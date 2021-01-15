Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:21 15.01.2021 (обновлено: 13:33 15.01.2021)
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Людям, сделавшим вакцину от COVID-19 или с подозрением на заболевание, стоит воздержаться от Крещенских купаний, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Если какое-то подозрение на заболевание - не только на коронавирус, любое. Человек должен быть здоровым, человек должен быть вне обострения его заболевания. Безусловно, если он получил вакцину, лучше купанием пренебречь", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, есть ли ограничения по купанию для тех, кто получил вакцину от коронавируса или может им болеть.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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