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https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html
Чудо-женщина ищет справедливость, Зигги Стардаст поет. Лучшее кино недели
Чудо-женщина ищет справедливость, Зигги Стардаст поет. Лучшее кино недели
На этой неделе в кинотеатрах — фильмы о супергероях, поисках себя и любовные драмы. Галь Гадот снова станет воительницей в "Чудо-женщине: 1984", Иван Янковский... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:00
2021-01-15T08:19
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в кинотеатрах — фильмы о супергероях, поисках себя и любовные драмы. Галь Гадот снова станет воительницей в "Чудо-женщине: 1984", Иван Янковский сыграет доброго хирурга в "Не лечи меня". Сергей Полунин перевоплотится в таинственного ловеласа в "Обыкновенной страсти", а байопик "Дэвид Боуи. Человек со звезды" расскажет, как создавался Зигги Стардаст. О самых интересных новинках кино — в материале РИА Новости.Археолог спасает мирГлавная премьера недели — "Чудо-женщина: 1984" — винтажный эпический экшен про амазонку Диану Принс (Галь Гадот).Как ясно из названия, действие после первого фильма перенеслось из 1910-х на 70 лет вперед. Диана работает антропологом и археологом, занимается древними артефактами в Смитсоновском музее. По-прежнему спасает людей, но старается не "светиться". Все так же скучает по Стиву (Крис Пайн), но пытается бороться с одиночеством. Впрочем, долго отдыхать Диане не придется — вскоре она будет спасать уже все человечество.Теперь амазонке противостоят несколько суперзлодеев. Гепарда (Кристен Уиг) — когда-то была подругой Дианы, но перешла на "темную сторону". Лорд (Педро Паскаль) — владелец огромной компании, а на самом деле аферист с большими амбициями."На кону судьба всего мира, и у нас целых четыре сюжетных арки: Чудо-женщина, Стив Тревор, Гепарда, Макс Лорд, — рассказывает Гадот. — У каждого очень красивая и личная история, но в то же время масштабная и полная экшена. Фильм душевный, однако при этом зрелищный и глубокий. Держит зрителей в напряжении, как и положено кинокомиксу, тем не менее в нем есть и над чем поразмышлять".Слишком добрый врачЕще одна история про супергероев, но уже в реальности — романтическая комедия Миши Маралеса "Не лечи меня".Главная черта молодого и талантливого хирурга-травматолога Ильи (Иван Янковский) — доброта, из-за этого он постоянно страдает. Например, в переходе спасает жизнь человеку, а тот после пытается получить от врача компенсацию за сломанные ребра. Помогает одной из пациенток, но в итоге ему приходится жениться на ней.Несмотря на все перипетии, Илья сохраняет чувство юмора. По словам режиссера, проект получился "новелльным": четыре разных случая объединяются местом действия."Это отличная история простых людей — докторов в больнице, которые вынуждены быть буквально супергероями, но окружающие их обстоятельства и персонажи показаны сатирически, — объясняет Янковский. — Все эти типажи прекрасно знакомы любому россиянину, каждого мы неоднократно встречали в жизни. А теперь можем просто посмеяться над ними, над их нелепыми действиями и ситуацией, в которой они оказались".Исполнительница главной женской роли Лукерья Ильяшенко считает, что фильм — "хорошее зрительское кино".О чувствах по-французскиЭротическая мелодрама "Обыкновенная страсть" с Сергеем Полуниным и Летицией Дош — экранизация одноименной книги 1992 года Анни Эрно. Картина вошла в программу Канн и международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.У Элен, добропорядочной матери-француженки, появилась связь на стороне, она живет буквально от одной встречи до другой. Но ее любовник Александр, российский дипломат, неожиданно пропадает."Автор книги Анни Эрно создала идеальную, точную и прекрасную картину страстной любви, — говорит режиссер Даниэль Арбид. — Я хотела рассказать историю о том, как тебе везет, когда влюбляешься".Режиссер адаптировала рассказ к современности, потому что считает: этот сюжет — вневременной. А Сергей Полунин отмечает, что герой должен быть похож на актера, хотя бы чем-то.Полунин, по его словам, в кино старается раствориться, быть как можно более расслабленным, а в балете — танцевать так, чтобы даже в легких движениях зритель почувствовал энергию. Удалось или нет — покажет "Обыкновенная страсть".Музыкант из космосаВ прокате также "Дэвид Боуи. Человек со звезды" — роуд-муви о легендарном певце от режиссера Гэбриэла Рэнджа.Картина показывает пару месяцев 1971 года, когда Боуи придумал знаменитый образ пришельца Зигги Стардаста, рок-звезды с Марса.Певец отправляется в США продвигать пластинку "The man who sold the world", сталкивается с внутренними демонами и ищет собственный стиль."Очень интересно сосредоточиться на этом крошечном моменте, когда он чуть не потерпел неудачу, — говорит исполнитель главной роли Джонни Флинн. — Мы могли потерять Дэвида Боуи, но для него тогда все сложилось. И подумать только, ведь это было совпадением, и жизнь вообще состоит из того, что эти великие артисты, эти великие новаторы как бы научились считывать замыслы вселенной".Лента получилась очень атмосферной и стильной: с яркой атрибутикой 1970-х, музыкой того времени и эстетикой роуд-муви.Впрочем, фильм не совсем байопик и вовсе не документалка. Это художественное произведение. Авторы подчеркивают, что картину снимали без одобрения семьи певца. Тем интереснее сравнить, насколько она совпадает с историческими фактами и как их интерпретирует.
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что посмотреть , лучшие фильмы, кино и сериалы, знаменитости, сергей полунин, галь гадот, дэвид боуи, сша

Чудо-женщина ищет справедливость, Зигги Стардаст поет. Лучшее кино недели

08:00 15.01.2021 (обновлено: 08:19 15.01.2021)
 
© Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Чудо-женщина 1984"
Кадр из фильма Чудо-женщина 1984 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Warner Bros. (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в кинотеатрах — фильмы о супергероях, поисках себя и любовные драмы. Галь Гадот снова станет воительницей в "Чудо-женщине: 1984", Иван Янковский сыграет доброго хирурга в "Не лечи меня". Сергей Полунин перевоплотится в таинственного ловеласа в "Обыкновенной страсти", а байопик "Дэвид Боуи. Человек со звезды" расскажет, как создавался Зигги Стардаст. О самых интересных новинках кино — в материале РИА Новости.

Археолог спасает мир

Главная премьера недели — "Чудо-женщина: 1984" — винтажный эпический экшен про амазонку Диану Принс (Галь Гадот).
Как ясно из названия, действие после первого фильма перенеслось из 1910-х на 70 лет вперед. Диана работает антропологом и археологом, занимается древними артефактами в Смитсоновском музее. По-прежнему спасает людей, но старается не "светиться". Все так же скучает по Стиву (Крис Пайн), но пытается бороться с одиночеством. Впрочем, долго отдыхать Диане не придется — вскоре она будет спасать уже все человечество.
© Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"
Кадр из фильма Чудо-женщина 1984 - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Warner Bros. (2020)
Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"

"В "Чудо-женщине" Диана сталкивается с первой волной механизации мира, а теперь живет в эпоху ее наивысшего расцвета, скорее, даже избытка, — говорит режиссер, соавтор сценария и продюсер Пэтти Дженкинс. — Как и раньше, каждый зритель найдет, чему порадоваться, особенно верные фанаты".

Теперь амазонке противостоят несколько суперзлодеев. Гепарда (Кристен Уиг) — когда-то была подругой Дианы, но перешла на "темную сторону". Лорд (Педро Паскаль) — владелец огромной компании, а на самом деле аферист с большими амбициями.
© Warner Bros. (2020)

Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"

Кадр из фильма Чудо-женщина 1984
1 из 4

Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"

© Warner Bros. (2020)
© Warner Bros. (2020)

Пайн в фильме "Чудо-женщина: 1984"

Кадр из фильма Чудо-женщина 1984
2 из 4

Пайн в фильме "Чудо-женщина: 1984"

© Warner Bros. (2020)
© Warner Bros. (2020)

Уиг в фильме "Чудо-женщина: 1984"

Кадр из фильма Чудо-женщина 1984
3 из 4

Уиг в фильме "Чудо-женщина: 1984"

© Warner Bros. (2020)
© Warner Bros. (2020)

Сцена из фильма "Чудо-женщина: 1984"

Кадр из фильма Чудо-женщина 1984
4 из 4

Сцена из фильма "Чудо-женщина: 1984"

© Warner Bros. (2020)
1 из 4

Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"

© Warner Bros. (2020)
2 из 4

Пайн в фильме "Чудо-женщина: 1984"

© Warner Bros. (2020)
3 из 4

Уиг в фильме "Чудо-женщина: 1984"

© Warner Bros. (2020)
4 из 4

Сцена из фильма "Чудо-женщина: 1984"

© Warner Bros. (2020)
"На кону судьба всего мира, и у нас целых четыре сюжетных арки: Чудо-женщина, Стив Тревор, Гепарда, Макс Лорд, — рассказывает Гадот. — У каждого очень красивая и личная история, но в то же время масштабная и полная экшена. Фильм душевный, однако при этом зрелищный и глубокий. Держит зрителей в напряжении, как и положено кинокомиксу, тем не менее в нем есть и над чем поразмышлять".

Слишком добрый врач

Еще одна история про супергероев, но уже в реальности — романтическая комедия Миши Маралеса "Не лечи меня".
© Кинокомпания "Русский Север" (2019)Кадр из фильма "Не лечи меня"
Кадр из фильма Не лечи меня - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Кинокомпания "Русский Север" (2019)
Кадр из фильма "Не лечи меня"
Главная черта молодого и талантливого хирурга-травматолога Ильи (Иван Янковский) — доброта, из-за этого он постоянно страдает. Например, в переходе спасает жизнь человеку, а тот после пытается получить от врача компенсацию за сломанные ребра. Помогает одной из пациенток, но в итоге ему приходится жениться на ней.
Несмотря на все перипетии, Илья сохраняет чувство юмора. По словам режиссера, проект получился "новелльным": четыре разных случая объединяются местом действия.
© Кинокомпания "Русский Север" (2019)Кадр из фильма "Не лечи меня"
Кадр из фильма Не лечи меня - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Кинокомпания "Русский Север" (2019)
Кадр из фильма "Не лечи меня"
"Это отличная история простых людей — докторов в больнице, которые вынуждены быть буквально супергероями, но окружающие их обстоятельства и персонажи показаны сатирически, — объясняет Янковский. — Все эти типажи прекрасно знакомы любому россиянину, каждого мы неоднократно встречали в жизни. А теперь можем просто посмеяться над ними, над их нелепыми действиями и ситуацией, в которой они оказались".
© Кинокомпания "Русский Север" (2019)

Янковский в фильме "Не лечи меня"

Кадр из фильма Не лечи меня
1 из 2

Янковский в фильме "Не лечи меня"

© Кинокомпания "Русский Север" (2019)
© Кинокомпания "Русский Север" (2019)Кадр из фильма "Не лечи меня"
Кадр из фильма Не лечи меня
2 из 2
Кадр из фильма "Не лечи меня"
© Кинокомпания "Русский Север" (2019)
1 из 2

Янковский в фильме "Не лечи меня"

© Кинокомпания "Русский Север" (2019)
2 из 2
Кадр из фильма "Не лечи меня"
© Кинокомпания "Русский Север" (2019)
Исполнительница главной женской роли Лукерья Ильяшенко считает, что фильм — "хорошее зрительское кино".

О чувствах по-французски

Эротическая мелодрама "Обыкновенная страсть" с Сергеем Полуниным и Летицией Дош — экранизация одноименной книги 1992 года Анни Эрно. Картина вошла в программу Канн и международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
У Элен, добропорядочной матери-француженки, появилась связь на стороне, она живет буквально от одной встречи до другой. Но ее любовник Александр, российский дипломат, неожиданно пропадает.
"Автор книги Анни Эрно создала идеальную, точную и прекрасную картину страстной любви, — говорит режиссер Даниэль Арбид. — Я хотела рассказать историю о том, как тебе везет, когда влюбляешься".
Режиссер адаптировала рассказ к современности, потому что считает: этот сюжет — вневременной. А Сергей Полунин отмечает, что герой должен быть похож на актера, хотя бы чем-то.

"Как можно играть отвлеченно, если происходящее на экране связано с твоим опытом, с видением русского человека? — рассуждает он. — Когда я танцую или, например, изображаю принца, этот принц всегда должен быть немножко как я. В фильме же герой — это комбинация персонажа из сценария и твоего внутреннего "я". Всегда на ум приходит Марлон Брандо, как замечательно у него получалось это совмещать".

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанцовщик Сергей Полунин выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Танцовщик Сергей Полунин выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Танцовщик Сергей Полунин выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Полунин, по его словам, в кино старается раствориться, быть как можно более расслабленным, а в балете — танцевать так, чтобы даже в легких движениях зритель почувствовал энергию. Удалось или нет — покажет "Обыкновенная страсть".

Музыкант из космоса

© Wildling Pictures (2020)Кадр из фильма "Дэвид Боуи. Человек со звезды"
Кадр из фильма Дэвид Боуи. Человек со звезды - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Wildling Pictures (2020)
Кадр из фильма "Дэвид Боуи. Человек со звезды"
В прокате также "Дэвид Боуи. Человек со звезды" — роуд-муви о легендарном певце от режиссера Гэбриэла Рэнджа.
Картина показывает пару месяцев 1971 года, когда Боуи придумал знаменитый образ пришельца Зигги Стардаста, рок-звезды с Марса.
© Wildling Pictures (2020)Кадр из фильма "Дэвид Боуи. Человек со звезды"
Кадр из фильма Дэвид Боуи. Человек со звезды - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Wildling Pictures (2020)
Кадр из фильма "Дэвид Боуи. Человек со звезды"
Певец отправляется в США продвигать пластинку "The man who sold the world", сталкивается с внутренними демонами и ищет собственный стиль.
"Очень интересно сосредоточиться на этом крошечном моменте, когда он чуть не потерпел неудачу, — говорит исполнитель главной роли Джонни Флинн. — Мы могли потерять Дэвида Боуи, но для него тогда все сложилось. И подумать только, ведь это было совпадением, и жизнь вообще состоит из того, что эти великие артисты, эти великие новаторы как бы научились считывать замыслы вселенной".
© Wildling Pictures (2020)

Джонни Флинн в фильме "Дэвид Боуи. Человек со звезды"

Кадр из фильма Дэвид Боуи. Человек со звезды
1 из 3

Джонни Флинн в фильме "Дэвид Боуи. Человек со звезды"

© Wildling Pictures (2020)
© Wildling Pictures (2020)

Сцена из фильма "Дэвид Боуи. Человек со звезды"

Кадр из фильма Дэвид Боуи. Человек со звезды
2 из 3

Сцена из фильма "Дэвид Боуи. Человек со звезды"

© Wildling Pictures (2020)
© Wildling Pictures (2020)

Фрагмент из фильма "Дэвид Боуи. Человек со звезды"

Кадр из фильма Дэвид Боуи. Человек со звезды
3 из 3

Фрагмент из фильма "Дэвид Боуи. Человек со звезды"

© Wildling Pictures (2020)
1 из 3

Джонни Флинн в фильме "Дэвид Боуи. Человек со звезды"

© Wildling Pictures (2020)
2 из 3

Сцена из фильма "Дэвид Боуи. Человек со звезды"

© Wildling Pictures (2020)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Дэвид Боуи. Человек со звезды"

© Wildling Pictures (2020)
Лента получилась очень атмосферной и стильной: с яркой атрибутикой 1970-х, музыкой того времени и эстетикой роуд-муви.
Впрочем, фильм не совсем байопик и вовсе не документалка. Это художественное произведение. Авторы подчеркивают, что картину снимали без одобрения семьи певца. Тем интереснее сравнить, насколько она совпадает с историческими фактами и как их интерпретирует.
Общественный деятель Александр Невский - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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