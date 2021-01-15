https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593162182.html

Не верю! Выборы украли, русские и Чак Норрис штурмуют Капитолий

Не верю! Выборы украли, русские и Чак Норрис штурмуют Капитолий

Симпсоны опять все предсказали, а среди штурмовавших Капитолий были русские и Чак Норрис. Трамп хочет ввести военное положение и обратиться к гражданам по экстренной связи, но Apple попытается ему помешать. Бывший глава IT-отдела итальянского холдинга Leonardo признал вмешательство в американские выборы. Что из этого правда, а что откровенная ложь?

2021-01-15T14:05

2021-01-15T14:05

2021-01-15T14:19

не верю!

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президентские выборы в сша

конгресс сша

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Не верю! Выборы украли, русские и Чак Норрис штурмуют Капитолий Симпсоны опять все предсказали, а среди штурмовавших Капитолий были русские и Чак Норрис. Трамп хочет ввести военное положение и обратиться к гражданам по экстренной связи, но Apple попытается ему помешать. Бывший глава IT-отдела итальянского холдинга Leonardo признал вмешательство в американские выборы. Что из этого правда, а что откровенная ложь? audio/mpeg

Не верю! Выборы украли, русские и Чак Норрис штурмуют Капитолий Симпсоны опять все предсказали, а среди штурмовавших Капитолий были русские и Чак Норрис. Трамп хочет ввести военное положение и обратиться к гражданам по экстренной связи, но Apple попытается ему помешать. Бывший глава IT-отдела итальянского холдинга Leonardo признал вмешательство в американские выборы. Что из этого правда, а что откровенная ложь? audio/mpeg

Разбираем главные фейки вместе с международным обозревателем Business FM, блогером Андреем Ромашковым. 0:45 - “Среди штурмующих Капитолий были русские” - как появился этот фейк. Участвовал ли в атаке Чак Норрис?3:58 - “Fight like hell”. Трамп сам отправил митингующих в атаку на Конгресс США? 6:03 - "Симпсоны" снова предсказали будущее. Фанаты нашли сходства между атакующими и персонажами сериала. Q Shaman - кто он на самом деле? Оружие, коктейли Молотова и бомбы: с чем шли в атаку сторонники Трампа.12:37 - “Выборы украли”: действующий президент Америки сам запустил фейк? Будет ли второй импичмент?13:26 - Трамп вводит военное положение. “Не обновляйте iOS иначе Трамп до вас не дозвониться!”: секретное обращение к американцам, Apple и блокировка экстренной связи. 16:51 - “Знакомого в оборонке предупредили, что лучше запастись едой, водой и батарейками на ближайшие две недели.” О чем ФБР действительно предупредило граждан?19:40 - Parler и Gab: в какие соцсети сбежали праворадикальные сторонники Трампа после блокировок в Twitter и Facebook?23:21 - Разоблачение, которое подготовила организация “Nations in Action” о вмешательстве в американские выборы. Причем тут итальянский холдинг Leonardo, посольство США и кибервойска?26:20 - Свержение Трампа! Сообщение о завершении президентского срока Трампа на сайте Госдепа СШАСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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