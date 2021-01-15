Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20210115/khabbl-1593208368.html
"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
Космический телескоп "Хаббл" запечатлел газовые струи, расходящиеся от места взрыва сверхновой в галактике — спутнике Млечного Пути. Изучив форму, скорость и... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:23
2021-01-15T16:24
наука
европейская южная обсерватория
космос - риа наука
европейское космическое агентство
хаббл
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593208181_0:40:2160:1255_1920x0_80_0_0_750648908165998a27c257a6d41ccd1a.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Космический телескоп "Хаббл" запечатлел газовые струи, расходящиеся от места взрыва сверхновой в галактике — спутнике Млечного Пути. Изучив форму, скорость и направление движения выброшенных сгустков, ученые восстановили место и время самого взрыва. Свет от него должен был достичь Земли 1700 лет назад. Информация размещена на официальном сайте проекта "Хаббл".Исследователи используют изображения остатков сверхновых, чтобы восстановить цепочку древних космических событий. Космический телескоп НАСА и Европейского космического агентства "Хаббл" заснял остаток сверхновой 1E 0102.2-7219, расположенный примерно в 200 тысячах световых лет от нас.Взорвавшаяся звезда принадлежит Малому Магелланову Облаку — галактике — спутнику Млечного Пути. На снимке "Хаббла" газовые струи, окрашенные в синий цвет, движутся по направлению к Земле, а показанные красным — удаляются от нас. Средняя скорость движения газовых сгустков, по оценкам ученых, составляет 3,2 миллиона километров в час. На такой скорости можно добраться от Земли до Луны и обратно за 15 минут.Струи сложены ионизированным кислородом, который ярко светится в видимом свете. Исследователи по архивам снимков "Хаббла" отследили в обратном направлении движение 22 наиболее крупных сгустков и нашли место предполагаемого взрыва. С учетом текущей скорости движения сгустков и возможности их замедления при прохождении через межзвездный материал, ученые вычислили возраст сверхновой.Согласно уточненным данным, свет от этого взрыва пришел на Землю 1700 лет назад, во время упадка Римской империи, но видеть его могли только жители южного полушария Земли. К сожалению, никаких известных записей об этом грандиозном космическом событии нет. Ранее считали, что взрыв сверхновой 1E 0102.2-7219 произошел в интервале между 2000 и 1000 лет назад. Новый анализ дает более точную дату.Авторы также оценили скорость предполагаемой нейтронной звезды — раздробленного ядра сверхновой, которое было выброшено при взрыве. По оценкам исследователей, она должна двигаться со скоростью более трех миллионов километров в час от центра взрыва, чтобы достичь своего текущего местоположения.Предполагаемую нейтронную звезду уже нашли с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили и рентгеновской обсерватории "Чандра" НАСА.
https://ria.ru/20210112/kvazar-1592766173.html
https://ria.ru/20210112/kometa-1592651907.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593208181_218:0:1943:1294_1920x0_80_0_0_6f765c60516d73748242c9223f850025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейская южная обсерватория, космос - риа наука, европейское космическое агентство, хаббл, наса

"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы

15:23 15.01.2021 (обновлено: 16:24 15.01.2021)
 
© NASA, ESA, and J. Banovetz and D. Milisavljevic (Purdue University)Снимок остаточных струй сверхновой 1E 0102.2-7219, сделанный космическим телескопом "Хаббл"
Снимок остаточных струй сверхновой 1E 0102.2-7219, сделанный космическим телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© NASA, ESA, and J. Banovetz and D. Milisavljevic (Purdue University)
Снимок остаточных струй сверхновой 1E 0102.2-7219, сделанный космическим телескопом "Хаббл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Космический телескоп "Хаббл" запечатлел газовые струи, расходящиеся от места взрыва сверхновой в галактике — спутнике Млечного Пути. Изучив форму, скорость и направление движения выброшенных сгустков, ученые восстановили место и время самого взрыва. Свет от него должен был достичь Земли 1700 лет назад. Информация размещена на официальном сайте проекта "Хаббл".
Исследователи используют изображения остатков сверхновых, чтобы восстановить цепочку древних космических событий. Космический телескоп НАСА и Европейского космического агентства "Хаббл" заснял остаток сверхновой 1E 0102.2-7219, расположенный примерно в 200 тысячах световых лет от нас.
Взорвавшаяся звезда принадлежит Малому Магелланову Облаку — галактике — спутнику Млечного Пути. На снимке "Хаббла" газовые струи, окрашенные в синий цвет, движутся по направлению к Земле, а показанные красным — удаляются от нас. Средняя скорость движения газовых сгустков, по оценкам ученых, составляет 3,2 миллиона километров в час. На такой скорости можно добраться от Земли до Луны и обратно за 15 минут.
Струи сложены ионизированным кислородом, который ярко светится в видимом свете. Исследователи по архивам снимков "Хаббла" отследили в обратном направлении движение 22 наиболее крупных сгустков и нашли место предполагаемого взрыва. С учетом текущей скорости движения сгустков и возможности их замедления при прохождении через межзвездный материал, ученые вычислили возраст сверхновой.
Так в представлении художника выглядел квазар J0313–1806 сразу после образования - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 20:15Наука
Астрономы обнаружили самый далекий квазар во Вселенной
Согласно уточненным данным, свет от этого взрыва пришел на Землю 1700 лет назад, во время упадка Римской империи, но видеть его могли только жители южного полушария Земли. К сожалению, никаких известных записей об этом грандиозном космическом событии нет. Ранее считали, что взрыв сверхновой 1E 0102.2-7219 произошел в интервале между 2000 и 1000 лет назад. Новый анализ дает более точную дату.
Авторы также оценили скорость предполагаемой нейтронной звезды — раздробленного ядра сверхновой, которое было выброшено при взрыве. По оценкам исследователей, она должна двигаться со скоростью более трех миллионов километров в час от центра взрыва, чтобы достичь своего текущего местоположения.
Предполагаемую нейтронную звезду уже нашли с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили и рентгеновской обсерватории "Чандра" НАСА.
Комета около Земли - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 10:12Наука
К Земле приближается самая яркая комета 2021 года
 
НаукаЕвропейская южная обсерваторияКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоХабблНАСА
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт
06:07Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
05:54Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
05:31Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
05:28Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму
05:16Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
05:11В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
05:05Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
04:58Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
04:34Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
04:11Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
04:09Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога
04:07На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:06В США восхитились новым поколением Lada Niva
03:00Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
02:59В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
02:43В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:41В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
02:14Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
02:13В центре Гамалеи объяснили, станет ли COVID-19 более опасным
Лента новостейМолния