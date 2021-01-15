https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593122537.html

На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак

На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак

На спецзнаке в виде бейджика, который будут выдавать вакцинированным от COVID-19 на Сахалине, отобразят QR-код с информацией о прививке, он будет защищен... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T04:38

2021-01-15T04:38

2021-01-15T04:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сахалин

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв - РИА Новости. На спецзнаке в виде бейджика, который будут выдавать вакцинированным от COVID-19 на Сахалине, отобразят QR-код с информацией о прививке, он будет защищен голограммой, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства региона Владимир Ющук.В четверг губернатор региона Валерий Лимаренко рассказал, что сахалинцам, прошедшим вакцинацию, будут выдавать специальный бейджик, они получат право не носить маску в общественных местах.Он подчеркнул, что власти хотят максимально упростить эту процедуру, на бейджике будет указаны только данные о фамилии, имени человека, дате выдачи и QR-код с информацией о вакцинировании. Бейджик будут выдавать после второй прививки. Первую привику в Сахалинской области получили уже порядка 2 тысяч человек, вторую - около 600.Тем, кто переболел коронавирусом естественным образом, по словам Ющука, бейдж выдавать не планируют, потому что естественный иммунитет не является стойким в отличие от иммунитета после прививки вакциной "Спутник V".Власти предлагают проходить вакцинацию целыми коллективами, получать спецзнак сразу на всех сотрудников и работать без ограничений."Трудовые коллективы могут все вместе привиться, и мы готовы признавать такие коллективы "ковид фри", "зелёными зонами", где люди могут работать с послаблениями", - сказал зампред правительства, добавив, что особенно актуально это будет для коллективов предприятий общественного питания."Если мы все дружно, активно войдем в прививочную кампанию, то с конца марта-начала апреля мы надеемся на перелом, а в мае будет существенное послабление антиковидных мер", - сказал Ющук, отметив, что иммунная прослойка к тому моменту должна составить не менее 100 тысяч человек с учетом уже переболевших.По последним данным, в Сахалинской области зарегистрированы 17 862 случая заболевания, 14 740 человек выздоровели, 20 умерли, 3 066 человек проходят лечение. 80% случаев - легкая и бессимптомная формы болезни.Массовая вакцинация от коронавируса в Сахалинской области начнется 16 января, когда на остров прибудет партия из 9,1 тысячи доз вакцины. В дальнейшем ежемесячно регион планирует получать по 20 тысяч доз. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сахалин

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сахалин, общество