https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html

Чудо-женщина ищет справедливость, Зигги Стардаст поет. Лучшее кино недели

Чудо-женщина ищет справедливость, Зигги Стардаст поет. Лучшее кино недели

На этой неделе в кинотеатрах — фильмы о супергероях, поисках себя и любовные драмы. Галь Гадот снова станет воительницей в "Чудо-женщине: 1984", Иван Янковский... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:00

2021-01-15T08:00

2021-01-15T08:19

что посмотреть

лучшие фильмы

культура

кино и сериалы

знаменитости

сергей полунин

галь гадот

дэвид боуи

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592845615_0:89:2048:1241_1920x0_80_0_0_9d044eaff2978a17077c07c8b9066866.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в кинотеатрах — фильмы о супергероях, поисках себя и любовные драмы. Галь Гадот снова станет воительницей в "Чудо-женщине: 1984", Иван Янковский сыграет доброго хирурга в "Не лечи меня". Сергей Полунин перевоплотится в таинственного ловеласа в "Обыкновенной страсти", а байопик "Дэвид Боуи. Человек со звезды" расскажет, как создавался Зигги Стардаст. О самых интересных новинках кино — в материале РИА Новости.Археолог спасает мирГлавная премьера недели — "Чудо-женщина: 1984" — винтажный эпический экшен про амазонку Диану Принс (Галь Гадот).Как ясно из названия, действие после первого фильма перенеслось из 1910-х на 70 лет вперед. Диана работает антропологом и археологом, занимается древними артефактами в Смитсоновском музее. По-прежнему спасает людей, но старается не "светиться". Все так же скучает по Стиву (Крис Пайн), но пытается бороться с одиночеством. Впрочем, долго отдыхать Диане не придется — вскоре она будет спасать уже все человечество.Теперь амазонке противостоят несколько суперзлодеев. Гепарда (Кристен Уиг) — когда-то была подругой Дианы, но перешла на "темную сторону". Лорд (Педро Паскаль) — владелец огромной компании, а на самом деле аферист с большими амбициями."На кону судьба всего мира, и у нас целых четыре сюжетных арки: Чудо-женщина, Стив Тревор, Гепарда, Макс Лорд, — рассказывает Гадот. — У каждого очень красивая и личная история, но в то же время масштабная и полная экшена. Фильм душевный, однако при этом зрелищный и глубокий. Держит зрителей в напряжении, как и положено кинокомиксу, тем не менее в нем есть и над чем поразмышлять".Слишком добрый врачЕще одна история про супергероев, но уже в реальности — романтическая комедия Миши Маралеса "Не лечи меня".Главная черта молодого и талантливого хирурга-травматолога Ильи (Иван Янковский) — доброта, из-за этого он постоянно страдает. Например, в переходе спасает жизнь человеку, а тот после пытается получить от врача компенсацию за сломанные ребра. Помогает одной из пациенток, но в итоге ему приходится жениться на ней.Несмотря на все перипетии, Илья сохраняет чувство юмора. По словам режиссера, проект получился "новелльным": четыре разных случая объединяются местом действия."Это отличная история простых людей — докторов в больнице, которые вынуждены быть буквально супергероями, но окружающие их обстоятельства и персонажи показаны сатирически, — объясняет Янковский. — Все эти типажи прекрасно знакомы любому россиянину, каждого мы неоднократно встречали в жизни. А теперь можем просто посмеяться над ними, над их нелепыми действиями и ситуацией, в которой они оказались".Исполнительница главной женской роли Лукерья Ильяшенко считает, что фильм — "хорошее зрительское кино".О чувствах по-французскиЭротическая мелодрама "Обыкновенная страсть" с Сергеем Полуниным и Летицией Дош — экранизация одноименной книги 1992 года Анни Эрно. Картина вошла в программу Канн и международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.У Элен, добропорядочной матери-француженки, появилась связь на стороне, она живет буквально от одной встречи до другой. Но ее любовник Александр, российский дипломат, неожиданно пропадает."Автор книги Анни Эрно создала идеальную, точную и прекрасную картину страстной любви, — говорит режиссер Даниэль Арбид. — Я хотела рассказать историю о том, как тебе везет, когда влюбляешься".Режиссер адаптировала рассказ к современности, потому что считает: этот сюжет — вневременной. А Сергей Полунин отмечает, что герой должен быть похож на актера, хотя бы чем-то.Полунин, по его словам, в кино старается раствориться, быть как можно более расслабленным, а в балете — танцевать так, чтобы даже в легких движениях зритель почувствовал энергию. Удалось или нет — покажет "Обыкновенная страсть".Музыкант из космосаВ прокате также "Дэвид Боуи. Человек со звезды" — роуд-муви о легендарном певце от режиссера Гэбриэла Рэнджа.Картина показывает пару месяцев 1971 года, когда Боуи придумал знаменитый образ пришельца Зигги Стардаста, рок-звезды с Марса.Певец отправляется в США продвигать пластинку "The man who sold the world", сталкивается с внутренними демонами и ищет собственный стиль."Очень интересно сосредоточиться на этом крошечном моменте, когда он чуть не потерпел неудачу, — говорит исполнитель главной роли Джонни Флинн. — Мы могли потерять Дэвида Боуи, но для него тогда все сложилось. И подумать только, ведь это было совпадением, и жизнь вообще состоит из того, что эти великие артисты, эти великие новаторы как бы научились считывать замыслы вселенной".Лента получилась очень атмосферной и стильной: с яркой атрибутикой 1970-х, музыкой того времени и эстетикой роуд-муви.Впрочем, фильм не совсем байопик и вовсе не документалка. Это художественное произведение. Авторы подчеркивают, что картину снимали без одобрения семьи певца. Тем интереснее сравнить, насколько она совпадает с историческими фактами и как их интерпретирует.

https://ria.ru/20210111/kino-1591231011.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , лучшие фильмы, кино и сериалы, знаменитости, сергей полунин, галь гадот, дэвид боуи, сша