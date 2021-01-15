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В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
Тело шестилетнего мальчика, который пропал в Карелии в конце декабря, обнаружили в реке, сообщает республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:11
2021-01-15T15:11
сортавальский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, который пропал в Карелии в конце декабря, обнаружили в реке, сообщает республиканское СУСК РФ.Ранее сообщалось, что 28 декабря в поселке Хелюля Сортавальского района пропал мальчик. Мать, не сумев самостоятельно отыскать сына, обратилась в правоохранительные органы. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Спасатели и добровольцы занимались поиском ребенка, водолазы обследовали реку, куда он мог упасть.В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.Он также выразил соболезнования родным и близким ребенка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210113/dtp-1592832319.html
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сортавальский район, происшествия

В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

15:11 15.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, который пропал в Карелии в конце декабря, обнаружили в реке, сообщает республиканское СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что 28 декабря в поселке Хелюля Сортавальского района пропал мальчик. Мать, не сумев самостоятельно отыскать сына, обратилась в правоохранительные органы. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Спасатели и добровольцы занимались поиском ребенка, водолазы обследовали реку, куда он мог упасть.
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"В ходе масштабных и длившихся больше двух недель поисковых мероприятий, проводившихся по уголовному делу, тело мальчика было обнаружено в воде реки Тохмайоки в поселке городского типа Хелюля", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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"За время поисков в общей сложности сантиметр за сантиметром были обследованы более 300 метров дна. Спасатели, добровольцы отрядов "ЛизаАлерт" и "Доброспас", местные жители искали мальчика и на берегу, и в окрестностях поселка, осмотрели каждый дом и каждый овраг. В итоге его обнаружила подводная видеокамера в двухстах метрах от предполагаемого места падения. Обстоятельства гибели установят следственные органы", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он также выразил соболезнования родным и близким ребенка.
 
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