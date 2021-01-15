В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, который пропал в Карелии в конце декабря, обнаружили в реке, сообщает республиканское СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что 28 декабря в поселке Хелюля Сортавальского района пропал мальчик. Мать, не сумев самостоятельно отыскать сына, обратилась в правоохранительные органы. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Спасатели и добровольцы занимались поиском ребенка, водолазы обследовали реку, куда он мог упасть.
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"В ходе масштабных и длившихся больше двух недель поисковых мероприятий, проводившихся по уголовному делу, тело мальчика было обнаружено в воде реки Тохмайоки в поселке городского типа Хелюля", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.
"За время поисков в общей сложности сантиметр за сантиметром были обследованы более 300 метров дна. Спасатели, добровольцы отрядов "ЛизаАлерт" и "Доброспас", местные жители искали мальчика и на берегу, и в окрестностях поселка, осмотрели каждый дом и каждый овраг. В итоге его обнаружила подводная видеокамера в двухстах метрах от предполагаемого места падения. Обстоятельства гибели установят следственные органы", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он также выразил соболезнования родным и близким ребенка.