Чудо-женщина ищет справедливость, Зигги Стардаст поет. Лучшее кино недели

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в кинотеатрах — фильмы о супергероях, поисках себя и любовные драмы. Галь Гадот снова станет воительницей в "Чудо-женщине: 1984", Иван Янковский сыграет доброго хирурга в "Не лечи меня". Сергей Полунин перевоплотится в таинственного ловеласа в "Обыкновенной страсти", а байопик "Дэвид Боуи. Человек со звезды" расскажет, как создавался Зигги Стардаст. О самых интересных новинках кино — в материале РИА Новости.Археолог спасает мирГлавная премьера недели — "Чудо-женщина: 1984" — винтажный эпический экшен про амазонку Диану Принс (Галь Гадот).Как ясно из названия, действие после первого фильма перенеслось из 1910-х на 70 лет вперед. Диана работает антропологом и археологом, занимается древними артефактами в Смитсоновском музее. По-прежнему спасает людей, но старается не "светиться". Все так же скучает по Стиву (Крис Пайн), но пытается бороться с одиночеством. Впрочем, долго отдыхать Диане не придется — вскоре она будет спасать уже все человечество.Теперь амазонке противостоят несколько суперзлодеев. Гепарда (Кристен Уиг) — когда-то была подругой Дианы, но перешла на "темную сторону". Лорд (Педро Паскаль) — владелец огромной компании, а на самом деле аферист с большими амбициями."На кону судьба всего мира, и у нас целых четыре сюжетных арки: Чудо-женщина, Стив Тревор, Гепарда, Макс Лорд, — рассказывает Гадот. — У каждого очень красивая и личная история, но в то же время масштабная и полная экшена. Фильм душевный, однако при этом зрелищный и глубокий. Держит зрителей в напряжении, как и положено кинокомиксу, тем не менее в нем есть и над чем поразмышлять".Слишком добрый врачЕще одна история про супергероев, но уже в реальности — романтическая комедия Миши Маралеса "Не лечи меня".Главная черта молодого и талантливого хирурга-травматолога Ильи (Иван Янковский) — доброта, из-за этого он постоянно страдает. Например, в переходе спасает жизнь человеку, а тот после пытается получить от врача компенсацию за сломанные ребра. Помогает одной из пациенток, но в итоге ему приходится жениться на ней.Несмотря на все перипетии, Илья сохраняет чувство юмора. По словам режиссера, проект получился "новелльным": четыре разных случая объединяются местом действия."Это отличная история простых людей — докторов в больнице, которые вынуждены быть буквально супергероями, но окружающие их обстоятельства и персонажи показаны сатирически, — объясняет Янковский. — Все эти типажи прекрасно знакомы любому россиянину, каждого мы неоднократно встречали в жизни. А теперь можем просто посмеяться над ними, над их нелепыми действиями и ситуацией, в которой они оказались".Исполнительница главной женской роли Лукерья Ильяшенко считает, что фильм — "хорошее зрительское кино".О чувствах по-французскиЭротическая мелодрама "Обыкновенная страсть" с Сергеем Полуниным и Летицией Дош — экранизация одноименной книги 1992 года Анни Эрно. Картина вошла в программу Канн и международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.У Элен, добропорядочной матери-француженки, появилась связь на стороне, она живет буквально от одной встречи до другой. Но ее любовник Александр, российский дипломат, неожиданно пропадает."Автор книги Анни Эрно создала идеальную, точную и прекрасную картину страстной любви, — говорит режиссер Даниэль Арбид. — Я хотела рассказать историю о том, как тебе везет, когда влюбляешься".Режиссер адаптировала рассказ к современности, потому что считает: этот сюжет — вневременной. А Сергей Полунин отмечает, что герой должен быть похож на актера, хотя бы чем-то.Полунин, по его словам, в кино старается раствориться, быть как можно более расслабленным, а в балете — танцевать так, чтобы даже в легких движениях зритель почувствовал энергию. Удалось или нет — покажет "Обыкновенная страсть".Музыкант из космосаВ прокате также "Дэвид Боуи. Человек со звезды" — роуд-муви о легендарном певце от режиссера Гэбриэла Рэнджа.Картина показывает пару месяцев 1971 года, когда Боуи придумал знаменитый образ пришельца Зигги Стардаста, рок-звезды с Марса.Певец отправляется в США продвигать пластинку "The man who sold the world", сталкивается с внутренними демонами и ищет собственный стиль."Очень интересно сосредоточиться на этом крошечном моменте, когда он чуть не потерпел неудачу, — говорит исполнитель главной роли Джонни Флинн. — Мы могли потерять Дэвида Боуи, но для него тогда все сложилось. И подумать только, ведь это было совпадением, и жизнь вообще состоит из того, что эти великие артисты, эти великие новаторы как бы научились считывать замыслы вселенной".Лента получилась очень атмосферной и стильной: с яркой атрибутикой 1970-х, музыкой того времени и эстетикой роуд-муви.Впрочем, фильм не совсем байопик и вовсе не документалка. Это художественное произведение. Авторы подчеркивают, что картину снимали без одобрения семьи певца. Тем интереснее сравнить, насколько она совпадает с историческими фактами и как их интерпретирует.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в кинотеатрах — фильмы о супергероях, поисках себя и любовные драмы. Галь Гадот снова станет воительницей в "Чудо-женщине: 1984", Иван Янковский сыграет доброго хирурга в "Не лечи меня". Сергей Полунин перевоплотится в таинственного ловеласа в "Обыкновенной страсти", а байопик "Дэвид Боуи. Человек со звезды" расскажет, как создавался Зигги Стардаст. О самых интересных новинках кино — в материале РИА Новости.
Археолог спасает мир
Главная премьера недели — "Чудо-женщина: 1984" — винтажный эпический экшен про амазонку Диану Принс (Галь Гадот).
Как ясно из названия, действие после первого фильма перенеслось из 1910-х на 70 лет вперед. Диана работает антропологом и археологом, занимается древними артефактами в Смитсоновском музее. По-прежнему спасает людей, но старается не "светиться". Все так же скучает по Стиву (Крис Пайн), но пытается бороться с одиночеством. Впрочем, долго отдыхать Диане не придется — вскоре она будет спасать уже все человечество.
"В "Чудо-женщине" Диана сталкивается с первой волной механизации мира, а теперь живет в эпоху ее наивысшего расцвета, скорее, даже избытка, — говорит режиссер, соавтор сценария и продюсер Пэтти Дженкинс. — Как и раньше, каждый зритель найдет, чему порадоваться, особенно верные фанаты".
Теперь амазонке противостоят несколько суперзлодеев. Гепарда (Кристен Уиг) — когда-то была подругой Дианы, но перешла на "темную сторону". Лорд (Педро Паскаль) — владелец огромной компании, а на самом деле аферист с большими амбициями.
"На кону судьба всего мира, и у нас целых четыре сюжетных арки: Чудо-женщина, Стив Тревор, Гепарда, Макс Лорд, — рассказывает Гадот. — У каждого очень красивая и личная история, но в то же время масштабная и полная экшена. Фильм душевный, однако при этом зрелищный и глубокий. Держит зрителей в напряжении, как и положено кинокомиксу, тем не менее в нем есть и над чем поразмышлять".
Слишком добрый врач
Еще одна история про супергероев, но уже в реальности — романтическая комедия Миши Маралеса "Не лечи меня".
Главная черта молодого и талантливого хирурга-травматолога Ильи (Иван Янковский) — доброта, из-за этого он постоянно страдает. Например, в переходе спасает жизнь человеку, а тот после пытается получить от врача компенсацию за сломанные ребра. Помогает одной из пациенток, но в итоге ему приходится жениться на ней.
Несмотря на все перипетии, Илья сохраняет чувство юмора. По словам режиссера, проект получился "новелльным": четыре разных случая объединяются местом действия.
"Это отличная история простых людей — докторов в больнице, которые вынуждены быть буквально супергероями, но окружающие их обстоятельства и персонажи показаны сатирически, — объясняет Янковский. — Все эти типажи прекрасно знакомы любому россиянину, каждого мы неоднократно встречали в жизни. А теперь можем просто посмеяться над ними, над их нелепыми действиями и ситуацией, в которой они оказались".
Исполнительница главной женской роли Лукерья Ильяшенко считает, что фильм — "хорошее зрительское кино".
О чувствах по-французски
Эротическая мелодрама "Обыкновенная страсть" с Сергеем Полуниным и Летицией Дош — экранизация одноименной книги 1992 года Анни Эрно. Картина вошла в программу Канн и международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
У Элен, добропорядочной матери-француженки, появилась связь на стороне, она живет буквально от одной встречи до другой. Но ее любовник Александр, российский дипломат, неожиданно пропадает.
"Автор книги Анни Эрно создала идеальную, точную и прекрасную картину страстной любви, — говорит режиссер Даниэль Арбид. — Я хотела рассказать историю о том, как тебе везет, когда влюбляешься".
Режиссер адаптировала рассказ к современности, потому что считает: этот сюжет — вневременной. А Сергей Полунин отмечает, что герой должен быть похож на актера, хотя бы чем-то.
"Как можно играть отвлеченно, если происходящее на экране связано с твоим опытом, с видением русского человека? — рассуждает он. — Когда я танцую или, например, изображаю принца, этот принц всегда должен быть немножко как я. В фильме же герой — это комбинация персонажа из сценария и твоего внутреннего "я". Всегда на ум приходит Марлон Брандо, как замечательно у него получалось это совмещать".
Танцовщик Сергей Полунин выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Полунин, по его словам, в кино старается раствориться, быть как можно более расслабленным, а в балете — танцевать так, чтобы даже в легких движениях зритель почувствовал энергию. Удалось или нет — покажет "Обыкновенная страсть".
Певец отправляется в США продвигать пластинку "The man who sold the world", сталкивается с внутренними демонами и ищет собственный стиль.
"Очень интересно сосредоточиться на этом крошечном моменте, когда он чуть не потерпел неудачу, — говорит исполнитель главной роли Джонни Флинн. — Мы могли потерять Дэвида Боуи, но для него тогда все сложилось. И подумать только, ведь это было совпадением, и жизнь вообще состоит из того, что эти великие артисты, эти великие новаторы как бы научились считывать замыслы вселенной".
Лента получилась очень атмосферной и стильной: с яркой атрибутикой 1970-х, музыкой того времени и эстетикой роуд-муви.
Впрочем, фильм не совсем байопик и вовсе не документалка. Это художественное произведение. Авторы подчеркивают, что картину снимали без одобрения семьи певца. Тем интереснее сравнить, насколько она совпадает с историческими фактами и как их интерпретирует.
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