https://ria.ru/20210115/kndr-1593155510.html

Эксперт оценил вероятность новых ядерных испытаний от Северной Кореи

Эксперт оценил вероятность новых ядерных испытаний от Северной Кореи

Эдвард Хоуэлл, специалист по КНДР из Оксфордского университета, рассказал изданию Express о возможных провокациях со стороны Северной Кореи против США. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:15

2021-01-15T11:15

2021-01-15T12:29

оксфордский университет

кндр (северная корея)

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Эдвард Хоуэлл, специалист по КНДР из Оксфордского университета, рассказал изданию Express о возможных провокациях со стороны Северной Кореи против США.По мнению эксперта, нет ничего удивительного в том, что Пхеньян проведет ядерные испытания ракет дальнего радиуса действия в 2021 году. Однако Хоуэлл уверен, что сначала власти КНДР подождут более конкретных политических действий от администрации американского президента. Ранее на прошедшем в Северной Корее параде продемонстрировали новую баллистическую ракету для подводных лодок. Центральное телеграфное агентство Кореи назвала ракету "самым мощным оружием в мире".

https://ria.ru/20210109/vrag-1592359248.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксфордский университет, кндр (северная корея), сша, в мире