Не верю! Выборы украли, русские и Чак Норрис штурмуют Капитолий
14:05 15.01.2021 (обновлено: 14:19 15.01.2021)
Симпсоны опять все предсказали, а среди штурмовавших Капитолий были русские и Чак Норрис. Трамп хочет ввести военное положение и обратиться к гражданам по экстренной связи, но Apple попытается ему помешать. Бывший глава IT-отдела итальянского холдинга Leonardo признал вмешательство в американские выборы. Что из этого правда, а что откровенная ложь?
Разбираем главные фейки вместе с международным обозревателем Business FM, блогером Андреем Ромашковым.
0:45 - “Среди штурмующих Капитолий были русские” - как появился этот фейк. Участвовал ли в атаке Чак Норрис?
3:58 - “Fight like hell”. Трамп сам отправил митингующих в атаку на Конгресс США?
6:03 - "Симпсоны" снова предсказали будущее. Фанаты нашли сходства между атакующими и персонажами сериала. Q Shaman - кто он на самом деле? Оружие, коктейли Молотова и бомбы: с чем шли в атаку сторонники Трампа.
12:37 - “Выборы украли”: действующий президент Америки сам запустил фейк? Будет ли второй импичмент?
13:26 - Трамп вводит военное положение. “Не обновляйте iOS иначе Трамп до вас не дозвониться!”: секретное обращение к американцам, Apple и блокировка экстренной связи.
16:51 - “Знакомого в оборонке предупредили, что лучше запастись едой, водой и батарейками на ближайшие две недели.” О чем ФБР действительно предупредило граждан?
19:40 - Parler и Gab: в какие соцсети сбежали праворадикальные сторонники Трампа после блокировок в Twitter и Facebook?
23:21 - Разоблачение, которое подготовила организация “Nations in Action” о вмешательстве в американские выборы. Причем тут итальянский холдинг Leonardo, посольство США и кибервойска?
26:20 - Свержение Трампа! Сообщение о завершении президентского срока Трампа на сайте Госдепа США
0:45 - “Среди штурмующих Капитолий были русские” - как появился этот фейк. Участвовал ли в атаке Чак Норрис?
3:58 - “Fight like hell”. Трамп сам отправил митингующих в атаку на Конгресс США?
6:03 - "Симпсоны" снова предсказали будущее. Фанаты нашли сходства между атакующими и персонажами сериала. Q Shaman - кто он на самом деле? Оружие, коктейли Молотова и бомбы: с чем шли в атаку сторонники Трампа.
12:37 - “Выборы украли”: действующий президент Америки сам запустил фейк? Будет ли второй импичмент?
13:26 - Трамп вводит военное положение. “Не обновляйте iOS иначе Трамп до вас не дозвониться!”: секретное обращение к американцам, Apple и блокировка экстренной связи.
16:51 - “Знакомого в оборонке предупредили, что лучше запастись едой, водой и батарейками на ближайшие две недели.” О чем ФБР действительно предупредило граждан?
19:40 - Parler и Gab: в какие соцсети сбежали праворадикальные сторонники Трампа после блокировок в Twitter и Facebook?
23:21 - Разоблачение, которое подготовила организация “Nations in Action” о вмешательстве в американские выборы. Причем тут итальянский холдинг Leonardo, посольство США и кибервойска?
26:20 - Свержение Трампа! Сообщение о завершении президентского срока Трампа на сайте Госдепа США
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