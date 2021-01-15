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На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
На спецзнаке в виде бейджика, который будут выдавать вакцинированным от COVID-19 на Сахалине, отобразят QR-код с информацией о прививке, он будет защищен... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T04:38
2021-01-15T04:38
2021-01-15T04:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сахалин
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв - РИА Новости. На спецзнаке в виде бейджика, который будут выдавать вакцинированным от COVID-19 на Сахалине, отобразят QR-код с информацией о прививке, он будет защищен голограммой, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства региона Владимир Ющук.В четверг губернатор региона Валерий Лимаренко рассказал, что сахалинцам, прошедшим вакцинацию, будут выдавать специальный бейджик, они получат право не носить маску в общественных местах.Он подчеркнул, что власти хотят максимально упростить эту процедуру, на бейджике будет указаны только данные о фамилии, имени человека, дате выдачи и QR-код с информацией о вакцинировании. Бейджик будут выдавать после второй прививки. Первую привику в Сахалинской области получили уже порядка 2 тысяч человек, вторую - около 600.Тем, кто переболел коронавирусом естественным образом, по словам Ющука, бейдж выдавать не планируют, потому что естественный иммунитет не является стойким в отличие от иммунитета после прививки вакциной "Спутник V".Власти предлагают проходить вакцинацию целыми коллективами, получать спецзнак сразу на всех сотрудников и работать без ограничений."Трудовые коллективы могут все вместе привиться, и мы готовы признавать такие коллективы "ковид фри", "зелёными зонами", где люди могут работать с послаблениями", - сказал зампред правительства, добавив, что особенно актуально это будет для коллективов предприятий общественного питания."Если мы все дружно, активно войдем в прививочную кампанию, то с конца марта-начала апреля мы надеемся на перелом, а в мае будет существенное послабление антиковидных мер", - сказал Ющук, отметив, что иммунная прослойка к тому моменту должна составить не менее 100 тысяч человек с учетом уже переболевших.По последним данным, в Сахалинской области зарегистрированы 17 862 случая заболевания, 14 740 человек выздоровели, 20 умерли, 3 066 человек проходят лечение. 80% случаев - легкая и бессимптомная формы болезни.Массовая вакцинация от коронавируса в Сахалинской области начнется 16 января, когда на остров прибудет партия из 9,1 тысячи доз вакцины. В дальнейшем ежемесячно регион планирует получать по 20 тысяч доз. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сахалин, общество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв - РИА Новости.
На спецзнаке в виде бейджика, который будут выдавать вакцинированным от COVID-19
на Сахалине
, отобразят QR-код с информацией о прививке, он будет защищен голограммой, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства региона Владимир Ющук.
В четверг губернатор региона Валерий Лимаренко
рассказал, что сахалинцам, прошедшим вакцинацию, будут выдавать специальный бейджик, они получат право не носить маску в общественных местах.
"Мы хотим пойти по пути послабления ограничительных мероприятий. Поэтому планируем, что уже со следующей недели начнем выдавать специальные сертификаты, если хотите паспорта, если хотите, бейджи, которые будут доказывать факт прививки. Сейчас идет брендирование этого знака, чтобы не было подделок. Это будет определенный бренд, формат, наклейка в виде голограммы, печать поликлиники, где проводилась вакцинация. Проще привиться, чем подделать этот знак", - сказал Ющук.
Он подчеркнул, что власти хотят максимально упростить эту процедуру, на бейджике будет указаны только данные о фамилии, имени человека, дате выдачи и QR-код с информацией о вакцинировании. Бейджик будут выдавать после второй прививки. Первую привику в Сахалинской области
получили уже порядка 2 тысяч человек, вторую - около 600.
Тем, кто переболел коронавирусом естественным образом, по словам Ющука, бейдж выдавать не планируют, потому что естественный иммунитет не является стойким в отличие от иммунитета после прививки вакциной "Спутник V".
Власти предлагают проходить вакцинацию целыми коллективами, получать спецзнак сразу на всех сотрудников и работать без ограничений.
"Трудовые коллективы могут все вместе привиться, и мы готовы признавать такие коллективы "ковид фри", "зелёными зонами", где люди могут работать с послаблениями", - сказал зампред правительства, добавив, что особенно актуально это будет для коллективов предприятий общественного питания.
"Если мы все дружно, активно войдем в прививочную кампанию, то с конца марта-начала апреля мы надеемся на перелом, а в мае будет существенное послабление антиковидных мер", - сказал Ющук, отметив, что иммунная прослойка к тому моменту должна составить не менее 100 тысяч человек с учетом уже переболевших.
По последним данным, в Сахалинской области зарегистрированы 17 862 случая заболевания, 14 740 человек выздоровели, 20 умерли, 3 066 человек проходят лечение. 80% случаев - легкая и бессимптомная формы болезни.
Массовая вакцинация от коронавируса в Сахалинской области начнется 16 января, когда на остров прибудет партия из 9,1 тысячи доз вакцины. В дальнейшем ежемесячно регион планирует получать по 20 тысяч доз. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.