Конгрессмены начали покупать бронежилеты после штурма Капитолия
© REUTERS / Stephanie KeithУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Проголосовавший за импичмент действующего американского президента Дональда Трампа конгрессмен-республиканец Питер Мейер заявил, что он и ряд его коллег из-за опасений за свою жизнь после штурма Капитолия передвигаются с вооруженным сопровождением, а также меняют распорядок дня и приобретают бронежилеты.
Мейер, один из 10 конгрессменов-республиканцев, поддержавших импичмент Трампа, заявил в эфире телеканала MSNBC, что его решение проголосовать за объявление импичмента было продиктовано отказом Трампа признавать хотя бы частичную ответственность за события шестого января. Отвечая на вопрос журналиста о том, получал ли он перед голосованием какие-либо угрозы, Мейер ответил, что не это повлияло на его решение.
"Что касается безопасности моей семьи, мы готовились к этому, принимали необходимые меры. У меня есть коллеги, которые сейчас передвигаются с вооруженным сопровождением из-за опасений за свою безопасность. Многие из нас меняют свой распорядок дня, покупают бронежилеты", - заявил Мейер.
"Печально, что нам приходится доходить до этого, но, знаете, мы ожидаем, что кто-то может попытаться убить нас", - добавил конгрессмен.
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Мейер утвердительно ответил на вопрос о том, прибегает ли он сам к таким мерам, как приобретение бронежилета, изменение привычного маршрута и использование вооруженной охраны.
"Мы не ожидали, что Капитолий впервые за 200 лет будет захвачен, так что в этих беспрецедентных условиях, с этим беспрецедентным страхом раскола и ненависти мы должны учитывать каждый сценарий", - признался он.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.