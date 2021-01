https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593242511.html

В США задержали женщину, замеченную у кресла вице-президента в Капитолии

Федеральное бюро расследований США задержало замеченную у кресла вице-президента Майка Пенса женщину-бывшего врача школы в штате Огайо, за участие в беспорядках РИА Новости, 15.01.2021

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США задержало замеченную у кресла вице-президента Майка Пенса женщину-бывшего врача школы в штате Огайо, за участие в беспорядках в Капитолии, сообщает газета Hill со ссылкой на судебные документы.Согласно документам, 49-летней Кристин Приоле предъявлены обвинения в незаконном проникновении и противозаконных действиях на территории Капитолия. Сообщается, что местное отделение ФБР получило сведения от анонимного источника, который идентифицировал Приолу по фотографиям, сделанным на территории конгресса во время беспорядков. Кристин была запечатлена рядом с креслом вице-президента в палате представителей и держала в руках табличку с надписью "The Children Cry Out for Justice" (Дети взывают к справедливости).Правоохранительные органы подтвердили, что Приола работала школьным врачом, отметив, что она уволилась на следующий день после штурма здания Конгресса. В поданном Приолой заявлении на увольнение женщина сослалась на отказ вакцинироваться против COVID-19 и намерение сосредоточиться на более глобальных проблемах, таких как борьба с педофилией и торговля людьми.На прошлой неделе полиция получила ордер на обыск в доме Приолы. В ходе обыска правоохранители обнаружили предметы, которые также были запечатлены на фотографиях во время штурма, и смогли собрать информацию с телефона Приолы, подтверждающую ее нахождение в здании конгресса во время беспорядков. На данный момент женщина находится под стражей.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

