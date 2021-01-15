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Эксперт оценил вероятность новых ядерных испытаний от Северной Кореи
Эксперт оценил вероятность новых ядерных испытаний от Северной Кореи
Эдвард Хоуэлл, специалист по КНДР из Оксфордского университета, рассказал изданию Express о возможных провокациях со стороны Северной Кореи против США. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:15
2021-01-15T11:15
2021-01-15T12:29
оксфордский университет
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Эдвард Хоуэлл, специалист по КНДР из Оксфордского университета, рассказал изданию Express о возможных провокациях со стороны Северной Кореи против США.По мнению эксперта, нет ничего удивительного в том, что Пхеньян проведет ядерные испытания ракет дальнего радиуса действия в 2021 году. Однако Хоуэлл уверен, что сначала власти КНДР подождут более конкретных политических действий от администрации американского президента. Ранее на прошедшем в Северной Корее параде продемонстрировали новую баллистическую ракету для подводных лодок. Центральное телеграфное агентство Кореи назвала ракету "самым мощным оружием в мире".
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оксфордский университет, кндр (северная корея), сша, в мире