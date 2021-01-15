https://ria.ru/20210115/kinoteatry-1593157566.html

Около 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры на праздниках

Около 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры на праздниках

Почти 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры в новогодние праздники, из них почти половина предпочли сеанс фильма "Последний богатырь: Корень... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:55

2021-01-15T10:55

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Почти 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры в новогодние праздники, из них почти половина предпочли сеанс фильма "Последний богатырь: Корень зла", сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.Почти каждый второй билет в кино был продан на семейное фэнтези "Последний богатырь: Корень зла". За десять дней праздников картину посмотрели более пяти миллионов зрителей, а кассовые сборы составили 1,6 миллиарда рублей.Вторую строчку рейтинга фильмов, которые пользовались популярностью у зрителей, заняла картина "Огонь". В первую декаду 2021 года она собрала в прокате 491,5 миллиона рублей, ее посмотрели в кино около 1,6 миллиона человек."Просмотренные в новогодние праздники фильмы получили у зрителей достаточно высокую оценку: 55% будут рекомендовать их к просмотру своим близким и друзьям. Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%", — отметили в Минкультуры.

https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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