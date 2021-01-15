https://ria.ru/20210115/kareliya-1593207557.html

В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

Тело шестилетнего мальчика, который пропал в Карелии в конце декабря, обнаружили в реке, сообщает республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:11

2021-01-15T15:11

2021-01-15T15:11

сортавальский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, который пропал в Карелии в конце декабря, обнаружили в реке, сообщает республиканское СУСК РФ.Ранее сообщалось, что 28 декабря в поселке Хелюля Сортавальского района пропал мальчик. Мать, не сумев самостоятельно отыскать сына, обратилась в правоохранительные органы. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Спасатели и добровольцы занимались поиском ребенка, водолазы обследовали реку, куда он мог упасть.В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.Он также выразил соболезнования родным и близким ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/dtp-1592832319.html

https://ria.ru/20210115/tatarstan-1593186613.html

сортавальский район

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2021

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сортавальский район, происшествия