https://ria.ru/20210115/khabbl-1593208368.html

"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы

"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы

Космический телескоп "Хаббл" запечатлел газовые струи, расходящиеся от места взрыва сверхновой в галактике — спутнике Млечного Пути. Изучив форму, скорость и... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:23

2021-01-15T15:23

2021-01-15T16:24

наука

европейская южная обсерватория

космос - риа наука

европейское космическое агентство

хаббл

наса

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Космический телескоп "Хаббл" запечатлел газовые струи, расходящиеся от места взрыва сверхновой в галактике — спутнике Млечного Пути. Изучив форму, скорость и направление движения выброшенных сгустков, ученые восстановили место и время самого взрыва. Свет от него должен был достичь Земли 1700 лет назад. Информация размещена на официальном сайте проекта "Хаббл".Исследователи используют изображения остатков сверхновых, чтобы восстановить цепочку древних космических событий. Космический телескоп НАСА и Европейского космического агентства "Хаббл" заснял остаток сверхновой 1E 0102.2-7219, расположенный примерно в 200 тысячах световых лет от нас.Взорвавшаяся звезда принадлежит Малому Магелланову Облаку — галактике — спутнику Млечного Пути. На снимке "Хаббла" газовые струи, окрашенные в синий цвет, движутся по направлению к Земле, а показанные красным — удаляются от нас. Средняя скорость движения газовых сгустков, по оценкам ученых, составляет 3,2 миллиона километров в час. На такой скорости можно добраться от Земли до Луны и обратно за 15 минут.Струи сложены ионизированным кислородом, который ярко светится в видимом свете. Исследователи по архивам снимков "Хаббла" отследили в обратном направлении движение 22 наиболее крупных сгустков и нашли место предполагаемого взрыва. С учетом текущей скорости движения сгустков и возможности их замедления при прохождении через межзвездный материал, ученые вычислили возраст сверхновой.Согласно уточненным данным, свет от этого взрыва пришел на Землю 1700 лет назад, во время упадка Римской империи, но видеть его могли только жители южного полушария Земли. К сожалению, никаких известных записей об этом грандиозном космическом событии нет. Ранее считали, что взрыв сверхновой 1E 0102.2-7219 произошел в интервале между 2000 и 1000 лет назад. Новый анализ дает более точную дату.Авторы также оценили скорость предполагаемой нейтронной звезды — раздробленного ядра сверхновой, которое было выброшено при взрыве. По оценкам исследователей, она должна двигаться со скоростью более трех миллионов километров в час от центра взрыва, чтобы достичь своего текущего местоположения.Предполагаемую нейтронную звезду уже нашли с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили и рентгеновской обсерватории "Чандра" НАСА.

https://ria.ru/20210112/kvazar-1592766173.html

https://ria.ru/20210112/kometa-1592651907.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейская южная обсерватория, космос - риа наука, европейское космическое агентство, хаббл, наса