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https://ria.ru/20210115/kareliya-1593211714.html
Карелия ожидает поставку еще 28 тысяч доз вакцины от COVID-19
Карелия ожидает поставку еще 28 тысяч доз вакцины от COVID-19
Карелия в январе-феврале ожидает поставку еще 28 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщает республиканское министерство здравоохранения. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:32
2021-01-15T15:32
распространение коронавируса
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
петрозаводск
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Карелия в январе-феврале ожидает поставку еще 28 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщает республиканское министерство здравоохранения."В январе-феврале ожидается поставка еще 28 тысяч доз "Спутника V", затем – очередные централизованные поставки", - говорится в сообщении.В пятницу в медицинских организациях Петрозаводска и районов республики распределяется еще одна партия вакцины, поступившая накануне, – еще 2,2 тысячи доз.Вакцина "Спутник V" поступает по линии федерального Минздрава, на конец 2020 года республика получила 1242 дозы, что позволило начать вакцинацию групп населения города Петрозаводска, наиболее подверженных риску инфицирования: медицинских работников, социальных работников, работников сферы образования.Отмечается, что в ближайшее время начнется вакцинация и в центральных районных больницах. Будут прививаться и граждане, не относящиеся к приоритетным группам. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, петрозаводск, республика карелия, общество

Карелия ожидает поставку еще 28 тысяч доз вакцины от COVID-19

15:32 15.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Карелия в январе-феврале ожидает поставку еще 28 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщает республиканское министерство здравоохранения.
"В январе-феврале ожидается поставка еще 28 тысяч доз "Спутника V", затем – очередные централизованные поставки", - говорится в сообщении.
В пятницу в медицинских организациях Петрозаводска и районов республики распределяется еще одна партия вакцины, поступившая накануне, – еще 2,2 тысячи доз.
Вакцина "Спутник V" поступает по линии федерального Минздрава, на конец 2020 года республика получила 1242 дозы, что позволило начать вакцинацию групп населения города Петрозаводска, наиболее подверженных риску инфицирования: медицинских работников, социальных работников, работников сферы образования.
Отмечается, что в ближайшее время начнется вакцинация и в центральных районных больницах. Будут прививаться и граждане, не относящиеся к приоритетным группам. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПетрозаводскРеспублика КарелияОбщество
 
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