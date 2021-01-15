https://ria.ru/20210115/kinoteatry-1593157566.html
Около 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры на праздниках
Около 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры на праздниках
Почти 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры в новогодние праздники, из них почти половина предпочли сеанс фильма "Последний богатырь: Корень... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:55
2021-01-15T10:55
2021-01-15T11:34
что посмотреть
лучшие фильмы
фильмы
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591949277_322:0:2187:1049_1920x0_80_0_0_923b838de6eb10a9472662aaedd7f4d5.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Почти 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры в новогодние праздники, из них почти половина предпочли сеанс фильма "Последний богатырь: Корень зла", сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.Почти каждый второй билет в кино был продан на семейное фэнтези "Последний богатырь: Корень зла". За десять дней праздников картину посмотрели более пяти миллионов зрителей, а кассовые сборы составили 1,6 миллиарда рублей.Вторую строчку рейтинга фильмов, которые пользовались популярностью у зрителей, заняла картина "Огонь". В первую декаду 2021 года она собрала в прокате 491,5 миллиона рублей, ее посмотрели в кино около 1,6 миллиона человек."Просмотренные в новогодние праздники фильмы получили у зрителей достаточно высокую оценку: 55% будут рекомендовать их к просмотру своим близким и друзьям. Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%", — отметили в Минкультуры.
https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591949277_817:0:2216:1049_1920x0_80_0_0_adecf08d79200cd8aaa774c298850517.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Почти 11 миллионов зрителей посетили российские кинотеатры в новогодние праздники, из них почти половина предпочли сеанс фильма "Последний богатырь: Корень зла", сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
"С 1 по 10 января на сеансы фильмов в кинотеатрах Российской Федерации было продано 11 миллионов билетов, совокупные кассовые сборы составили 3,3 миллиарда рублей. По сравнению с новогодними праздниками 2020 года снижение составило 27% по количеству билетов и 21% по сборам", — говорится в сообщении.
Почти каждый второй билет в кино был продан на семейное фэнтези "Последний богатырь: Корень зла". За десять дней праздников картину посмотрели более пяти миллионов зрителей, а кассовые сборы составили 1,6 миллиарда рублей.
Вторую строчку рейтинга фильмов, которые пользовались популярностью у зрителей, заняла картина "Огонь". В первую декаду 2021 года она собрала в прокате 491,5 миллиона рублей, ее посмотрели в кино около 1,6 миллиона человек.
"Просмотренные в новогодние праздники фильмы получили у зрителей достаточно высокую оценку: 55% будут рекомендовать их к просмотру своим близким и друзьям. Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%", — отметили в Минкультуры.