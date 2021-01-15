Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19

"Если какое-то подозрение на заболевание - не только на коронавирус, любое. Человек должен быть здоровым, человек должен быть вне обострения его заболевания. Безусловно, если он получил вакцину, лучше купанием пренебречь", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, есть ли ограничения по купанию для тех, кто получил вакцину от коронавируса или может им болеть.