзя принимать посетителей в ночное время. Также запрещена работа ночных клубов и дискотек.Никаких новых ограничений не предусмотрено. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции в общественных местах.При этом жители округа при возвращении на Ямал из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней должны предоставить работодателю заключение об отрицательном результате теста на коронавирус. В случае его отсутствия для сотрудника предусмотрен 14-дневный отпуск или перевод на дистанционную работу, уточняет оперштаб.Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 34 тысяч человек, выздоровели 28 тысяч из них, скончался 361 пациент с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ямал

На Ямале продлили ограничения из-за коронавируса до 1 марта

09:02 15.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент ожидает приема врача в больнице
Пациент ожидает приема врача в больнице - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлили в Ямало-Ненецком автономном округе до 1 марта, сообщает региональный оперативный штаб.
"Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта", - говорится в сообщении.
Указанный режим, введенный в округе весной 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, действовал до 15 января включительно. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября, однако, согласно постановлению главы региона Дмитрия Артюхова, им нельзя принимать посетителей в ночное время. Также запрещена работа ночных клубов и дискотек.
Никаких новых ограничений не предусмотрено. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции в общественных местах.
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При этом жители округа при возвращении на Ямал из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней должны предоставить работодателю заключение об отрицательном результате теста на коронавирус. В случае его отсутствия для сотрудника предусмотрен 14-дневный отпуск или перевод на дистанционную работу, уточняет оперштаб.
Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 34 тысяч человек, выздоровели 28 тысяч из них, скончался 361 пациент с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЯмал
 
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