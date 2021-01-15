На параде в КНДР продемонстрировали баллистическую ракету для субмарин
01:57 15.01.2021 (обновлено: 10:21 15.01.2021)
© REUTERS / KCNAВоенный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. 15 января 2021
Военный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. 15 января 2021
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти КНДР вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Военный парад в Пхеньяне проходил по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи. Он состоялся вечером в четверг, но ЦТАК сообщило о нем только на следующий день.
"Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил", - описывает парад агентство.
На трибуне парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
В последний раз КНДР проводила парад в октябре 2020 года в честь 75-летия Трудовой партии. На нем были представлены новая ракета для подводных лодок "Пуккыксон-4А", с явно увеличенным размером и возможно большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная установка.