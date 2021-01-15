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https://ria.ru/20210115/kinoteatry-1593157566.html
Около 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры на праздниках
Около 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры на праздниках
Почти 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры в новогодние праздники, из них почти половина предпочли сеанс фильма "Последний богатырь: Корень... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:55
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Почти 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры в новогодние праздники, из них почти половина предпочли сеанс фильма "Последний богатырь: Корень зла", сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.Почти каждый второй билет в кино был продан на семейное фэнтези "Последний богатырь: Корень зла". За десять дней праздников картину посмотрели более пяти миллионов зрителей, а кассовые сборы составили 1,6 миллиарда рублей.Вторую строчку рейтинга фильмов, которые пользовались популярностью у зрителей, заняла картина "Огонь". В первую декаду 2021 года она собрала в прокате 491,5 миллиона рублей, ее посмотрели в кино около 1,6 миллиона человек."Просмотренные в новогодние праздники фильмы получили у зрителей достаточно высокую оценку: 55% будут рекомендовать их к просмотру своим близким и друзьям. Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%", — отметили в Минкультуры.
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Около 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры на праздниках

10:55 15.01.2021 (обновлено: 11:34 15.01.2021)
 
© Yellow, Black & White (2020)Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Yellow, Black & White (2020)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Почти 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры в новогодние праздники, из них почти половина предпочли сеанс фильма "Последний богатырь: Корень зла", сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

"С 1 по 10 января на сеансы фильмов в кинотеатрах Российской Федерации было продано 11 миллионов билетов, совокупные кассовые сборы составили 3,3 миллиарда рублей. По сравнению с новогодними праздниками 2020 года снижение составило 27% по количеству билетов и 21% по сборам", — говорится в сообщении.

Почти каждый второй билет в кино был продан на семейное фэнтези "Последний богатырь: Корень зла". За десять дней праздников картину посмотрели более пяти миллионов зрителей, а кассовые сборы составили 1,6 миллиарда рублей.
Вторую строчку рейтинга фильмов, которые пользовались популярностью у зрителей, заняла картина "Огонь". В первую декаду 2021 года она собрала в прокате 491,5 миллиона рублей, ее посмотрели в кино около 1,6 миллиона человек.
"Просмотренные в новогодние праздники фильмы получили у зрителей достаточно высокую оценку: 55% будут рекомендовать их к просмотру своим близким и друзьям. Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%", — отметили в Минкультуры.
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