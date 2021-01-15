https://ria.ru/20210115/kndr-1593118411.html

На параде в КНДР продемонстрировали баллистическую ракету для субмарин

На параде в КНДР продемонстрировали баллистическую ракету для субмарин

Власти КНДР вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T01:57

2021-01-15T01:57

2021-01-15T10:21

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти КНДР вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Военный парад в Пхеньяне проходил по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи. Он состоялся вечером в четверг, но ЦТАК сообщило о нем только на следующий день.На трибуне парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.В последний раз КНДР проводила парад в октябре 2020 года в честь 75-летия Трудовой партии. На нем были представлены новая ракета для подводных лодок "Пуккыксон-4А", с явно увеличенным размером и возможно большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная установка.

https://ria.ru/20210109/otnosheniya-1592385910.html

кндр (северная корея)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким чен ын, кндр (северная корея), в мире