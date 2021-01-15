https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593133398.html

На Ямале продлили ограничения из-за коронавируса до 1 марта

На Ямале продлили ограничения из-за коронавируса до 1 марта

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлили в Ямало-Ненецком автономном округе до 1 марта, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:02

2021-01-15T09:02

2021-01-15T09:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

ямал

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлили в Ямало-Ненецком автономном округе до 1 марта, сообщает региональный оперативный штаб."Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта", - говорится в сообщении.Указанный режим, введенный в округе весной 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, действовал до 15 января включительно. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября, однако, согласно постановлению главы региона Дмитрия Артюхова, им нельзя принимать посетителей в ночное время. Также запрещена работа ночных клубов и дискотек.Никаких новых ограничений не предусмотрено. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции в общественных местах.При этом жители округа при возвращении на Ямал из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней должны предоставить работодателю заключение об отрицательном результате теста на коронавирус. В случае его отсутствия для сотрудника предусмотрен 14-дневный отпуск или перевод на дистанционную работу, уточняет оперштаб.Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 34 тысяч человек, выздоровели 28 тысяч из них, скончался 361 пациент с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

ямал

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ямал