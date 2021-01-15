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На параде в КНДР продемонстрировали баллистическую ракету для субмарин
На параде в КНДР продемонстрировали баллистическую ракету для субмарин
Власти КНДР вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T01:57
2021-01-15T10:21
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти КНДР вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Военный парад в Пхеньяне проходил по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи. Он состоялся вечером в четверг, но ЦТАК сообщило о нем только на следующий день.На трибуне парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.В последний раз КНДР проводила парад в октябре 2020 года в честь 75-летия Трудовой партии. На нем были представлены новая ракета для подводных лодок "Пуккыксон-4А", с явно увеличенным размером и возможно большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная установка.
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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире

На параде в КНДР продемонстрировали баллистическую ракету для субмарин

01:57 15.01.2021 (обновлено: 10:21 15.01.2021)
 
© REUTERS / KCNAВоенный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. 15 января 2021
Военный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. 15 января 2021 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© REUTERS / KCNA
Военный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. 15 января 2021
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти КНДР вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Военный парад в Пхеньяне проходил по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи. Он состоялся вечером в четверг, но ЦТАК сообщило о нем только на следующий день.
"Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил", - описывает парад агентство.
На трибуне парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
В последний раз КНДР проводила парад в октябре 2020 года в честь 75-летия Трудовой партии. На нем были представлены новая ракета для подводных лодок "Пуккыксон-4А", с явно увеличенным размером и возможно большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная установка.
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