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Эксперт оценил вероятность новых ядерных испытаний от Северной Кореи
Эксперт оценил вероятность новых ядерных испытаний от Северной Кореи
Эдвард Хоуэлл, специалист по КНДР из Оксфордского университета, рассказал изданию Express о возможных провокациях со стороны Северной Кореи против США. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:15
2021-01-15T12:29
оксфордский университет
кндр (северная корея)
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Эдвард Хоуэлл, специалист по КНДР из Оксфордского университета, рассказал изданию Express о возможных провокациях со стороны Северной Кореи против США.По мнению эксперта, нет ничего удивительного в том, что Пхеньян проведет ядерные испытания ракет дальнего радиуса действия в 2021 году. Однако Хоуэлл уверен, что сначала власти КНДР подождут более конкретных политических действий от администрации американского президента. Ранее на прошедшем в Северной Корее параде продемонстрировали новую баллистическую ракету для подводных лодок. Центральное телеграфное агентство Кореи назвала ракету "самым мощным оружием в мире".
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оксфордский университет, кндр (северная корея), сша, в мире

Эксперт оценил вероятность новых ядерных испытаний от Северной Кореи

11:15 15.01.2021 (обновлено: 12:29 15.01.2021)
 
© REUTERS / KCNAВоенный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне
Военный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© REUTERS / KCNA
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Эдвард Хоуэлл, специалист по КНДР из Оксфордского университета, рассказал изданию Express о возможных провокациях со стороны Северной Кореи против США.
"Исторически так сложилось, что в год выборов президента в Соединенных Штатах правительство КНДР устраивает провокацию, затем они ждут результатов выборов и повторно демонстрируют всему миру потенциал своего вооружения", — объяснил он
По мнению эксперта, нет ничего удивительного в том, что Пхеньян проведет ядерные испытания ракет дальнего радиуса действия в 2021 году. Однако Хоуэлл уверен, что сначала власти КНДР подождут более конкретных политических действий от администрации американского президента.

"Недавние заявления Ким Чен Ына показывают, что Северная Корея продолжает воспринимать США как "враждебную" державу и при этом не желает отказываться от своего ядерного оружия", — подытожил он.

Ранее на прошедшем в Северной Корее параде продемонстрировали новую баллистическую ракету для подводных лодок. Центральное телеграфное агентство Кореи назвала ракету "самым мощным оружием в мире".
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 00:53
Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР
 
Оксфордский университетКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
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