https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593121093.html

Иммунолог оценил возможность новой волны коронавируса весной

Иммунолог оценил возможность новой волны коронавируса весной

Нового всплеска заболеваемости коронавируса весной не будет, к тому моменту у населения сформируется достаточный уровень иммунитета, свою роль сыграет и теплая... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T03:11

2021-01-15T03:11

2021-01-15T07:39

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872029_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_314970c239944062171d6a8a0a44cab0.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Нового всплеска заболеваемости коронавируса весной не будет, к тому моменту у населения сформируется достаточный уровень иммунитета, свою роль сыграет и теплая погода, такое мнение РИА Новости высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Кроме того, весной свою роль, как считает специалист, сыграет и солнечная погода, поскольку ультрафиолет губителен для вируса.Ранее Жемчугов заявил РИА Новости, что спад в выявлении новых случаев COVID-19 в России продлится еще две недели. Низкие температуры, как отметил иммунолог, неблагоприятны для коронавируса, на улице он сейчас практически не распространяется. При этом на ситуацию не повлияет даже распространение "британского" штамма", выразил уверенность он.В свою очередь доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский назвал низкой вероятность того, что холодная погода может увеличить или уменьшить скорость распространения коронавируса, поскольку заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе.При этом он отметил, что в целом тепле вирус функционирует хуже, так как патоген дезактивируется после высыхания капли жидкости, в которой он передается от носителя.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/simptomy-1593089882.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество