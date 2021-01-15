https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593120073.html

В США бойца нацгвардии арестовали по делу о штурме Капитолия

В США бойца нацгвардии арестовали по делу о штурме Капитолия

Военнослужащий национальной гвардии арестован в штате Виргиния по делу о штурме Капитолия, сообщает издание Hill. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T02:48

2021-01-15T02:48

2021-01-15T02:48

захват капитолия в вашингтоне

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военнослужащий национальной гвардии арестован в штате Виргиния по делу о штурме Капитолия, сообщает издание Hill.Ранее глава ФБР Кристофер Рэй сообщил об аресте более 100 участников беспорядков недельной давности в Вашингтоне.Джейкоб Фрэкер служит в нацгвардии штата в звании капрала. Ему предъявлены обвинения в умышленном проникновении на запрещенную территорию и хулиганском поведении. Как сообщает издание, Фрэкер стал первым военнослужащим, арестованным в связи с вторжением протестующих в Капитолий.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/dzhuliani-1593032100.html

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капитолий, виргиния, вашингтон (город), сша, в мире