https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593121093.html
Иммунолог оценил возможность новой волны коронавируса весной
Иммунолог оценил возможность новой волны коронавируса весной
Нового всплеска заболеваемости коронавируса весной не будет, к тому моменту у населения сформируется достаточный уровень иммунитета, свою роль сыграет и теплая... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T03:11
2021-01-15T03:11
2021-01-15T07:39
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Нового всплеска заболеваемости коронавируса весной не будет, к тому моменту у населения сформируется достаточный уровень иммунитета, свою роль сыграет и теплая погода, такое мнение РИА Новости высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Кроме того, весной свою роль, как считает специалист, сыграет и солнечная погода, поскольку ультрафиолет губителен для вируса.Ранее Жемчугов заявил РИА Новости, что спад в выявлении новых случаев COVID-19 в России продлится еще две недели. Низкие температуры, как отметил иммунолог, неблагоприятны для коронавируса, на улице он сейчас практически не распространяется. При этом на ситуацию не повлияет даже распространение "британского" штамма", выразил уверенность он.В свою очередь доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский назвал низкой вероятность того, что холодная погода может увеличить или уменьшить скорость распространения коронавируса, поскольку заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе.При этом он отметил, что в целом тепле вирус функционирует хуже, так как патоген дезактивируется после высыхания капли жидкости, в которой он передается от носителя.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Нового всплеска заболеваемости коронавируса
весной не будет, к тому моменту у населения сформируется достаточный уровень иммунитета, свою роль сыграет и теплая погода, такое мнение РИА Новости высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
.
"(Весной) уже не будет волны (коронавируса), уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти. Кто болеет? Новые. Если все прогорело - нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется", - считает Жемчугов.
Кроме того, весной свою роль, как считает специалист, сыграет и солнечная погода, поскольку ультрафиолет губителен для вируса.
Ранее Жемчугов заявил РИА Новости, что спад в выявлении новых случаев COVID-19 в России продлится еще две недели. Низкие температуры, как отметил иммунолог, неблагоприятны для коронавируса, на улице он сейчас практически не распространяется.
При этом на ситуацию не повлияет даже распространение "британского" штамма", выразил уверенность он.
В свою очередь доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский
назвал низкой вероятность того, что холодная погода может увеличить или уменьшить скорость распространения коронавируса, поскольку заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе.
При этом он отметил, что в целом тепле вирус функционирует хуже, так как патоген дезактивируется после высыхания капли жидкости, в которой он передается от носителя.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.